Vastupidav, tugev, mobiilne: meie 3-mootoriline keskklassi tööstuslik tolmuimeja IVM 60 / 36-3 peenete ja jämedate tahkete materjalide universaalseks eemaldamiseks tööstuskeskkonnas. Usaldusväärne masin töötab ühefaasilise toitega. Kõiki kolme mootorit saab juhtida eraldi. Tolmuklassi M suurt ülekandega tähtfiltrit saab hõlpsalt, mugavalt ja usaldusväärselt puhastada. Filtri puhastamine pikendab selle kasutusiga, mis vähendab hoolduskulusid. Masina kere ja kogumiskonteiner on valmistatud happekindlast roostevabast terasest, korpus on valmistatud vastupidavast terasest ja sellel on suured rattad, mis lihtsustavad teisaldamist.