Tööstuslik tolmuimeja IVM 60/36 -3

Mobiilne ja vastupidav keskklassi 3-mootoriga tööstuslik tolmuimeja IVM 60/36-3 universaalseks kasutamiseks tööstuses peente ja jämedate tahkete materjalide jaoks. Tähtfiltriga tolmuklassile M.

Vastupidav, tugev, mobiilne: meie 3-mootoriline keskklassi tööstuslik tolmuimeja IVM 60 / 36-3 peenete ja jämedate tahkete materjalide universaalseks eemaldamiseks tööstuskeskkonnas. Usaldusväärne masin töötab ühefaasilise toitega. Kõiki kolme mootorit saab juhtida eraldi. Tolmuklassi M suurt ülekandega tähtfiltrit saab hõlpsalt, mugavalt ja usaldusväärselt puhastada. Filtri puhastamine pikendab selle kasutusiga, mis vähendab hoolduskulusid. Masina kere ja kogumiskonteiner on valmistatud happekindlast roostevabast terasest, korpus on valmistatud vastupidavast terasest ja sellel on suured rattad, mis lihtsustavad teisaldamist.

Omadused ja tulu
Tööstuslik tolmuimeja IVM 60/36 -3: Kolme kompressoriga mootorid
Kolme kompressoriga mootorid
Kolm võimsat turbiini muljetavaldava puhastustulemuse tagamiseks. Turbiinid saab vastavalt vajadusele individuaalse imemisvõimsuse jaoks eraldi sisse lülitada.
Tööstuslik tolmuimeja IVM 60/36 -3: IVM filtri käsitsi puhastamine
IVM filtri käsitsi puhastamine
Vajadusel lihtne juhtimine ergonoomiliselt paigutatud hoova abil. Pikendab filtri eluiga ja vähendab seega hooldustööd. Identsed puhastustulemused, sõltumata kasutatud jõu suurusest.
Tööstuslik tolmuimeja IVM 60/36 -3: Varustatud eriti suure tähefiltriga
Varustatud eriti suure tähefiltriga
Tahkete ainete ja tolmu ohutuks imemiseks tolmuklassini M. Sobib ka suurte tolmukoguste puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h) 221 / 799
Vaakum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Konteineri maht (l) 60
Nimisisendvõimsus (kW) 3,6
Imemise tüüp Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter ID 70
Lisatarvik, nominaaldiameeter ID 70 ID 50 ID 40
Helirõhutase (dB(A)) 79
Peafiltri tolmuklass M
Põhifiltri filtriala (m²) 2,2
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 68
Kaal, sh pakend (kg) 72,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1020 x 680 x 1490

Seadmed

  • Peamine filter: Tähtfilter
  • Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
