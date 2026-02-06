Tööstuslik tolmuimeja IVM 60/36 -3
Mobiilne ja vastupidav keskklassi 3-mootoriga tööstuslik tolmuimeja IVM 60/36-3 universaalseks kasutamiseks tööstuses peente ja jämedate tahkete materjalide jaoks. Tähtfiltriga tolmuklassile M.
Vastupidav, tugev, mobiilne: meie 3-mootoriline keskklassi tööstuslik tolmuimeja IVM 60 / 36-3 peenete ja jämedate tahkete materjalide universaalseks eemaldamiseks tööstuskeskkonnas. Usaldusväärne masin töötab ühefaasilise toitega. Kõiki kolme mootorit saab juhtida eraldi. Tolmuklassi M suurt ülekandega tähtfiltrit saab hõlpsalt, mugavalt ja usaldusväärselt puhastada. Filtri puhastamine pikendab selle kasutusiga, mis vähendab hoolduskulusid. Masina kere ja kogumiskonteiner on valmistatud happekindlast roostevabast terasest, korpus on valmistatud vastupidavast terasest ja sellel on suured rattad, mis lihtsustavad teisaldamist.
Omadused ja tulu
Kolme kompressoriga mootoridKolm võimsat turbiini muljetavaldava puhastustulemuse tagamiseks. Turbiinid saab vastavalt vajadusele individuaalse imemisvõimsuse jaoks eraldi sisse lülitada.
IVM filtri käsitsi puhastamineVajadusel lihtne juhtimine ergonoomiliselt paigutatud hoova abil. Pikendab filtri eluiga ja vähendab seega hooldustööd. Identsed puhastustulemused, sõltumata kasutatud jõu suurusest.
Varustatud eriti suure tähefiltrigaTahkete ainete ja tolmu ohutuks imemiseks tolmuklassini M. Sobib ka suurte tolmukoguste puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|221 / 799
|Vaakum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Konteineri maht (l)
|60
|Nimisisendvõimsus (kW)
|3,6
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 70
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 70 ID 50 ID 40
|Helirõhutase (dB(A))
|79
|Peafiltri tolmuklass
|M
|Põhifiltri filtriala (m²)
|2,2
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|68
|Kaal, sh pakend (kg)
|72,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1020 x 680 x 1490
Seadmed
- Peamine filter: Tähtfilter
- Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei