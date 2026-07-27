Tööstuslik tolmuimeja IVM 60/36-3 H

Kolme mootoriga, manööverdatav ja vastupidav keskklassi tööstuslik tolmuimeja IVM 600/36-3 H universaalseks kasutamiseks tööstuses peene ja jämeda tahke materjali puhul.

Vastupidav, töökindel, kompaktne ja mobiilne: meie 3 mootoriga keskklassi tööstuslik tolmuimeja IVM 60/36-3 H peene ja jämeda tahke materjali universaalseks imemiseks tööstuskeskkonnas. Töökindel masin töötab ühefaasiliselt ning kõiki kolme mootorit saab eraldi juhtida. Suurt M-tolmuklassi tähtfiltrit saab hõlpsalt, mugavalt ja usaldusväärselt puhastada raputushoova abil. Komplektis on sertifitseeritud H-filter. Filtripuhastus pikendab selle kasutusiga, vähendades seeläbi hooldusvajadust. Masina korpus ja kogumismauti on valmistatud happekindlast roostevabast terasest, korpus aga vastupidavast terasest ja varustatud suurte ratastega mugavaks transportimiseks. Masin on sertifitseeritud vastavalt tolmuklassile H.

Omadused ja tulu
Tööstuslik tolmuimeja IVM 60/36-3 H: Tolmuklass H
Tolmuklass H
Kogu seade on sertifitseeritud vastavalt standardile DIN EN 60335-2-69 tolmuklassile H. Tahkete ainete ja tolmu ohutuks imemiseks (kuni tolmuklassini H).
Tööstuslik tolmuimeja IVM 60/36-3 H: Manuaalne pull-and-clean filtripuhastus
Manuaalne pull-and-clean filtripuhastus
Filtrit puhastatakse ühe sammuga töö käigus. Vähese kulumisega tolmueemaldus õhuvoolu suuna muutmise abil.
Tööstuslik tolmuimeja IVM 60/36-3 H: Kolme kompressoriga mootorid
Kolme kompressoriga mootorid
Võimas masin, millel on ühefaasilise toitevõrgu suurim võimalik puhastusvõime.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 - 240
Sagedus (Hz) 50 - 60
Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h) 122 / 440
Vaakum (mbar/kPa) 204 / 20,4
Konteineri maht (l) 60
Konteineri materjal Roostevaba teras
Nimisisendvõimsus (kW) 3,6
Imemise tüüp Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter ID 70
Lisatarvik, nominaaldiameeter ID 50
Helirõhutase (dB(A)) 79
Peafiltri tolmuklass M
Põhifiltri filtriala (m²) 2
Teisese filtri tolmuklass H
Teisese filtri filtriala (m²) 3,5
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 78
Kaal, sh pakend (kg) 78,9
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1020 x 680 x 1670

Seadmed

  • Peamine filter: Tähtfilter
  • Sekundaarne filter: Kassettfilter
  • Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
Tööstuslik tolmuimeja IVM 60/36-3 H
Tööstuslik tolmuimeja IVM 60/36-3 H
Tööstuslik tolmuimeja IVM 60/36-3 H
Tööstuslik tolmuimeja IVM 60/36-3 H
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Ohtliku tolmu jaoks
Lisatarvikud