Tööstuslik tolmuimeja IVM 60/36-3 H
Kolme mootoriga, manööverdatav ja vastupidav keskklassi tööstuslik tolmuimeja IVM 600/36-3 H universaalseks kasutamiseks tööstuses peene ja jämeda tahke materjali puhul.
Vastupidav, töökindel, kompaktne ja mobiilne: meie 3 mootoriga keskklassi tööstuslik tolmuimeja IVM 60/36-3 H peene ja jämeda tahke materjali universaalseks imemiseks tööstuskeskkonnas. Töökindel masin töötab ühefaasiliselt ning kõiki kolme mootorit saab eraldi juhtida. Suurt M-tolmuklassi tähtfiltrit saab hõlpsalt, mugavalt ja usaldusväärselt puhastada raputushoova abil. Komplektis on sertifitseeritud H-filter. Filtripuhastus pikendab selle kasutusiga, vähendades seeläbi hooldusvajadust. Masina korpus ja kogumismauti on valmistatud happekindlast roostevabast terasest, korpus aga vastupidavast terasest ja varustatud suurte ratastega mugavaks transportimiseks. Masin on sertifitseeritud vastavalt tolmuklassile H.
Omadused ja tulu
Tolmuklass HKogu seade on sertifitseeritud vastavalt standardile DIN EN 60335-2-69 tolmuklassile H. Tahkete ainete ja tolmu ohutuks imemiseks (kuni tolmuklassini H).
Manuaalne pull-and-clean filtripuhastusFiltrit puhastatakse ühe sammuga töö käigus. Vähese kulumisega tolmueemaldus õhuvoolu suuna muutmise abil.
Kolme kompressoriga mootoridVõimas masin, millel on ühefaasilise toitevõrgu suurim võimalik puhastusvõime.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|122 / 440
|Vaakum (mbar/kPa)
|204 / 20,4
|Konteineri maht (l)
|60
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Nimisisendvõimsus (kW)
|3,6
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 70
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 50
|Helirõhutase (dB(A))
|79
|Peafiltri tolmuklass
|M
|Põhifiltri filtriala (m²)
|2
|Teisese filtri tolmuklass
|H
|Teisese filtri filtriala (m²)
|3,5
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|78
|Kaal, sh pakend (kg)
|78,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1020 x 680 x 1670
Seadmed
- Peamine filter: Tähtfilter
- Sekundaarne filter: Kassettfilter
- Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ohtliku tolmu jaoks