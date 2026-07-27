Usaldusväärne ja vastupidav H-tolmuklassi keskklassi tööstuslik tolmuimeja IVM 60/36-3 H ACD praktiliselt igasuguste süttivate tahkete ainete universaalseks imemiseks väljaspool ATEX-tsooni. Võimas tolmuimeja töötab kolme eraldi juhitava mootoriga ühefaasilisel režiimil, suur 60-liitrine kogumismauti võimaldab koguda ka suuremaid koguseid. Lisaks H-filtrile on masinal suur M-tolmuklassi PTFE-tähtfilter ja uuenduslik Pull and Clean filtripuhastussüsteem katkematuks tolmueemalduseks töö ajal. Kvaliteetsed komponendid, nagu happekindlast roostevabast terasest kogumismauti ja filtrimahuti või väga vastupidav terasšassii, tagavad pika kasutusea; suured rattad muudavad seadme teisaldamise lihtsamaks.