Tööstuslik tolmuimeja IVM 60/36-3 H ACD
Võimas ja vastupidav kolme mootoriga keskklassi tööstuslik tolmuimeja. Spetsiaalselt välja töötatud suuremate koguste peene ja jämeda süttiva tolmu imemiseks väljaspool tsooni 22.
Usaldusväärne ja vastupidav H-tolmuklassi keskklassi tööstuslik tolmuimeja IVM 60/36-3 H ACD praktiliselt igasuguste süttivate tahkete ainete universaalseks imemiseks väljaspool ATEX-tsooni. Võimas tolmuimeja töötab kolme eraldi juhitava mootoriga ühefaasilisel režiimil, suur 60-liitrine kogumismauti võimaldab koguda ka suuremaid koguseid. Lisaks H-filtrile on masinal suur M-tolmuklassi PTFE-tähtfilter ja uuenduslik Pull and Clean filtripuhastussüsteem katkematuks tolmueemalduseks töö ajal. Kvaliteetsed komponendid, nagu happekindlast roostevabast terasest kogumismauti ja filtrimahuti või väga vastupidav terasšassii, tagavad pika kasutusea; suured rattad muudavad seadme teisaldamise lihtsamaks.
Omadused ja tulu
ACD – kasutatakse põleva tolmu jaoksPõlevtolmu ohutuks ja säästlikuks imemiseks. Vastab standardile IEC 60335-2-69.
Tolmuklass HKogu seade on sertifitseeritud vastavalt standardile DIN EN 60335-2-69 tolmuklassile H. Ohtlike ja süttivate tahkete ainete ohutuks imemiseks.
Manuaalne pull-and-clean filtripuhastusFiltrit puhastatakse ühe sammuga töö käigus. Vähese kulumisega tolmueemaldus õhuvoolu suuna muutmise abil.
Kolme kompressoriga mootorid
- Kolm võimsat turbiini muljetavaldava puhastustulemuse tagamiseks.
- Eraldi juhitavad mootorid võimaldavad imivõimsust vastavalt vajadusele reguleerida.
Varustatud suure tähtfiltri ja täiendava padrunfiltriga
- Tahkete ainete ja tolmu ohutuks imemiseks (kuni tolmuklassini H).
- Kaheastmeline filtrisüsteem ja optimaalne eraldusaste maksimaalse ohutuse tagamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|117 / 420
|Vaakum (mbar/kPa)
|201 / 20,1
|Konteineri maht (l)
|60
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Nimisisendvõimsus (kW)
|3,6
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 70
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 50
|Helirõhutase (dB(A))
|up to 79
|Kaabli pikkus (m)
|7,5
|Peafiltri tolmuklass
|M
|Põhifiltri filtriala (m²)
|2
|Teisese filtri tolmuklass
|H
|Teisese filtri filtriala (m²)
|3,5
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|70,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|71,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1020 x 680 x 1670
Seadmed
- Peamine filter: Tähtfilter
- Sekundaarne filter: Kassettfilter
- Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Süttivate tolmuliikide imemiseks