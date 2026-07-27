Tööstuslik tolmuimeja IVM 60/36-3 H ACD

Võimas ja vastupidav kolme mootoriga keskklassi tööstuslik tolmuimeja. Spetsiaalselt välja töötatud suuremate koguste peene ja jämeda süttiva tolmu imemiseks väljaspool tsooni 22.

Usaldusväärne ja vastupidav H-tolmuklassi keskklassi tööstuslik tolmuimeja IVM 60/36-3 H ACD praktiliselt igasuguste süttivate tahkete ainete universaalseks imemiseks väljaspool ATEX-tsooni. Võimas tolmuimeja töötab kolme eraldi juhitava mootoriga ühefaasilisel režiimil, suur 60-liitrine kogumismauti võimaldab koguda ka suuremaid koguseid. Lisaks H-filtrile on masinal suur M-tolmuklassi PTFE-tähtfilter ja uuenduslik Pull and Clean filtripuhastussüsteem katkematuks tolmueemalduseks töö ajal. Kvaliteetsed komponendid, nagu happekindlast roostevabast terasest kogumismauti ja filtrimahuti või väga vastupidav terasšassii, tagavad pika kasutusea; suured rattad muudavad seadme teisaldamise lihtsamaks.

Omadused ja tulu
Tööstuslik tolmuimeja IVM 60/36-3 H ACD: ACD – kasutatakse põleva tolmu jaoks
ACD – kasutatakse põleva tolmu jaoks
Põlevtolmu ohutuks ja säästlikuks imemiseks. Vastab standardile IEC 60335-2-69.
Tööstuslik tolmuimeja IVM 60/36-3 H ACD: Tolmuklass H
Tolmuklass H
Kogu seade on sertifitseeritud vastavalt standardile DIN EN 60335-2-69 tolmuklassile H. Ohtlike ja süttivate tahkete ainete ohutuks imemiseks.
Tööstuslik tolmuimeja IVM 60/36-3 H ACD: Manuaalne pull-and-clean filtripuhastus
Manuaalne pull-and-clean filtripuhastus
Filtrit puhastatakse ühe sammuga töö käigus. Vähese kulumisega tolmueemaldus õhuvoolu suuna muutmise abil.
Kolme kompressoriga mootorid
  • Kolm võimsat turbiini muljetavaldava puhastustulemuse tagamiseks.
  • Eraldi juhitavad mootorid võimaldavad imivõimsust vastavalt vajadusele reguleerida.
Varustatud suure tähtfiltri ja täiendava padrunfiltriga
  • Tahkete ainete ja tolmu ohutuks imemiseks (kuni tolmuklassini H).
  • Kaheastmeline filtrisüsteem ja optimaalne eraldusaste maksimaalse ohutuse tagamiseks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 - 240
Sagedus (Hz) 50 - 60
Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h) 117 / 420
Vaakum (mbar/kPa) 201 / 20,1
Konteineri maht (l) 60
Konteineri materjal Roostevaba teras
Nimisisendvõimsus (kW) 3,6
Imemise tüüp Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter ID 70
Lisatarvik, nominaaldiameeter ID 50
Helirõhutase (dB(A)) up to 79
Kaabli pikkus (m) 7,5
Peafiltri tolmuklass M
Põhifiltri filtriala (m²) 2
Teisese filtri tolmuklass H
Teisese filtri filtriala (m²) 3,5
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 70,8
Kaal, sh pakend (kg) 71,7
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1020 x 680 x 1670

Seadmed

  • Peamine filter: Tähtfilter
  • Sekundaarne filter: Kassettfilter
  • Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
Tööstuslik tolmuimeja IVM 60/36-3 H ACD
Tööstuslik tolmuimeja IVM 60/36-3 H ACD
Tööstuslik tolmuimeja IVM 60/36-3 H ACD
Tööstuslik tolmuimeja IVM 60/36-3 H ACD
Tööstuslik tolmuimeja IVM 60/36-3 H ACD
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Süttivate tolmuliikide imemiseks
Lisatarvikud