Tööstuslik tolmuimeja IVR 100/24-2 Ef

Kaks võimsat bypass-turbiini tagavad mobiilse tööstusliku tolmuimeja IVR 100/24-2 Ef suure imivõimsuse ning suurte koguste ohtliku peentolmu ohutu imemise.

Tööstusliku tolmuimeja IVR 100/24-2 Ef usaldusväärne M-tolmuklassi filtritehnoloogia ja kaks võimsat 2,4 kW nimivõimsusega bypass-turbiini suudavad imeda suurtes kogustes peent ja ohtlikku (OEL ≥ 0,1 mg/m³) laastu ja tolmu. See mobiilne vahelduvvoolutoitega masin, millel on vastupidav pestav taskufilter ja manuaalne filtripuhastus, on tänu oma vastupidavale ja hooldussõbralikule disainile täpselt kohandatud tööstuslikeks rakendusteks. 100-liitrist mahutit saab tühjendada tõstuki või kraanaga ilma ajamipead eemaldamata. Vajadusel saab jäätmed tühjendada ka kliendi spetsiifilisse kohta, näiteks põrandaalusesse konveierisse või prügikonteinerisse.

Omadused ja tulu
Tööstuslik tolmuimeja IVR 100/24-2 Ef: Mugav manuaalne väljastusklapp
Mugav manuaalne väljastusklapp
Lihtsaks tühjendamiseks, näiteks põrandaalustesse konveieritesse või konteineritesse. Mugav ja ajasäästlik imetud materjali tühjendamine, isegi suurte koguste puhul. Kraanaasad võimaldavad ohutut haaramist ja tühjendamist kraanaga.
Tööstuslik tolmuimeja IVR 100/24-2 Ef: Eriti vastupidav, eriti paindlik
Eriti vastupidav, eriti paindlik
Praktilise, teisaldatava imemisvooliku pordi/toru põlvega. Arvukate võimalustega tarvikute hoiustamiseks. Masin ja kere on väga vastupidavad ja varustatud suure seinapaksusega.
Tööstuslik tolmuimeja IVR 100/24-2 Ef: Varustatud kahe väga vaikse ventilaatorimootoriga
Varustatud kahe väga vaikse ventilaatorimootoriga
Võimsa imemisvõimsuse ja optimaalse puhastustulemuse tagamiseks. Turbiinid saab vastavalt vajadusele individuaalse imemisvõimsuse jaoks eraldi sisse lülitada. Väga vaikne ajamipea tagab jahutusõhu ühtlase väljapuhumise.
Mugav, käsitsi filtri puhastamine
  • Vajadusel lihtne juhtimine ergonoomiliselt paigutatud hoova abil.
  • Pikendab filtri eluiga ja vähendab seega hooldustööd.
  • Identsed puhastustulemused, sõltumata kasutatud jõu suurusest.
Varustatud suure taskufiltriga
  • Tahkete ainete ja tolmu ohutuks imemiseks tolmuklassini M.
  • Sobib ka suurte tolmukoguste puhastamiseks.
  • Filtri spetsiaalne geomeetria hoiab ära imetud tahkete ainete kinnijäämise.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 - 240
Sagedus (Hz) 50 - 60
Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h) 148 / 532
Vaakum (mbar/kPa) 230 / 23
Konteineri maht (l) 100
Nimisisendvõimsus (kW) 2,4
Imemise tüüp Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter ID 50
Lisatarvik, nominaaldiameeter ID 50
Helirõhutase (dB(A)) 68
Peafiltri tolmuklass M
Põhifiltri filtriala (m²) 1,75
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 116
Kaal, sh pakend (kg) 116,9
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 950 x 715 x 1640
Tööstuslik tolmuimeja IVR 100/24-2 Ef
Tööstuslik tolmuimeja IVR 100/24-2 Ef
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Suurte koguste peene laastu jaoks
  • Suurte koguste ohtliku tolmu jaoks (OEL ≥ 0,1 mg/m³).
Lisatarvikud