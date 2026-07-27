Tööstuslik tolmuimeja IVR 100/24-2 Ef
Kaks võimsat bypass-turbiini tagavad mobiilse tööstusliku tolmuimeja IVR 100/24-2 Ef suure imivõimsuse ning suurte koguste ohtliku peentolmu ohutu imemise.
Tööstusliku tolmuimeja IVR 100/24-2 Ef usaldusväärne M-tolmuklassi filtritehnoloogia ja kaks võimsat 2,4 kW nimivõimsusega bypass-turbiini suudavad imeda suurtes kogustes peent ja ohtlikku (OEL ≥ 0,1 mg/m³) laastu ja tolmu. See mobiilne vahelduvvoolutoitega masin, millel on vastupidav pestav taskufilter ja manuaalne filtripuhastus, on tänu oma vastupidavale ja hooldussõbralikule disainile täpselt kohandatud tööstuslikeks rakendusteks. 100-liitrist mahutit saab tühjendada tõstuki või kraanaga ilma ajamipead eemaldamata. Vajadusel saab jäätmed tühjendada ka kliendi spetsiifilisse kohta, näiteks põrandaalusesse konveierisse või prügikonteinerisse.
Omadused ja tulu
Mugav manuaalne väljastusklappLihtsaks tühjendamiseks, näiteks põrandaalustesse konveieritesse või konteineritesse. Mugav ja ajasäästlik imetud materjali tühjendamine, isegi suurte koguste puhul. Kraanaasad võimaldavad ohutut haaramist ja tühjendamist kraanaga.
Eriti vastupidav, eriti paindlikPraktilise, teisaldatava imemisvooliku pordi/toru põlvega. Arvukate võimalustega tarvikute hoiustamiseks. Masin ja kere on väga vastupidavad ja varustatud suure seinapaksusega.
Varustatud kahe väga vaikse ventilaatorimootorigaVõimsa imemisvõimsuse ja optimaalse puhastustulemuse tagamiseks. Turbiinid saab vastavalt vajadusele individuaalse imemisvõimsuse jaoks eraldi sisse lülitada. Väga vaikne ajamipea tagab jahutusõhu ühtlase väljapuhumise.
Mugav, käsitsi filtri puhastamine
- Vajadusel lihtne juhtimine ergonoomiliselt paigutatud hoova abil.
- Pikendab filtri eluiga ja vähendab seega hooldustööd.
- Identsed puhastustulemused, sõltumata kasutatud jõu suurusest.
Varustatud suure taskufiltriga
- Tahkete ainete ja tolmu ohutuks imemiseks tolmuklassini M.
- Sobib ka suurte tolmukoguste puhastamiseks.
- Filtri spetsiaalne geomeetria hoiab ära imetud tahkete ainete kinnijäämise.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vaakum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Konteineri maht (l)
|100
|Nimisisendvõimsus (kW)
|2,4
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 50
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 50
|Helirõhutase (dB(A))
|68
|Peafiltri tolmuklass
|M
|Põhifiltri filtriala (m²)
|1,75
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|116
|Kaal, sh pakend (kg)
|116,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|950 x 715 x 1640
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Suurte koguste peene laastu jaoks
- Suurte koguste ohtliku tolmu jaoks (OEL ≥ 0,1 mg/m³).