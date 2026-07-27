Tööstusliku tolmuimeja IVR 100/24-2 Ef usaldusväärne M-tolmuklassi filtritehnoloogia ja kaks võimsat 2,4 kW nimivõimsusega bypass-turbiini suudavad imeda suurtes kogustes peent ja ohtlikku (OEL ≥ 0,1 mg/m³) laastu ja tolmu. See mobiilne vahelduvvoolutoitega masin, millel on vastupidav pestav taskufilter ja manuaalne filtripuhastus, on tänu oma vastupidavale ja hooldussõbralikule disainile täpselt kohandatud tööstuslikeks rakendusteks. 100-liitrist mahutit saab tühjendada tõstuki või kraanaga ilma ajamipead eemaldamata. Vajadusel saab jäätmed tühjendada ka kliendi spetsiifilisse kohta, näiteks põrandaalusesse konveierisse või prügikonteinerisse.