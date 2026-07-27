Tööstuslik tolmuimeja IVR 100/24-2 Sc on loodud keskmiste koguste laastu ja süttiva tolmu imemiseks mitteplahvatusohtlikes piirkondades. 2,4 kW nimivõimsusega vahelduvvoolutoitega kahe turbiiniga lahendus tagab püsivalt suure imivõimsuse. Seda hoiab ühtlasena pestav ja vastupidav M-tolmuklassi taskufilter ning tõhus manuaalne filtripuhastus. Ergonoomiline langetuskäru muudab 100-liitrise veereva mahuti tühjendamise lihtsaks ja vähese tolmuga toiminguks ilma ajamipead eemaldamata, samas kui integreeritud sulgurmehhanismiga polüetüleenkott ja rõhuühtlustusvoolik tagavad imetud jäätmete ohutu utiliseerimise. Manööverdatav šassii, vaikne töö ning kompaktne, vastupidav ja äärmiselt hooldussõbralik disain täiendavad selle vahelduvvoolutoitega tolmuimeja omaduste valikut.