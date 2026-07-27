Tööstuslik tolmuimeja IVR 100/24-2 Sc H ACD
2,4 kW nimivõimsusega vahelduvvoolutoitega IVR 100/24-2 Sc imeb muljetavaldavalt süttivat tolmu ja peent laastu. Kasutamiseks mitteplahvatusohtlikes piirkondades.
Tööstuslik tolmuimeja IVR 100/24-2 Sc on loodud keskmiste koguste laastu ja süttiva tolmu imemiseks mitteplahvatusohtlikes piirkondades. 2,4 kW nimivõimsusega vahelduvvoolutoitega kahe turbiiniga lahendus tagab püsivalt suure imivõimsuse. Seda hoiab ühtlasena pestav ja vastupidav M-tolmuklassi taskufilter ning tõhus manuaalne filtripuhastus. Ergonoomiline langetuskäru muudab 100-liitrise veereva mahuti tühjendamise lihtsaks ja vähese tolmuga toiminguks ilma ajamipead eemaldamata, samas kui integreeritud sulgurmehhanismiga polüetüleenkott ja rõhuühtlustusvoolik tagavad imetud jäätmete ohutu utiliseerimise. Manööverdatav šassii, vaikne töö ning kompaktne, vastupidav ja äärmiselt hooldussõbralik disain täiendavad selle vahelduvvoolutoitega tolmuimeja omaduste valikut.
Omadused ja tulu
ACD – kasutatakse põleva tolmu jaoksPõlevtolmu ohutuks ja säästlikuks imemiseks. Vastab standardile IEC 60335-2-69.
Eriti vastupidav, eriti paindlikPraktilise, teisaldatava imemisvooliku pordi/toru põlvega. Arvukate võimalustega tarvikute hoiustamiseks. Masin ja kere on väga vastupidavad ja varustatud suure seinapaksusega.
Varustatud kahe väga vaikse ventilaatorimootorigaVõimsa imemisvõimsuse ja optimaalse puhastustulemuse tagamiseks. Turbiinid saab vastavalt vajadusele individuaalse imemisvõimsuse jaoks eraldi sisse lülitada. Väga vaikne ajamipea tagab jahutusõhu ühtlase väljapuhumise.
Mugav, käsitsi filtri puhastamine
- Vajadusel lihtne juhtimine ergonoomiliselt paigutatud hoova abil.
- Pikendab filtri eluiga ja vähendab seega hooldustööd.
- Identsed puhastustulemused, sõltumata kasutatud jõu suurusest.
Varustatud suure taskufiltriga
- Tahkete ainete ja tolmu ohutuks imemiseks (kuni tolmuklassini H).
- Sobib ka suurte tolmukoguste puhastamiseks.
- Filtri spetsiaalne geomeetria hoiab ära imetud tahkete ainete kinnijäämise.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vaakum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Konteineri maht (l)
|100
|Konteineri materjal
|Teras
|Nimisisendvõimsus (kW)
|2,4
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 70
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 50
|Helirõhutase (dB(A))
|68
|Kaabli pikkus (m)
|10
|Peafiltri tolmuklass
|M
|Põhifiltri filtriala (m²)
|1,75
|Teisese filtri tolmuklass
|H
|Teisese filtri filtriala (m²)
|3
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|124
|Kaal, sh pakend (kg)
|124,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|855 x 760 x 1869
Seadmed
- Peamine filter: taskufilter
- Sekundaarne filter: Kassettfilter
- Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Keskmiste kuni suurte koguste peene ja jämeda laastu jaoks