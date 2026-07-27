Tööstuslik tolmuimeja IVR 100/30 Ef

Vastupidav tööstuslik tolmuimeja IVR 100/30 Ef. Tahkete ainete mobiilseks ja statsionaarseks imemiseks – alates peenest laastust ja ohtlikust tolmust kuni liiva ja abrasiivmaterjalideni.

Mobiilne tööstuslik tolmuimeja IVR 100/30 Ef on loodud jõudlust, vastupidavust ja kasutajasõbralikkust silmas pidades, et täita kõige nõudlikumaid tööstuslikke vajadusi. Tänu keevitatud tõstuki taskutele, kraanaaasadele, väljastusklapile ja ergonoomilisele langetuskärule on 100-liitrise mahuti tühjendamiseks mitu mugavat võimalust ilma ajamipead eemaldamata. See tähendab, et suuri koguseid tahkeid aineid, nagu peent, jämedat ja ohtlikku laastu ning tolmu (OEL ≥ 0,1 mg/m³), liiva või abrasiive, saab utiliseerida kiiresti ja lihtsalt. M-tolmuklassi filtrisüsteem koos vastupidava pestava taskufiltri ja manuaalse filtripuhastusega tagab püsivalt suure imivõimsuse. Selle tagavad võimas energiatõhus külgkanalipuhur (IE2) ja 3 kW nimivõimsusega otseajamiga mootor, mis on samuti loodud pidevaks kasutamiseks.

Omadused ja tulu
Tööstuslik tolmuimeja IVR 100/30 Ef: Mugav manuaalne väljastusklapp
Mugav manuaalne väljastusklapp
Lihtsaks tühjendamiseks, näiteks põrandaalustesse konveieritesse või konteineritesse. Mugav ja ajasäästlik imetud materjali tühjendamine, isegi suurte koguste puhul. Kraanaasad võimaldavad ohutut haaramist ja tühjendamist kraanaga.
Tööstuslik tolmuimeja IVR 100/30 Ef: Eriti vastupidav, eriti paindlik
Eriti vastupidav, eriti paindlik
Praktilise, teisaldatava imemisvooliku pordi/toru põlvega. Arvukate võimalustega tarvikute hoiustamiseks. Masin ja kere on väga vastupidavad ja varustatud suure seinapaksusega.
Tööstuslik tolmuimeja IVR 100/30 Ef: Kulumiskindel külgkanal-kompressor
Kulumiskindel külgkanal-kompressor
3 kW võimsusega ja pehme käivitusega suurte koguste tolmu ja tahkete osakeste imemiseks. Tugeva imemisvõimsuse ja vähemalt 20 000 tunni kasutusea tagamiseks. Sobib optimaalselt mobiilseks kasutamiseks mitme vahetuse korral.
Mugav, käsitsi filtri puhastamine
  • Vajadusel lihtne juhtimine ergonoomiliselt paigutatud hoova abil.
  • Pikendab filtri eluiga ja vähendab seega hooldustööd.
  • Identsed puhastustulemused, sõltumata kasutatud jõu suurusest.
Varustatud suure taskufiltriga
  • Tahkete ainete ja tolmu ohutuks imemiseks (kuni tolmuklassini H).
  • Sobib ka suurte tolmukoguste puhastamiseks.
  • Filtri spetsiaalne geomeetria hoiab ära imetud tahkete ainete kinnijäämise.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 3
Pinge (V) 400
Sagedus (Hz) 50 - 60
Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h) 88 / 315
Vaakum (mbar/kPa) 260 / 26
Konteineri maht (l) 100
Nimisisendvõimsus (kW) 3
Imemise tüüp Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter ID 70
Lisatarvik, nominaaldiameeter ID 50
Helirõhutase (dB(A)) 62
Peafiltri tolmuklass M
Põhifiltri filtriala (m²) 1,75
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 172
Kaal, sh pakend (kg) 172,9
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 950 x 715 x 1985
Tööstuslik tolmuimeja IVR 100/30 Ef
Tööstuslik tolmuimeja IVR 100/30 Ef
Tööstuslik tolmuimeja IVR 100/30 Ef
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Suurte koguste peene ja ohtliku tolmu jaoks (OEL ≥ 0,1 mg/m³).
  • Suurte koguste tahkete ainete, nagu peene ja jämeda laastu, liiva ja abrasiivmaterjalide jaoks.
Lisatarvikud