Mobiilne tööstuslik tolmuimeja IVR 100/30 Ef on loodud jõudlust, vastupidavust ja kasutajasõbralikkust silmas pidades, et täita kõige nõudlikumaid tööstuslikke vajadusi. Tänu keevitatud tõstuki taskutele, kraanaaasadele, väljastusklapile ja ergonoomilisele langetuskärule on 100-liitrise mahuti tühjendamiseks mitu mugavat võimalust ilma ajamipead eemaldamata. See tähendab, et suuri koguseid tahkeid aineid, nagu peent, jämedat ja ohtlikku laastu ning tolmu (OEL ≥ 0,1 mg/m³), liiva või abrasiive, saab utiliseerida kiiresti ja lihtsalt. M-tolmuklassi filtrisüsteem koos vastupidava pestava taskufiltri ja manuaalse filtripuhastusega tagab püsivalt suure imivõimsuse. Selle tagavad võimas energiatõhus külgkanalipuhur (IE2) ja 3 kW nimivõimsusega otseajamiga mootor, mis on samuti loodud pidevaks kasutamiseks.