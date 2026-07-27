Tööstuslik tolmuimeja IVR 100/30 Ef
Vastupidav tööstuslik tolmuimeja IVR 100/30 Ef. Tahkete ainete mobiilseks ja statsionaarseks imemiseks – alates peenest laastust ja ohtlikust tolmust kuni liiva ja abrasiivmaterjalideni.
Mobiilne tööstuslik tolmuimeja IVR 100/30 Ef on loodud jõudlust, vastupidavust ja kasutajasõbralikkust silmas pidades, et täita kõige nõudlikumaid tööstuslikke vajadusi. Tänu keevitatud tõstuki taskutele, kraanaaasadele, väljastusklapile ja ergonoomilisele langetuskärule on 100-liitrise mahuti tühjendamiseks mitu mugavat võimalust ilma ajamipead eemaldamata. See tähendab, et suuri koguseid tahkeid aineid, nagu peent, jämedat ja ohtlikku laastu ning tolmu (OEL ≥ 0,1 mg/m³), liiva või abrasiive, saab utiliseerida kiiresti ja lihtsalt. M-tolmuklassi filtrisüsteem koos vastupidava pestava taskufiltri ja manuaalse filtripuhastusega tagab püsivalt suure imivõimsuse. Selle tagavad võimas energiatõhus külgkanalipuhur (IE2) ja 3 kW nimivõimsusega otseajamiga mootor, mis on samuti loodud pidevaks kasutamiseks.
Omadused ja tulu
Mugav manuaalne väljastusklappLihtsaks tühjendamiseks, näiteks põrandaalustesse konveieritesse või konteineritesse. Mugav ja ajasäästlik imetud materjali tühjendamine, isegi suurte koguste puhul. Kraanaasad võimaldavad ohutut haaramist ja tühjendamist kraanaga.
Eriti vastupidav, eriti paindlikPraktilise, teisaldatava imemisvooliku pordi/toru põlvega. Arvukate võimalustega tarvikute hoiustamiseks. Masin ja kere on väga vastupidavad ja varustatud suure seinapaksusega.
Kulumiskindel külgkanal-kompressor3 kW võimsusega ja pehme käivitusega suurte koguste tolmu ja tahkete osakeste imemiseks. Tugeva imemisvõimsuse ja vähemalt 20 000 tunni kasutusea tagamiseks. Sobib optimaalselt mobiilseks kasutamiseks mitme vahetuse korral.
Mugav, käsitsi filtri puhastamine
- Vajadusel lihtne juhtimine ergonoomiliselt paigutatud hoova abil.
- Pikendab filtri eluiga ja vähendab seega hooldustööd.
- Identsed puhastustulemused, sõltumata kasutatud jõu suurusest.
Varustatud suure taskufiltriga
- Tahkete ainete ja tolmu ohutuks imemiseks (kuni tolmuklassini H).
- Sobib ka suurte tolmukoguste puhastamiseks.
- Filtri spetsiaalne geomeetria hoiab ära imetud tahkete ainete kinnijäämise.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|88 / 315
|Vaakum (mbar/kPa)
|260 / 26
|Konteineri maht (l)
|100
|Nimisisendvõimsus (kW)
|3
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 70
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 50
|Helirõhutase (dB(A))
|62
|Peafiltri tolmuklass
|M
|Põhifiltri filtriala (m²)
|1,75
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|172
|Kaal, sh pakend (kg)
|172,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|950 x 715 x 1985
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Suurte koguste peene ja ohtliku tolmu jaoks (OEL ≥ 0,1 mg/m³).
- Suurte koguste tahkete ainete, nagu peene ja jämeda laastu, liiva ja abrasiivmaterjalide jaoks.