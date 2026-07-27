Vastupidav tööstuslik tolmuimeja IVR 100/30 Sc M ACD sobib nii mobiilseks kui ka statsionaarseks kasutamiseks mitteplahvatusohtlikes piirkondades ja peab vastu rasketes tingimustes kolmevahetuselises töös. See M-tolmuklassi filtritehnoloogiaga kolmefaasiline tolmuimeja sobib peene, süttiva ja ohtliku (OEL ≥ 0,1 mg/m³) laastu ja tolmu, suure laastu, liiva või abrasiivide imemiseks. Tänu pestava taskufiltri manuaalsele puhastamisele ja hooldussõbralikule disainile vastab seade olulistele tööstusnõuetele, hoides mürataseme madalana. Ergonoomiline langetuskäru ja sulguriga polüetüleenkott tagavad 100-liitrise mahuti ohutu ja vähese tolmuga tühjendamise. Otseajamiga vähese kulumisega 3 kW mootor ja võimas energiatõhus külgkanalipuhur (IE2) tagavad suure imivõimsuse.