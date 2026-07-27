Tööstuslik tolmuimeja IVR 100/30 Sc H ACD

IVR 100/30 Sc H ACD keskmiste koguste peene, jämeda, süttiva ja ohtliku tahke materjali mobiilseks ja statsionaarseks imemiseks mitteplahvatusohtlikes piirkondades.

Vastupidav tööstuslik tolmuimeja IVR 100/30 Sc M ACD sobib nii mobiilseks kui ka statsionaarseks kasutamiseks mitteplahvatusohtlikes piirkondades ja peab vastu rasketes tingimustes kolmevahetuselises töös. See M-tolmuklassi filtritehnoloogiaga kolmefaasiline tolmuimeja sobib peene, süttiva ja ohtliku (OEL ≥ 0,1 mg/m³) laastu ja tolmu, suure laastu, liiva või abrasiivide imemiseks. Tänu pestava taskufiltri manuaalsele puhastamisele ja hooldussõbralikule disainile vastab seade olulistele tööstusnõuetele, hoides mürataseme madalana. Ergonoomiline langetuskäru ja sulguriga polüetüleenkott tagavad 100-liitrise mahuti ohutu ja vähese tolmuga tühjendamise. Otseajamiga vähese kulumisega 3 kW mootor ja võimas energiatõhus külgkanalipuhur (IE2) tagavad suure imivõimsuse.

Omadused ja tulu
Tööstuslik tolmuimeja IVR 100/30 Sc H ACD: ACD – kasutatakse põleva tolmu jaoks
ACD – kasutatakse põleva tolmu jaoks
Põlevtolmu ohutuks ja säästlikuks imemiseks. Vastab standardile IEC 60335-2-69.
Tööstuslik tolmuimeja IVR 100/30 Sc H ACD: Eriti vastupidav, eriti paindlik
Eriti vastupidav, eriti paindlik
Praktilise, teisaldatava imemisvooliku pordi/toru põlvega. Arvukate võimalustega tarvikute hoiustamiseks. Masin ja kere on väga vastupidavad ja varustatud suure seinapaksusega.
Tööstuslik tolmuimeja IVR 100/30 Sc H ACD: Kulumiskindel külgkanal-kompressor
Kulumiskindel külgkanal-kompressor
3 kW võimsusega ja pehme käivitusega suurte koguste tolmu ja tahkete osakeste imemiseks. Tugeva imemisvõimsuse ja vähemalt 20 000 tunni kasutusea tagamiseks. Sobib optimaalselt mobiilseks kasutamiseks mitme vahetuse korral.
Mugav, käsitsi filtri puhastamine
  • Vajadusel lihtne juhtimine ergonoomiliselt paigutatud hoova abil.
  • Pikendab filtri eluiga ja vähendab seega hooldustööd.
  • Identsed puhastustulemused, sõltumata kasutatud jõu suurusest.
Varustatud suure taskufiltriga
  • Tahkete ainete ja tolmu ohutuks imemiseks (kuni tolmuklassini H).
  • Sobib ka suurte tolmukoguste puhastamiseks.
  • Filtri spetsiaalne geomeetria hoiab ära imetud tahkete ainete kinnijäämise.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 3
Pinge (V) 400
Sagedus (Hz) 50 - 60
Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h) 88 / 315
Vaakum (mbar/kPa) 260 / 26
Konteineri maht (l) 100
Konteineri materjal Teras
Nimisisendvõimsus (kW) 3
Imemise tüüp Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter ID 70
Lisatarvik, nominaaldiameeter ID 50
Helirõhutase (dB(A)) 62
Kaabli pikkus (m) 7,5
Peafiltri tolmuklass M
Põhifiltri filtriala (m²) 1,75
Teisese filtri tolmuklass H
Teisese filtri filtriala (m²) 3
Värvus Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 180
Kaal, sh pakend (kg) 180,9
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 855 x 760 x 2655

Seadmed

  • Peamine filter: taskufilter
  • Sekundaarne filter: Kassettfilter
  • Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
Tööstuslik tolmuimeja IVR 100/30 Sc H ACD
Tööstuslik tolmuimeja IVR 100/30 Sc H ACD
Tööstuslik tolmuimeja IVR 100/30 Sc H ACD
Tööstuslik tolmuimeja IVR 100/30 Sc H ACD
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Suurte koguste peene ja ohtliku tolmu jaoks (OEL ≥ 0,1 mg/m³).
  • Suurte koguste tahkete ainete, nagu peene ja jämeda laastu, liiva ja abrasiivmaterjalide jaoks.
Lisatarvikud