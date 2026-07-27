Tööstuslik tolmuimeja IVR 100/30 Sc M ACD
IVR 100/30 Sc M ACD keskmiste koguste peene, jämeda, süttiva ja ohtliku tahke materjali mobiilseks ja statsionaarseks imemiseks mitteplahvatusohtlikes piirkondades.
Vastupidav tööstuslik tolmuimeja IVR 100/30 Sc M ACD sobib nii mobiilseks kui ka statsionaarseks kasutamiseks mitteplahvatusohtlikes piirkondades ja peab vastu rasketes tingimustes kolmevahetuselises töös. See M-tolmuklassi filtritehnoloogiaga kolmefaasiline tolmuimeja sobib peene, süttiva ja ohtliku (OEL ≥ 0,1 mg/m³) laastu ja tolmu, suure laastu, liiva või abrasiivide imemiseks. Tänu pestava taskufiltri manuaalsele puhastamisele ja hooldussõbralikule disainile vastab seade olulistele tööstusnõuetele, hoides mürataseme madalana. Ergonoomiline langetuskäru ja sulguriga polüetüleenkott tagavad 100-liitrise mahuti ohutu ja vähese tolmuga tühjendamise. Otseajamiga vähese kulumisega 3 kW mootor ja võimas energiatõhus külgkanalipuhur (IE2) tagavad suure imivõimsuse.
Omadused ja tulu
ACD – kasutatakse põleva tolmu jaoksPõlevtolmu ohutuks ja säästlikuks imemiseks. Vastab standardile IEC 60335-2-69.
Eriti vastupidav, eriti paindlikPraktilise, teisaldatava imemisvooliku pordi/toru põlvega. Arvukate võimalustega tarvikute hoiustamiseks. Masin ja kere on väga vastupidavad ja varustatud suure seinapaksusega.
Kulumiskindel külgkanal-kompressor3 kW võimsusega ja pehme käivitusega suurte koguste tolmu ja tahkete osakeste imemiseks. Tugeva imemisvõimsuse ja vähemalt 20 000 tunni kasutusea tagamiseks. Sobib optimaalselt mobiilseks kasutamiseks mitme vahetuse korral.
Mugav, käsitsi filtri puhastamine
- Vajadusel lihtne juhtimine ergonoomiliselt paigutatud hoova abil.
- Pikendab filtri eluiga ja vähendab seega hooldustööd.
- Identsed puhastustulemused, sõltumata kasutatud jõu suurusest.
Varustatud suure taskufiltriga
- Tahkete ainete ja tolmu ohutuks imemiseks tolmuklassini M.
- Sobib ka suurte tolmukoguste puhastamiseks.
- Filtri spetsiaalne geomeetria hoiab ära imetud tahkete ainete kinnijäämise.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|88 / 315
|Vaakum (mbar/kPa)
|260 / 26
|Konteineri maht (l)
|100
|Konteineri materjal
|Teras
|Nimisisendvõimsus (kW)
|3
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 70
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 50
|Helirõhutase (dB(A))
|62
|Kaabli pikkus (m)
|7,5
|Peafiltri tolmuklass
|M
|Põhifiltri filtriala (m²)
|1,75
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|159
|Kaal, sh pakend (kg)
|159,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|915 x 760 x 1975
Seadmed
- Peamine filter: taskufilter
- Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Suurte koguste peene ja ohtliku tolmu jaoks (OEL ≥ 0,1 mg/m³).
- Suurte koguste tahkete ainete, nagu peene ja jämeda laastu, liiva ja abrasiivmaterjalide jaoks.