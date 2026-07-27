Tööstuslik tolmuimeja IVR 100/40-Pp Sc
IVR 100/40-Pp Sc: suruõhutoitega tööstuslik tolmuimeja tolmu või pastalaadsete materjalide imemiseks pikkade vahemaade taha. Taskufiltriga.
Mitmeastmelise suruõhuajamiga tööstuslik tolmuimeja IVR 100/40-Pp Sc tekitab eriti suure vaakumi. Tänu sellele saab tolmu ja isegi pastalaadseid aineid transportida pikkade vahemaade taha. Pneumaatiline tolmuimeja on varustatud ülitõhusa taskufiltriga, mis filtreerib usaldusväärselt ka peentolmu. Taskufilter on saadaval 1,75 m² versioonina. Polüetüleenkott ja rõhuühtlustusvoolik tagavad minimaalse tolmuga tühjendamise. 100-liitrisel mahutil on mugav langetusmehhanism, mis tagab ka töö kiire jätkamise.
Omadused ja tulu
Vähese tolmuga tühjendussüsteem PE-kotiga
- Vähese tolmuga tühjendamine tänu sulgurmehhanismile ja rõhuühtlustusvoolikule.
- Lihtne ja ohutu tolmu utiliseerimine tänu PE-kotile.
Manuaalne raputusmehhanism filtri lihtsaks puhastamiseks
- Raputushoova regulaarne kasutamine tagab püsivalt suure imivõimsuse.
Väike töömüra
- Vaikne töö tänu helisummutusega ajamile.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|95 / 341
|Vaakum (mbar/kPa)
|500 / 50
|Konteineri maht (l)
|100
|Nimisisendvõimsus (kW)
|4
|Imemise tüüp
|Pneumaatiline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 50
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 50
|Helirõhutase (dB(A))
|55 - 80
|Peafiltri tolmuklass
|M
|Põhifiltri filtriala (m²)
|1,75
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|101
|Kaal, sh pakend (kg)
|104,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|915 x 760 x 1620