Mitmeastmelise suruõhuajamiga tööstuslik tolmuimeja IVR 100/40-Pp Sc tekitab eriti suure vaakumi. Tänu sellele saab tolmu ja isegi pastalaadseid aineid transportida pikkade vahemaade taha. Pneumaatiline tolmuimeja on varustatud ülitõhusa taskufiltriga, mis filtreerib usaldusväärselt ka peentolmu. Taskufilter on saadaval 1,75 m² versioonina. Polüetüleenkott ja rõhuühtlustusvoolik tagavad minimaalse tolmuga tühjendamise. 100-liitrisel mahutil on mugav langetusmehhanism, mis tagab ka töö kiire jätkamise.