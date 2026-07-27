Ülikompaktne klass kasutamiseks mitteplahvatusohtlikes piirkondades! Vaatamata suurele täitemahule on IVR 100/40 Sc M ACD suhteliselt väikese jalajäljega, sobides ideaalselt piiratud ruumiga tootmishallidesse. Sisemine tugevdatud taskufilter (M-tolmuklass, 1,75 m²) koos tõhusa puhastuse ja tsüklon-tüüpi eelsilterdamisega tagab peene ja süttiva tolmu usaldusväärse kogumise. Rõhuühtlustusvoolik võimaldab vähese tolmuga imemist otse utiliseerimiskotti. Mahuti on ühendatud seadmega mugava langetusmehhanismi abil. Integreeritud summuti hoiab mürataset mugaval tasemel. Tugev disain ja kulumisvaba külgkanalipuhur tagavad pika kasutusea ka pidevas tööstuslikus kasutuses.