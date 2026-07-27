Tööstuslik tolmuimeja IVR 100/40 Sc M ACD
IVR 100/40 Sc M ACD pakub suurt täitemahtu võrdlemisi väikesel pinnal. Sobib süttiva tolmu imemiseks. Paigaldamiseks mitteplahvatusohtlikesse piirkondadesse.
Ülikompaktne klass kasutamiseks mitteplahvatusohtlikes piirkondades! Vaatamata suurele täitemahule on IVR 100/40 Sc M ACD suhteliselt väikese jalajäljega, sobides ideaalselt piiratud ruumiga tootmishallidesse. Sisemine tugevdatud taskufilter (M-tolmuklass, 1,75 m²) koos tõhusa puhastuse ja tsüklon-tüüpi eelsilterdamisega tagab peene ja süttiva tolmu usaldusväärse kogumise. Rõhuühtlustusvoolik võimaldab vähese tolmuga imemist otse utiliseerimiskotti. Mahuti on ühendatud seadmega mugava langetusmehhanismi abil. Integreeritud summuti hoiab mürataset mugaval tasemel. Tugev disain ja kulumisvaba külgkanalipuhur tagavad pika kasutusea ka pidevas tööstuslikus kasutuses.
Omadused ja tulu
ACD – kasutatakse põleva tolmu jaoksPõlevtolmu ohutuks ja säästlikuks imemiseks. Vastab standardile IEC 60335-2-69.
Eriti vastupidav, eriti paindlikPraktilise, teisaldatava imemisvooliku pordi/toru põlvega. Arvukate võimalustega tarvikute hoiustamiseks. Masin ja kere on väga vastupidavad ja varustatud suure seinapaksusega.
Kulumiskindel külgkanal-kompressor4 kW võimsuse ja sujuva käivitusega suuremate koguste tolmu ja tahkete ainete imemiseks. Tugeva imemisvõimsuse ja vähemalt 20 000 tunni kasutusea tagamiseks. Sobib optimaalselt mobiilseks kasutamiseks mitme vahetuse korral.
Mugav, käsitsi filtri puhastamine
- Vajadusel lihtne juhtimine ergonoomiliselt paigutatud hoova abil.
- Pikendab filtri eluiga ja vähendab seega hooldustööd.
- Identsed puhastustulemused, sõltumata kasutatud jõu suurusest.
Varustatud suure taskufiltriga
- Tahkete ainete ja tolmu ohutuks imemiseks tolmuklassini M.
- Sobib ka suurte tolmukoguste puhastamiseks.
- Filtri spetsiaalne geomeetria hoiab ära imetud tahkete ainete kinnijäämise.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|138 / 495
|Vaakum (mbar/kPa)
|140 / 14
|Konteineri maht (l)
|100
|Konteineri materjal
|Teras
|Nimisisendvõimsus (kW)
|4,7
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 70
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 50
|Helirõhutase (dB(A))
|71
|Kaabli pikkus (m)
|7,5
|Peafiltri tolmuklass
|M
|Põhifiltri filtriala (m²)
|1,75
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|184
|Kaal, sh pakend (kg)
|184,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|915 x 760 x 2095
Seadmed
- Peamine filter: taskufilter
- Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei