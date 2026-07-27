Tööstuslik tolmuimeja IVR 100/40 Sc M ACD

IVR 100/40 Sc M ACD pakub suurt täitemahtu võrdlemisi väikesel pinnal. Sobib süttiva tolmu imemiseks. Paigaldamiseks mitteplahvatusohtlikesse piirkondadesse.

Ülikompaktne klass kasutamiseks mitteplahvatusohtlikes piirkondades! Vaatamata suurele täitemahule on IVR 100/40 Sc M ACD suhteliselt väikese jalajäljega, sobides ideaalselt piiratud ruumiga tootmishallidesse. Sisemine tugevdatud taskufilter (M-tolmuklass, 1,75 m²) koos tõhusa puhastuse ja tsüklon-tüüpi eelsilterdamisega tagab peene ja süttiva tolmu usaldusväärse kogumise. Rõhuühtlustusvoolik võimaldab vähese tolmuga imemist otse utiliseerimiskotti. Mahuti on ühendatud seadmega mugava langetusmehhanismi abil. Integreeritud summuti hoiab mürataset mugaval tasemel. Tugev disain ja kulumisvaba külgkanalipuhur tagavad pika kasutusea ka pidevas tööstuslikus kasutuses.

Omadused ja tulu
Tööstuslik tolmuimeja IVR 100/40 Sc M ACD: ACD – kasutatakse põleva tolmu jaoks
ACD – kasutatakse põleva tolmu jaoks
Põlevtolmu ohutuks ja säästlikuks imemiseks. Vastab standardile IEC 60335-2-69.
Tööstuslik tolmuimeja IVR 100/40 Sc M ACD: Eriti vastupidav, eriti paindlik
Eriti vastupidav, eriti paindlik
Praktilise, teisaldatava imemisvooliku pordi/toru põlvega. Arvukate võimalustega tarvikute hoiustamiseks. Masin ja kere on väga vastupidavad ja varustatud suure seinapaksusega.
Tööstuslik tolmuimeja IVR 100/40 Sc M ACD: Kulumiskindel külgkanal-kompressor
Kulumiskindel külgkanal-kompressor
4 kW võimsuse ja sujuva käivitusega suuremate koguste tolmu ja tahkete ainete imemiseks. Tugeva imemisvõimsuse ja vähemalt 20 000 tunni kasutusea tagamiseks. Sobib optimaalselt mobiilseks kasutamiseks mitme vahetuse korral.
Mugav, käsitsi filtri puhastamine
  • Vajadusel lihtne juhtimine ergonoomiliselt paigutatud hoova abil.
  • Pikendab filtri eluiga ja vähendab seega hooldustööd.
  • Identsed puhastustulemused, sõltumata kasutatud jõu suurusest.
Varustatud suure taskufiltriga
  • Tahkete ainete ja tolmu ohutuks imemiseks tolmuklassini M.
  • Sobib ka suurte tolmukoguste puhastamiseks.
  • Filtri spetsiaalne geomeetria hoiab ära imetud tahkete ainete kinnijäämise.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 3
Pinge (V) 400
Sagedus (Hz) 50
Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h) 138 / 495
Vaakum (mbar/kPa) 140 / 14
Konteineri maht (l) 100
Konteineri materjal Teras
Nimisisendvõimsus (kW) 4,7
Imemise tüüp Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter ID 70
Lisatarvik, nominaaldiameeter ID 50
Helirõhutase (dB(A)) 71
Kaabli pikkus (m) 7,5
Peafiltri tolmuklass M
Põhifiltri filtriala (m²) 1,75
Värvus Antratsiit
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 184
Kaal, sh pakend (kg) 184,9
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 915 x 760 x 2095

Seadmed

  • Peamine filter: taskufilter
  • Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
Tööstuslik tolmuimeja IVR 100/40 Sc M ACD
Tööstuslik tolmuimeja IVR 100/40 Sc M ACD
Tööstuslik tolmuimeja IVR 100/40 Sc M ACD
Tööstuslik tolmuimeja IVR 100/40 Sc M ACD
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Lisatarvikud