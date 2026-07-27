Mitteplahvatusohtlikes piirkondades kasutamiseks mõeldud tööstuslikul tolmuimejal IVR 40/30 Sc M ACD on mittekuluv külgkanalipuhur, mis muudab selle ideaalseks pidevaks kasutamiseks tootmistingimustes. Peene ja isegi põleva tolmu usaldusväärse kogumise tagab sisemine tugevdatud taskufilter (tolmufiltri klass M), millel on suur filtripind (1,75 m²), tõhus filtripuhastus ja tsüklonilaadne eeleraldussüsteem. Konteineril on lihtsalt käsitsetav mahapanemismehhanism. Tänu integreeritud summutile on töömüra viidud miinimumini. Tugev disain lubab pikka kasutusiga – isegi rasketes tööstuslikes igapäevatöös.