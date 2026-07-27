Tööstuslik tolmuimeja IVR 40/30 Sc M ACD
Tööstuslik tolmuimeja IVR 40/30 Sc M ACD: ideaalne peen- ja süttimisohtliku tolmu eemaldamiseks plahvatusohtlikes tootmispiirkondades ja tootmismasinatel.
Mitteplahvatusohtlikes piirkondades kasutamiseks mõeldud tööstuslikul tolmuimejal IVR 40/30 Sc M ACD on mittekuluv külgkanalipuhur, mis muudab selle ideaalseks pidevaks kasutamiseks tootmistingimustes. Peene ja isegi põleva tolmu usaldusväärse kogumise tagab sisemine tugevdatud taskufilter (tolmufiltri klass M), millel on suur filtripind (1,75 m²), tõhus filtripuhastus ja tsüklonilaadne eeleraldussüsteem. Konteineril on lihtsalt käsitsetav mahapanemismehhanism. Tänu integreeritud summutile on töömüra viidud miinimumini. Tugev disain lubab pikka kasutusiga – isegi rasketes tööstuslikes igapäevatöös.
Omadused ja tulu
ACD – kasutatakse põleva tolmu jaoksPõlevtolmu ohutuks ja säästlikuks imemiseks. Vastab standardile IEC 60335-2-69.
Eriti vastupidav, eriti paindlikPraktilise, teisaldatava imemisvooliku pordi/toru põlvega. Vaatamata oma väga kompaktsele disainile on sellel palju võimalusi tarvikute kandmiseks. Masin ja kere on väga vastupidavad ja varustatud suure seinapaksusega.
Kulumiskindel külgkanal-kompressor3 kW võimsusega ja pehme käivitusega suurte koguste tolmu ja tahkete osakeste imemiseks. Tugeva imemisvõimsuse ja vähemalt 20 000 tunni kasutusea tagamiseks. Sobib optimaalselt mobiilseks kasutamiseks mitme vahetuse korral.
Mugav, käsitsi filtri puhastamine
- Vajadusel lihtne juhtimine ergonoomiliselt paigutatud hoova abil.
- Pikendab filtri eluiga ja vähendab seega hooldustööd.
- Identsed puhastustulemused, sõltumata kasutatud jõu suurusest.
Varustatud suure taskufiltriga
- Tahkete ainete ja tolmu ohutuks imemiseks tolmuklassini M.
- Sobib ka suurte tolmukoguste puhastamiseks.
- Filtri spetsiaalne geomeetria hoiab ära imetud tahkete ainete kinnijäämise.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|88 / 315
|Vaakum (mbar/kPa)
|260 / 26
|Konteineri maht (l)
|40
|Konteineri materjal
|Metall
|Nimisisendvõimsus (kW)
|3
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 70
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 50
|Helirõhutase (dB(A))
|62
|Kaabli pikkus (m)
|7,5
|Peafiltri tolmuklass
|M
|Põhifiltri filtriala (m²)
|1,75
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|123
|Kaal, sh pakend (kg)
|123,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|855 x 715 x 1530
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Kasutusvaldkonnad
- Väikestes kogustes põleva ja ohtliku tolmu (OEL ≥ 0,1 mg/m³)