Tööstuslik tolmuimeja IVR 60/24-2 Sc H ACD
Süttiva ja ohtliku tolmu ning laastude ohutuks imemiseks: manööverdatav ja vastupidav IVR 50/24-2 Sc kasutamiseks mitteplahvatusohtlikes piirkondades.
Kasutamiseks mitteplahvatusohtlikes piirkondades: 2,4 kW nimivõimsusega tööstusliku tolmuimeja IVR 60/24-2 Sc H ACD peamine eesmärk on süttiva ja ohtliku tolmu (OEL ≥ 0,1 mg/m³) ning peene laastu ohutu imemine. See manööverdatav vahelduvvoolutoitega ja tõhusa H-tolmuklassi filtritehnoloogiaga tolmuimeja on varustatud pestava keevisõmblustega taskufiltri ja tõhusa manuaalse filtripuhastusega. See tagab kahe bypass-turbiini püsivalt suure imivõimsuse. 60-liitrise mahutiga masin sobib ideaalselt väiksemate koguste jaoks. Integreeritud sulgurmehhanismiga polüetüleenkott ja rõhuühtlustusvoolik tagavad vähese tolmuga tühjendamise, samas kui langetuskäru välistab vajaduse eemaldada ajamipead. Helisummutusega ajam tagab vaikse töö ja šassii maksimaalse manööverdusvõime.
Omadused ja tulu
ACD – kasutatakse põleva tolmu jaoksPõlevtolmu ohutuks ja säästlikuks imemiseks. Vastab standardile IEC 60335-2-69.
Eriti vastupidav, eriti paindlikPraktilise, teisaldatava imemisvooliku pordi/toru põlvega. Vaatamata oma väga kompaktsele disainile on sellel palju võimalusi tarvikute kandmiseks. Masin ja kere on väga vastupidavad ja varustatud suure seinapaksusega.
Varustatud kahe väga vaikse ventilaatorimootorigaVõimsa imemisvõimsuse ja optimaalse puhastustulemuse tagamiseks. Turbiinid saab vastavalt vajadusele individuaalse imemisvõimsuse jaoks eraldi sisse lülitada. Väga vaikne ajamipea tagab jahutusõhu ühtlase väljapuhumise.
Mugav, käsitsi filtri puhastamine
- Vajadusel lihtne juhtimine ergonoomiliselt paigutatud hoova abil.
- Pikendab filtri eluiga ja vähendab seega hooldustööd.
- Identsed puhastustulemused, sõltumata kasutatud jõu suurusest.
Varustatud suure taskufiltriga
- Tahkete ainete ja tolmu ohutuks imemiseks (kuni tolmuklassini H).
- Sobib ka suurte tolmukoguste puhastamiseks.
- Filtri spetsiaalne geomeetria hoiab ära imetud tahkete ainete kinnijäämise.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vaakum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Konteineri maht (l)
|60
|Konteineri materjal
|Teras
|Nimisisendvõimsus (kW)
|2,4
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 70
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 50
|Helirõhutase (dB(A))
|68
|Kaabli pikkus (m)
|10
|Peafiltri tolmuklass
|M
|Põhifiltri filtriala (m²)
|1,75
|Teisese filtri tolmuklass
|H
|Teisese filtri filtriala (m²)
|3
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|112
|Kaal, sh pakend (kg)
|112,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|855 x 760 x 1576
Seadmed
- Peamine filter: taskufilter
- Sekundaarne filter: Kassettfilter
- Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Väikestes kogustes põleva ja ohtliku tolmu (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
- Väiksemate koguste peene laastu ja tolmu jaoks