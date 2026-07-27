Kasutamiseks mitteplahvatusohtlikes piirkondades: 2,4 kW nimivõimsusega tööstusliku tolmuimeja IVR 60/24-2 Sc M ACD peamine eesmärk on süttiva ja ohtliku tolmu (OEL ≥ 0,1 mg/m³) ning peene laastu ohutu imemine. See manööverdatav vahelduvvoolutoitega ja tõhusa M-tolmuklassi filtritehnoloogiaga tolmuimeja on varustatud pestava keevisõmblustega taskufiltri ja tõhusa manuaalse filtripuhastusega. See tagab kahe bypass-turbiini püsivalt suure imivõimsuse. 60-liitrise mahutiga masin sobib ideaalselt väiksemate koguste jaoks. Integreeritud sulgurmehhanismiga polüetüleenkott ja rõhuühtlustusvoolik tagavad vähese tolmuga tühjendamise, samas kui langetuskäru välistab vajaduse eemaldada ajamipead. Helisummutusega ajam tagab vaikse töö ja šassii maksimaalse manööverdusvõime.