Tööstuslik tolmuimeja IVR 60/30 Sc M ACD
Tööstuslik tolmuimeja IVR 60/30 Sc M ACD, sobib pidevaks tööks mitteplahvatusohtlikes piirkondades. Süttiva ja ohtliku tolmu ning laastude ohutuks imemiseks.
Tööstuslikku tolmuimejat IVR 60/30 Sc M ACD saab kasutada nii mobiilselt kui ka statsionaarselt mitteplahvatusohtlikes piirkondades. Selle M-tolmuklassi filtritehnoloogia tagab peene laastu ning süttiva ja ohtliku tolmu (OEL ≥ 0,1 mg/m³) ohutu imemise. 3 kW nimivõimsusega masin, millel on vähest hooldust vajav kolmefaasiline mootor ja võimas energiatõhus külgkanalipuhur (IE2), on ideaalne kolmevahetuseliseks pidevaks tööks. Ergonoomiline langetuskäru võimaldab 60-liitrist mahutit mugavalt tühjendada ilma ajamipead eemaldamata. Vähese tolmuga tühjendussüsteemi täiendab integreeritud sulgurmehhanismiga polüetüleenkott ja rõhuühtlustusvoolik. Tänu vastupidavale pestavale taskufiltrile ja lihtsale raputushoovaga manuaalsele filtripuhastusele on tagatud pidev imivõimsus. Helisummutusega ajam hoiab töö vaikse.
Omadused ja tulu
ACD – kasutatakse põleva tolmu jaoksPõlevtolmu ohutuks ja säästlikuks imemiseks. Vastab standardile IEC 60335-2-69.
Eriti vastupidav, eriti paindlikPraktilise, teisaldatava imemisvooliku pordi/toru põlvega. Vaatamata oma väga kompaktsele disainile on sellel palju võimalusi tarvikute kandmiseks. Masin ja kere on väga vastupidavad ja varustatud suure seinapaksusega.
Kulumiskindel külgkanal-kompressor3 kW võimsuse ja sujuva käivitusega väikeste tolmukoguste ja tahkete materjalide imemiseks. Tugeva imemisvõimsuse ja vähemalt 20 000 tunni kasutusea tagamiseks. Sobib optimaalselt mobiilseks kasutamiseks mitme vahetuse korral.
Mugav, käsitsi filtri puhastamine
- Vajadusel lihtne juhtimine ergonoomiliselt paigutatud hoova abil.
- Pikendab filtri eluiga ja vähendab seega hooldustööd.
- Identsed puhastustulemused, sõltumata kasutatud jõu suurusest.
Varustatud suure taskufiltriga
- Tahkete ainete ja tolmu ohutuks imemiseks tolmuklassini M.
- Sobib ka suurte tolmukoguste puhastamiseks.
- Filtri spetsiaalne geomeetria hoiab ära imetud tahkete ainete kinnijäämise.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|88 / 312
|Vaakum (mbar/kPa)
|260 / 26
|Konteineri maht (l)
|60
|Konteineri materjal
|Teras
|Nimisisendvõimsus (kW)
|3
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 70
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 50
|Helirõhutase (dB(A))
|62
|Kaabli pikkus (m)
|7,5
|Peafiltri tolmuklass
|M
|Põhifiltri filtriala (m²)
|1,75
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|142
|Kaal, sh pakend (kg)
|142,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|855 x 760 x 1675
Seadmed
- Peamine filter: taskufilter
- Sekundaarne filter: Kassettfilter
- Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Väikestes kogustes põleva ja ohtliku tolmu (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
- Väiksemate koguste peene laastu ja tolmu jaoks