Tööstuslikku tolmuimejat IVR 60/30 Sc M ACD saab kasutada nii mobiilselt kui ka statsionaarselt mitteplahvatusohtlikes piirkondades. Selle M-tolmuklassi filtritehnoloogia tagab peene laastu ning süttiva ja ohtliku tolmu (OEL ≥ 0,1 mg/m³) ohutu imemise. 3 kW nimivõimsusega masin, millel on vähest hooldust vajav kolmefaasiline mootor ja võimas energiatõhus külgkanalipuhur (IE2), on ideaalne kolmevahetuseliseks pidevaks tööks. Ergonoomiline langetuskäru võimaldab 60-liitrist mahutit mugavalt tühjendada ilma ajamipead eemaldamata. Vähese tolmuga tühjendussüsteemi täiendab integreeritud sulgurmehhanismiga polüetüleenkott ja rõhuühtlustusvoolik. Tänu vastupidavale pestavale taskufiltrile ja lihtsale raputushoovaga manuaalsele filtripuhastusele on tagatud pidev imivõimsus. Helisummutusega ajam hoiab töö vaikse.