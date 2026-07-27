Tööstuslik tolmuimeja IVR-B 20/8
Väike ja mitmekülgne integreeritav seade IVR-B 20/8 roostevabast terasest mahuti ja külgkanalipuhuriga. Sobib pressijääkide, laastude ja jämeda tolmu imemiseks.
Tööstuslik tolmuimeja IVR-B 20/8 on ideaalne nõudlikeks rakendusteks metalli- ja plastitööstuses. Selle eriti madal ja kompaktne disain muudab selle sobivaks paljudeks kasutusviisideks. Tänu võimsale padrunfiltrile ja kvaliteetsele roostevabast terasest mahutile saab stantsimisjääke, laaste ja tolmu ohutult ja usaldusväärselt imeda. Vastupidav külgkanalipuhur tagab pideva kasutamise tootmisliinidel, samas kui tõhus summuti vähendab töömüra miinimumini. Lisaks on masina disainis loobutud tavapärastest lisakomponentidest, et tagada lihtne kasutamine ja minimaalne hooldusvajadus.
Omadused ja tulu
Kompaktsed mõõtmedLihtne hoiustamine ja kinnitamine tootmismasinate vahele, peale või alla. Kompaktne suurus muudab selle sobivaks mitmesugusteks rakendusteks. Võimas külgkanalipuhur võimaldab erinevaid kasutusviise.
Eraldiseisev roostevabast terasest kogumismautiKogumismautit saab masina alusplaadilt maha tõsta. Kaanel olevad kinnitusklambrid võimaldavad ohutut transportimist.
Kulumiskindel külgkanal-kompressorKompaktne 0,8 kW nimivõimsusega masin tahkete ainete imemiseks. Tugeva imemisvõimsuse ja vähemalt 20 000 tunni kasutusea tagamiseks. Sobib optimaalselt mobiilseks kasutamiseks mitme vahetuse korral.
Varustatud vastupidava padrunfiltriga
- Tahkete ainete ja väikeste tolmukoguste ohutuks imemiseks (kuni tolmuklassini M).
- Väga selge ja kompaktne filtri disain.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|39 / 140
|Vaakum (mbar/kPa)
|90 / 9
|Konteineri maht (l)
|20
|Nimisisendvõimsus (kW)
|0,8
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 50
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 50 ID 40
|Helirõhutase (dB(A))
|70
|Peafiltri tolmuklass
|M
|Põhifiltri filtriala (m²)
|0,7
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|32
|Kaal, sh pakend (kg)
|32,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|610 x 450 x 480