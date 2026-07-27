Tööstuslik tolmuimeja IVR-B 20/8 on ideaalne nõudlikeks rakendusteks metalli- ja plastitööstuses. Selle eriti madal ja kompaktne disain muudab selle sobivaks paljudeks kasutusviisideks. Tänu võimsale padrunfiltrile ja kvaliteetsele roostevabast terasest mahutile saab stantsimisjääke, laaste ja tolmu ohutult ja usaldusväärselt imeda. Vastupidav külgkanalipuhur tagab pideva kasutamise tootmisliinidel, samas kui tõhus summuti vähendab töömüra miinimumini. Lisaks on masina disainis loobutud tavapärastest lisakomponentidest, et tagada lihtne kasutamine ja minimaalne hooldusvajadus.