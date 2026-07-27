Tööstuslik tolmuimeja IVR-B 20/8

Väike ja mitmekülgne integreeritav seade IVR-B 20/8 roostevabast terasest mahuti ja külgkanalipuhuriga. Sobib pressijääkide, laastude ja jämeda tolmu imemiseks.

Tööstuslik tolmuimeja IVR-B 20/8 on ideaalne nõudlikeks rakendusteks metalli- ja plastitööstuses. Selle eriti madal ja kompaktne disain muudab selle sobivaks paljudeks kasutusviisideks. Tänu võimsale padrunfiltrile ja kvaliteetsele roostevabast terasest mahutile saab stantsimisjääke, laaste ja tolmu ohutult ja usaldusväärselt imeda. Vastupidav külgkanalipuhur tagab pideva kasutamise tootmisliinidel, samas kui tõhus summuti vähendab töömüra miinimumini. Lisaks on masina disainis loobutud tavapärastest lisakomponentidest, et tagada lihtne kasutamine ja minimaalne hooldusvajadus.

Omadused ja tulu
Tööstuslik tolmuimeja IVR-B 20/8: Kompaktsed mõõtmed
Kompaktsed mõõtmed
Lihtne hoiustamine ja kinnitamine tootmismasinate vahele, peale või alla. Kompaktne suurus muudab selle sobivaks mitmesugusteks rakendusteks. Võimas külgkanalipuhur võimaldab erinevaid kasutusviise.
Tööstuslik tolmuimeja IVR-B 20/8: Eraldiseisev roostevabast terasest kogumismauti
Eraldiseisev roostevabast terasest kogumismauti
Kogumismautit saab masina alusplaadilt maha tõsta. Kaanel olevad kinnitusklambrid võimaldavad ohutut transportimist.
Tööstuslik tolmuimeja IVR-B 20/8: Kulumiskindel külgkanal-kompressor
Kulumiskindel külgkanal-kompressor
Kompaktne 0,8 kW nimivõimsusega masin tahkete ainete imemiseks. Tugeva imemisvõimsuse ja vähemalt 20 000 tunni kasutusea tagamiseks. Sobib optimaalselt mobiilseks kasutamiseks mitme vahetuse korral.
Varustatud vastupidava padrunfiltriga
  • Tahkete ainete ja väikeste tolmukoguste ohutuks imemiseks (kuni tolmuklassini M).
  • Väga selge ja kompaktne filtri disain.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 3
Pinge (V) 400
Sagedus (Hz) 50 - 60
Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h) 39 / 140
Vaakum (mbar/kPa) 90 / 9
Konteineri maht (l) 20
Nimisisendvõimsus (kW) 0,8
Imemise tüüp Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter ID 50
Lisatarvik, nominaaldiameeter ID 50 ID 40
Helirõhutase (dB(A)) 70
Peafiltri tolmuklass M
Põhifiltri filtriala (m²) 0,7
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 32
Kaal, sh pakend (kg) 32,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 610 x 450 x 480
Tööstuslik tolmuimeja IVR-B 20/8
Tööstuslik tolmuimeja IVR-B 20/8
Tööstuslik tolmuimeja IVR-B 20/8
Tööstuslik tolmuimeja IVR-B 20/8
Lisatarvikud