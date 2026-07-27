Tööstuslik tolmuimeja IVR-B 30/15

Väike ja võimas integreeritav seade IVR-B 30/15 roostevabast terasest mahuti ja külgkanalipuhuriga. Mitmekülgne kasutus. Ideaalne pressijääkide, laastude või jämeda tolmu jaoks.

IVR-B 30/15 on madal ja kompaktne tööstuslik tolmuimeja, mis sobib ideaalselt metalli- ja plastitööstusesse. Kvaliteetne roostevabast terasest mahuti peab vastu ka kõige raskematele tingimustele. Padrunfiltriga saab usaldusväärselt imeda pressijääke, laaste ja tolmu. Masina konstrueerimisel jäeti teadlikult välja mittevajalikud komponendid, mille tulemuseks on väga lihtsalt käsitsetav ja äärmiselt vähest hooldust vajav tolmuimeja. Vastupidav külgkanalipuhur tagab probleemideta pideva kasutamise. Tõhus helisummuti vähendab mürataset märkimisväärselt.

Omadused ja tulu
Tööstuslik tolmuimeja IVR-B 30/15: Kompaktsed mõõtmed
Kompaktsed mõõtmed
Kompaktne suurus muudab selle sobivaks mitmesugusteks rakendusteks. Lihtne hoiustamine ja kinnitamine tootmismasinate vahele, peale või alla. Võimas külgkanalipuhur võimaldab erinevaid kasutusviise.
Tööstuslik tolmuimeja IVR-B 30/15: Eraldiseisev roostevabast terasest kogumismauti
Eraldiseisev roostevabast terasest kogumismauti
Kogumismautit saab masina alusplaadilt maha tõsta. Kaanel olevad kinnitusklambrid võimaldavad ohutut transportimist.
Tööstuslik tolmuimeja IVR-B 30/15: Kulumiskindel külgkanal-kompressor
Kulumiskindel külgkanal-kompressor
Kompaktne 1,5 kW nimivõimsusega masin tahkete ainete imemiseks. Tugeva imemisvõimsuse ja vähemalt 20 000 tunni kasutusea tagamiseks. Sobib optimaalselt mobiilseks kasutamiseks mitme vahetuse korral.
Varustatud vastupidava padrunfiltriga
  • Tahkete ainete ja väikeste tolmukoguste ohutuks imemiseks (kuni tolmuklassini M).
  • Väga selge ja kompaktne filtri disain.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 3
Pinge (V) 400
Sagedus (Hz) 50 - 60
Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h) 58 / 210
Vaakum (mbar/kPa) 200 / 20
Konteineri maht (l) 30
Nimisisendvõimsus (kW) 1,5
Imemise tüüp Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter ID 50
Lisatarvik, nominaaldiameeter ID 50
Helirõhutase (dB(A)) 77
Peafiltri tolmuklass M
Põhifiltri filtriala (m²) 1
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 52
Kaal, sh pakend (kg) 52,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 810 x 575 x 520
Tööstuslik tolmuimeja IVR-B 30/15
Tööstuslik tolmuimeja IVR-B 30/15
Tööstuslik tolmuimeja IVR-B 30/15
Tööstuslik tolmuimeja IVR-B 30/15
Lisatarvikud