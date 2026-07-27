Tööstuslik tolmuimeja IVR-B 30/15
Väike ja võimas integreeritav seade IVR-B 30/15 roostevabast terasest mahuti ja külgkanalipuhuriga. Mitmekülgne kasutus. Ideaalne pressijääkide, laastude või jämeda tolmu jaoks.
IVR-B 30/15 on madal ja kompaktne tööstuslik tolmuimeja, mis sobib ideaalselt metalli- ja plastitööstusesse. Kvaliteetne roostevabast terasest mahuti peab vastu ka kõige raskematele tingimustele. Padrunfiltriga saab usaldusväärselt imeda pressijääke, laaste ja tolmu. Masina konstrueerimisel jäeti teadlikult välja mittevajalikud komponendid, mille tulemuseks on väga lihtsalt käsitsetav ja äärmiselt vähest hooldust vajav tolmuimeja. Vastupidav külgkanalipuhur tagab probleemideta pideva kasutamise. Tõhus helisummuti vähendab mürataset märkimisväärselt.
Omadused ja tulu
Kompaktsed mõõtmedKompaktne suurus muudab selle sobivaks mitmesugusteks rakendusteks. Lihtne hoiustamine ja kinnitamine tootmismasinate vahele, peale või alla. Võimas külgkanalipuhur võimaldab erinevaid kasutusviise.
Eraldiseisev roostevabast terasest kogumismautiKogumismautit saab masina alusplaadilt maha tõsta. Kaanel olevad kinnitusklambrid võimaldavad ohutut transportimist.
Kulumiskindel külgkanal-kompressorKompaktne 1,5 kW nimivõimsusega masin tahkete ainete imemiseks. Tugeva imemisvõimsuse ja vähemalt 20 000 tunni kasutusea tagamiseks. Sobib optimaalselt mobiilseks kasutamiseks mitme vahetuse korral.
Varustatud vastupidava padrunfiltriga
- Tahkete ainete ja väikeste tolmukoguste ohutuks imemiseks (kuni tolmuklassini M).
- Väga selge ja kompaktne filtri disain.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|58 / 210
|Vaakum (mbar/kPa)
|200 / 20
|Konteineri maht (l)
|30
|Nimisisendvõimsus (kW)
|1,5
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 50
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 50
|Helirõhutase (dB(A))
|77
|Peafiltri tolmuklass
|M
|Põhifiltri filtriala (m²)
|1
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|52
|Kaal, sh pakend (kg)
|52,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|810 x 575 x 520