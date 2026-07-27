IVR-B 30/15 on madal ja kompaktne tööstuslik tolmuimeja, mis sobib ideaalselt metalli- ja plastitööstusesse. Kvaliteetne roostevabast terasest mahuti peab vastu ka kõige raskematele tingimustele. Padrunfiltriga saab usaldusväärselt imeda pressijääke, laaste ja tolmu. Masina konstrueerimisel jäeti teadlikult välja mittevajalikud komponendid, mille tulemuseks on väga lihtsalt käsitsetav ja äärmiselt vähest hooldust vajav tolmuimeja. Vastupidav külgkanalipuhur tagab probleemideta pideva kasutamise. Tõhus helisummuti vähendab mürataset märkimisväärselt.