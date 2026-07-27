Tööstuslik tolmuimeja IVR-B 50/30

Ruumisäästlik integreeritav seade: tööstuslik tolmuimeja IVR-B 50/30 vastupidava külgkanalipuhuri ja padrunfiltriga (metalli)laastude, pressijääkide ja jämeda tolmu jaoks.

Integreeritav seade IVR-B 50/30 on madala kõrgusega kompaktne tööstuslik tolmuimeja, mis sobib ideaalselt otseseks paigaldamiseks metalli- ja plastitööstusesse. Tänu keskendumisele olulistele komponentidele avaldab masin muljet äärmiselt lihtsa käsitsemise ja hooldusega. Vastupidav külgkanalipuhur võimaldab järeleandmisteta pidevat kasutamist, näiteks tootmisliinidel. Mahuti kaanes asuva padrunfiltriga masin sobib ideaalselt laastude, pressijääkide ja jämeda tolmu imemiseks. Värvitud lehtterasest tugev mahuti on loodud spetsiaalselt tööstuslikuks kasutamiseks. Integreeritud helisummuti vähendab mürataset meeldiva miinimumini.

Omadused ja tulu
Tööstuslik tolmuimeja IVR-B 50/30: Kompaktsed mõõtmed
Kompaktsed mõõtmed
Lihtne hoiustamine ja kinnitamine tootmismasinate vahele, peale või alla. Kompaktne suurus muudab selle sobivaks mitmesugusteks rakendusteks. Võimas külgkanalipuhur võimaldab erinevaid kasutusviise.
Tööstuslik tolmuimeja IVR-B 50/30: Eraldiseisev roostevabast terasest kogumismauti
Eraldiseisev roostevabast terasest kogumismauti
Kogumismautit saab masina alusplaadilt maha tõsta. Kaanel olevad kinnitusklambrid võimaldavad ohutut transportimist.
Tööstuslik tolmuimeja IVR-B 50/30: Kulumiskindel külgkanal-kompressor
Kulumiskindel külgkanal-kompressor
Kompaktne 3 kW nimivõimsusega masin tahkete ainete imemiseks. Tugeva imemisvõimsuse ja vähemalt 20 000 tunni kasutusea tagamiseks. Sobib optimaalselt mobiilseks kasutamiseks mitme vahetuse korral.
Varustatud vastupidava padrunfiltriga
  • Tahkete ainete ja väikeste tolmukoguste ohutuks imemiseks (kuni tolmuklassini M).
  • Väga selge ja kompaktne filtri disain.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 3
Pinge (V) 400
Sagedus (Hz) 50 - 60
Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h) 88 / 315
Vaakum (mbar/kPa) 260 / 26
Konteineri maht (l) 50
Nimisisendvõimsus (kW) 3
Imemise tüüp Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter ID 50
Lisatarvik, nominaaldiameeter ID 50
Helirõhutase (dB(A)) 72
Peafiltri tolmuklass M
Põhifiltri filtriala (m²) 1
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 70
Kaal, sh pakend (kg) 70,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 835 x 715 x 570
Tööstuslik tolmuimeja IVR-B 50/30
Tööstuslik tolmuimeja IVR-B 50/30
Tööstuslik tolmuimeja IVR-B 50/30
Tööstuslik tolmuimeja IVR-B 50/30
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Lisatarvikud