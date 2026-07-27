Integreeritav seade IVR-B 50/30 on madala kõrgusega kompaktne tööstuslik tolmuimeja, mis sobib ideaalselt otseseks paigaldamiseks metalli- ja plastitööstusesse. Tänu keskendumisele olulistele komponentidele avaldab masin muljet äärmiselt lihtsa käsitsemise ja hooldusega. Vastupidav külgkanalipuhur võimaldab järeleandmisteta pidevat kasutamist, näiteks tootmisliinidel. Mahuti kaanes asuva padrunfiltriga masin sobib ideaalselt laastude, pressijääkide ja jämeda tolmu imemiseks. Värvitud lehtterasest tugev mahuti on loodud spetsiaalselt tööstuslikuks kasutamiseks. Integreeritud helisummuti vähendab mürataset meeldiva miinimumini.