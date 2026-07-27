Tööstuslik tolmuimeja IVR-B 50/30
Ruumisäästlik integreeritav seade: tööstuslik tolmuimeja IVR-B 50/30 vastupidava külgkanalipuhuri ja padrunfiltriga (metalli)laastude, pressijääkide ja jämeda tolmu jaoks.
Integreeritav seade IVR-B 50/30 on madala kõrgusega kompaktne tööstuslik tolmuimeja, mis sobib ideaalselt otseseks paigaldamiseks metalli- ja plastitööstusesse. Tänu keskendumisele olulistele komponentidele avaldab masin muljet äärmiselt lihtsa käsitsemise ja hooldusega. Vastupidav külgkanalipuhur võimaldab järeleandmisteta pidevat kasutamist, näiteks tootmisliinidel. Mahuti kaanes asuva padrunfiltriga masin sobib ideaalselt laastude, pressijääkide ja jämeda tolmu imemiseks. Värvitud lehtterasest tugev mahuti on loodud spetsiaalselt tööstuslikuks kasutamiseks. Integreeritud helisummuti vähendab mürataset meeldiva miinimumini.
Omadused ja tulu
Kompaktsed mõõtmedLihtne hoiustamine ja kinnitamine tootmismasinate vahele, peale või alla. Kompaktne suurus muudab selle sobivaks mitmesugusteks rakendusteks. Võimas külgkanalipuhur võimaldab erinevaid kasutusviise.
Eraldiseisev roostevabast terasest kogumismautiKogumismautit saab masina alusplaadilt maha tõsta. Kaanel olevad kinnitusklambrid võimaldavad ohutut transportimist.
Kulumiskindel külgkanal-kompressorKompaktne 3 kW nimivõimsusega masin tahkete ainete imemiseks. Tugeva imemisvõimsuse ja vähemalt 20 000 tunni kasutusea tagamiseks. Sobib optimaalselt mobiilseks kasutamiseks mitme vahetuse korral.
Varustatud vastupidava padrunfiltriga
- Tahkete ainete ja väikeste tolmukoguste ohutuks imemiseks (kuni tolmuklassini M).
- Väga selge ja kompaktne filtri disain.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|88 / 315
|Vaakum (mbar/kPa)
|260 / 26
|Konteineri maht (l)
|50
|Nimisisendvõimsus (kW)
|3
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 50
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 50
|Helirõhutase (dB(A))
|72
|Peafiltri tolmuklass
|M
|Põhifiltri filtriala (m²)
|1
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|70
|Kaal, sh pakend (kg)
|70,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|835 x 715 x 570