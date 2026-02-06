Tööstuslik tolmuimeja IVS 100/40
Meie superklassi tööstuslike tolmuimejate baasmudelil IVS 100/40 on 4 kW külgkanal-turbiin, M-klassi tolmu jaoks sertifitseeritud tähtfilter ja horisontaalne filtriraputussüsteem mehaanilise jõuseadmega.
Horisontaalne filtriraputussüsteem mehaanilise jõuseadmega on üks meie superklassi tööstusliku tolmuimeja IVS 100/40 parimaid omadusi. Masinal on lisaks ka kolmefaasiline mootor ja 4 kW külgkanal-turbiin. Integreeritud mehaaniline jõuseade tagab sihtotstarbelise jõuülekande ja järjepidevad head tulemused filtri puhastamisel, ükskõik kui palju jõudu kasutaja rakendab. Mõõdetud ülekanne aitab samuti pikendada tähtfiltri kasutusiga. Korrosioonikindel 100-liitrine roostevabast terasest konteiner mahutab suurtes kogustes tahkeid aineid ning selle mugav settimisemehhanism teeb konteineri tühjendamise kasutaja jaoks lihtsamaks. Masinal on mitmeid kohti, kuhu saab turvaliselt asetada lisatarvikuid.
Omadused ja tulu
Kulumiskindel külgkanal-kompressor4 kW võimsuse ja sujuva käivitusega suuremate koguste tolmu ja tahkete ainete imemiseks. Tugeva imemisvõimsuse ja vähemalt 20 000 tunni kasutusea tagamiseks. Sobib mitme vahetusega tööks ja/või mitme imemispunktiga.
Manuaalne IVS-filtripuhastusVajadusel lihtne juhtimine ergonoomiliselt paigutatud hoova abil. Pikendab filtri eluiga ja vähendab seega hooldustööd. Identsed puhastustulemused, sõltumata kasutatud jõu suurusest.
Varustatud eriti suure tähefiltrigaTahkete ainete ja tolmu ohutuks imemiseks tolmuklassini M. Sobib ka suurte tolmukoguste puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Vaakum (mbar/kPa)
|175 / 17,5
|Konteineri maht (l)
|100
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Nimisisendvõimsus (kW)
|4,2
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 70
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 70 ID 50
|Helirõhutase (dB(A))
|75
|Peafiltri tolmuklass
|M
|Põhifiltri filtriala (m²)
|2,2
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|130
|Kaal, sh pakend (kg)
|131,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1202 x 771 x 1470
Seadmed
- Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei