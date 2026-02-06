Tööstuslik tolmuimeja IVS 100/40

Meie superklassi tööstuslike tolmuimejate baasmudelil IVS 100/40 on 4 kW külgkanal-turbiin, M-klassi tolmu jaoks sertifitseeritud tähtfilter ja horisontaalne filtriraputussüsteem mehaanilise jõuseadmega.

Horisontaalne filtriraputussüsteem mehaanilise jõuseadmega on üks meie superklassi tööstusliku tolmuimeja IVS 100/40 parimaid omadusi. Masinal on lisaks ka kolmefaasiline mootor ja 4 kW külgkanal-turbiin. Integreeritud mehaaniline jõuseade tagab sihtotstarbelise jõuülekande ja järjepidevad head tulemused filtri puhastamisel, ükskõik kui palju jõudu kasutaja rakendab. Mõõdetud ülekanne aitab samuti pikendada tähtfiltri kasutusiga. Korrosioonikindel 100-liitrine roostevabast terasest konteiner mahutab suurtes kogustes tahkeid aineid ning selle mugav settimisemehhanism teeb konteineri tühjendamise kasutaja jaoks lihtsamaks. Masinal on mitmeid kohti, kuhu saab turvaliselt asetada lisatarvikuid.

Omadused ja tulu
Tööstuslik tolmuimeja IVS 100/40: Kulumiskindel külgkanal-kompressor
4 kW võimsuse ja sujuva käivitusega suuremate koguste tolmu ja tahkete ainete imemiseks. Tugeva imemisvõimsuse ja vähemalt 20 000 tunni kasutusea tagamiseks. Sobib mitme vahetusega tööks ja/või mitme imemispunktiga.
Tööstuslik tolmuimeja IVS 100/40: Manuaalne IVS-filtripuhastus
Vajadusel lihtne juhtimine ergonoomiliselt paigutatud hoova abil. Pikendab filtri eluiga ja vähendab seega hooldustööd. Identsed puhastustulemused, sõltumata kasutatud jõu suurusest.
Tööstuslik tolmuimeja IVS 100/40: Varustatud eriti suure tähefiltriga
Tahkete ainete ja tolmu ohutuks imemiseks tolmuklassini M. Sobib ka suurte tolmukoguste puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 3
Pinge (V) 400
Sagedus (Hz) 50
Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h) 138 / 500
Vaakum (mbar/kPa) 175 / 17,5
Konteineri maht (l) 100
Konteineri materjal Roostevaba teras
Nimisisendvõimsus (kW) 4,2
Imemise tüüp Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter ID 70
Lisatarvik, nominaaldiameeter ID 70 ID 50
Helirõhutase (dB(A)) 75
Peafiltri tolmuklass M
Põhifiltri filtriala (m²) 2,2
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 130
Kaal, sh pakend (kg) 131,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1202 x 771 x 1470

Seadmed

  • Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
