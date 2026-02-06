Horisontaalne filtriraputussüsteem mehaanilise jõuseadmega on üks meie superklassi tööstusliku tolmuimeja IVS 100/40 parimaid omadusi. Masinal on lisaks ka kolmefaasiline mootor ja 4 kW külgkanal-turbiin. Integreeritud mehaaniline jõuseade tagab sihtotstarbelise jõuülekande ja järjepidevad head tulemused filtri puhastamisel, ükskõik kui palju jõudu kasutaja rakendab. Mõõdetud ülekanne aitab samuti pikendada tähtfiltri kasutusiga. Korrosioonikindel 100-liitrine roostevabast terasest konteiner mahutab suurtes kogustes tahkeid aineid ning selle mugav settimisemehhanism teeb konteineri tühjendamise kasutaja jaoks lihtsamaks. Masinal on mitmeid kohti, kuhu saab turvaliselt asetada lisatarvikuid.