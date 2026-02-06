Meie superklassi tööstuslike tolmuimejate valiku tolmuklassi M sertifikaadiga madalama hinnaklassi mudel on juba märki maha panemas oma muljetavaldavate tulemusnäitajate ja suurepärase varustusega. IVS 100/40 M masinal on võimas vaikse käivitusega kolmefaasiline mootor (IE2), et ennetada võimsuse kõikumist, kui käivitada masin koos võimsa 4,0 kW külgkanal-turbiiniga. Suur tähtfilter eemaldab kindlalt tervisele kahjulikku peentolmu, samal ajal, kui horisontaalne filtrisegisti tähendab, et filtrisüsteemi puhastamine ei saaks kasutajale enam lihtsam olla. Seda tagab integreeritud käigukast sihipärase jõuülekandega. Kui palju või vähe jõudu kasutaja kasutab, ei mõjuta seetõttu üldse puhastustulemusi. Teine tugevus seisneb arvukate tarvikute hoiustamise võimalustes. Selle tulemusena on need turvaliselt hoitud tööpäevadel ja masina transportimisel. IVS 100/40 M on loodud pidevaks töötegemiseks, mida näitab selgelt 100 liitrine roostevabast terasest konteiner