Tööstuslik tolmuimeja IVS 100/40 M
Sertifitseeritud M tolmuklassile: Superklassi tööstuslik tolmuimeja IVS 100/40 M suurte tervisele kahjulike peentolmu pindade puhastamiseks. 4 kW külgkanal-turbiin ja kolmefaasiline mootor.
Meie superklassi tööstuslike tolmuimejate valiku tolmuklassi M sertifikaadiga madalama hinnaklassi mudel on juba märki maha panemas oma muljetavaldavate tulemusnäitajate ja suurepärase varustusega. IVS 100/40 M masinal on võimas vaikse käivitusega kolmefaasiline mootor (IE2), et ennetada võimsuse kõikumist, kui käivitada masin koos võimsa 4,0 kW külgkanal-turbiiniga. Suur tähtfilter eemaldab kindlalt tervisele kahjulikku peentolmu, samal ajal, kui horisontaalne filtrisegisti tähendab, et filtrisüsteemi puhastamine ei saaks kasutajale enam lihtsam olla. Seda tagab integreeritud käigukast sihipärase jõuülekandega. Kui palju või vähe jõudu kasutaja kasutab, ei mõjuta seetõttu üldse puhastustulemusi. Teine tugevus seisneb arvukate tarvikute hoiustamise võimalustes. Selle tulemusena on need turvaliselt hoitud tööpäevadel ja masina transportimisel. IVS 100/40 M on loodud pidevaks töötegemiseks, mida näitab selgelt 100 liitrine roostevabast terasest konteiner
Omadused ja tulu
Tolmuklass MKomplektne seade, mis on sertifitseeritud vastavalt DIN EN 60335-2-69 tolmuklassile M.
Kulumiskindel külgkanal-kompressor4 kW võimsuse ja sujuva käivitusega suuremate koguste tolmu ja tahkete ainete imemiseks. Tugeva imemisvõimsuse ja vähemalt 20 000 tunni kasutusea tagamiseks. Sobib mitme vahetusega tööks ja/või mitme imemispunktiga.
Manuaalne IVS-filtripuhastusVajadusel lihtne juhtimine ergonoomiliselt paigutatud hoova abil. Pikendab filtri eluiga ja vähendab seega hooldustööd. Identsed puhastustulemused, sõltumata kasutatud jõu suurusest.
Varustatud eriti suure tähefiltriga
- Tänu spetsiaalsele kattekihile sobib ka õlise ja kleepuva tolmu jaoks.
- Sobib ka suurte tolmukoguste puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Vaakum (mbar/kPa)
|175 / 17,5
|Konteineri maht (l)
|100
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Nimisisendvõimsus (kW)
|4,2
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 70
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 70 ID 50
|Helirõhutase (dB(A))
|75
|Peafiltri tolmuklass
|M
|Põhifiltri filtriala (m²)
|2,2
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|142
|Kaal, sh pakend (kg)
|148,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Seadmed
- Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei