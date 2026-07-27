Tööstuslik tolmuimeja IVS 100/55 Lp

Meie superklassi tööstuslik tolmuimeja IVS 100/55 Lp Longopac prügikotisüsteemi, 5,5 kW külgkanal-turbiini ja horisontaalse filtriraputussüsteemiga võimaldab koristada ka suurt kogust killustikku.

Integreeritud Longopac prügikottide hoidja kuulub Kärcheri superklassi tööstusliku tolmuimeja IVS 100/55 Lp standardvarustusse. See kõrvaldamissüsteem võimaldab peaaegu tolmuvabalt eemaldada suure koguse killustikku ja mineraalset tolmu, millega tolmuimega imelihtsalt hakkama saab. Masinal on 5,5 kW külgkanal-turbiin, 16-haruline suur tähtfilter, mis on sertifitseeritud tolmuklassile M, ning usaldusväärne ja väga efektiivne (IE2) kolmefaasiline mootor. Hoolimata suurest võimsusest saab masinat kasutada ka traditsioonilise 16-amprilise tööstuspesaga ja pidevalt. Horisontaalsel filtriraputussüsteemil on jõuseade, mis võimaldab suunatud jõuülekannet. Nii puhastatakse filter alati täiesti puhtaks, sõltumata kasutaja poolt rakendatavast jõust. Lisaseadmeid on võimalik asetada otse masinale nii, et nad ei kao kuskile. Lisaks on võimalik vajadusel kasutada kaugjuhtimispulti, millega saab seadet sisse ja välja lülitada kuni 30 m kauguselt.

Omadused ja tulu
Tööstuslik tolmuimeja IVS 100/55 Lp: Turvaline Longopac® jäätmekäitlussüsteem
Turvaline Longopac® jäätmekäitlussüsteem
Võimaldab tolmuvaba utiliseerimist ja seeläbi tervisesõbralikku tööd. Erinevate imetud materjalide kogumiseks ja eraldi utiliseerimiseks. Valikuliselt saadaval väga säästvas, biolagunevas versioonis.
Tööstuslik tolmuimeja IVS 100/55 Lp: Kulumiskindel külgkanal-kompressor
Kulumiskindel külgkanal-kompressor
5,5 kW võimsuse ja sujuva käivitusega suuremate koguste tolmu ja tahkete ainete imemiseks. Tugeva imemisvõimsuse ja vähemalt 20 000 tunni kasutusea tagamiseks. Sobib mitme vahetusega tööks ja/või mitme imemispunktiga.
Tööstuslik tolmuimeja IVS 100/55 Lp: Manuaalne IVS-filtripuhastus
Manuaalne IVS-filtripuhastus
Vajadusel lihtne juhtimine ergonoomiliselt paigutatud hoova abil. Pikendab filtri eluiga ja vähendab seega hooldustööd. Identsed puhastustulemused, sõltumata kasutatud jõu suurusest.
Varustatud eriti suure tähefiltriga
  • Tahkete ainete ja tolmu ohutuks imemiseks tolmuklassini M.
  • Sobib ka suurte tolmukoguste puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 3
Pinge (V) 400
Sagedus (Hz) 60
Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h) 156 / 560
Vaakum (mbar/kPa) 240 / 24
Konteineri maht (l) 100
Konteineri materjal Roostevaba teras
Nimisisendvõimsus (kW) 5,5
Imemise tüüp Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter ID 70
Lisatarvik, nominaaldiameeter ID 70 ID 50
Helirõhutase (dB(A)) 77
Peafiltri tolmuklass M
Põhifiltri filtriala (m²) 2,2
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 158
Kaal, sh pakend (kg) 158,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1202 x 771 x 1470

Seadmed

  • Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
Tööstuslik tolmuimeja IVS 100/55 Lp
Tööstuslik tolmuimeja IVS 100/55 Lp
Tööstuslik tolmuimeja IVS 100/55 Lp
Tööstuslik tolmuimeja IVS 100/55 Lp
Videos
Lisatarvikud