Tööstuslik tolmuimeja IVS 100/55 Lp
Meie superklassi tööstuslik tolmuimeja IVS 100/55 Lp Longopac prügikotisüsteemi, 5,5 kW külgkanal-turbiini ja horisontaalse filtriraputussüsteemiga võimaldab koristada ka suurt kogust killustikku.
Integreeritud Longopac prügikottide hoidja kuulub Kärcheri superklassi tööstusliku tolmuimeja IVS 100/55 Lp standardvarustusse. See kõrvaldamissüsteem võimaldab peaaegu tolmuvabalt eemaldada suure koguse killustikku ja mineraalset tolmu, millega tolmuimega imelihtsalt hakkama saab. Masinal on 5,5 kW külgkanal-turbiin, 16-haruline suur tähtfilter, mis on sertifitseeritud tolmuklassile M, ning usaldusväärne ja väga efektiivne (IE2) kolmefaasiline mootor. Hoolimata suurest võimsusest saab masinat kasutada ka traditsioonilise 16-amprilise tööstuspesaga ja pidevalt. Horisontaalsel filtriraputussüsteemil on jõuseade, mis võimaldab suunatud jõuülekannet. Nii puhastatakse filter alati täiesti puhtaks, sõltumata kasutaja poolt rakendatavast jõust. Lisaseadmeid on võimalik asetada otse masinale nii, et nad ei kao kuskile. Lisaks on võimalik vajadusel kasutada kaugjuhtimispulti, millega saab seadet sisse ja välja lülitada kuni 30 m kauguselt.
Omadused ja tulu
Turvaline Longopac® jäätmekäitlussüsteemVõimaldab tolmuvaba utiliseerimist ja seeläbi tervisesõbralikku tööd. Erinevate imetud materjalide kogumiseks ja eraldi utiliseerimiseks. Valikuliselt saadaval väga säästvas, biolagunevas versioonis.
Kulumiskindel külgkanal-kompressor5,5 kW võimsuse ja sujuva käivitusega suuremate koguste tolmu ja tahkete ainete imemiseks. Tugeva imemisvõimsuse ja vähemalt 20 000 tunni kasutusea tagamiseks. Sobib mitme vahetusega tööks ja/või mitme imemispunktiga.
Manuaalne IVS-filtripuhastusVajadusel lihtne juhtimine ergonoomiliselt paigutatud hoova abil. Pikendab filtri eluiga ja vähendab seega hooldustööd. Identsed puhastustulemused, sõltumata kasutatud jõu suurusest.
Varustatud eriti suure tähefiltriga
- Tahkete ainete ja tolmu ohutuks imemiseks tolmuklassini M.
- Sobib ka suurte tolmukoguste puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|60
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|156 / 560
|Vaakum (mbar/kPa)
|240 / 24
|Konteineri maht (l)
|100
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Nimisisendvõimsus (kW)
|5,5
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 70
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 70 ID 50
|Helirõhutase (dB(A))
|77
|Peafiltri tolmuklass
|M
|Põhifiltri filtriala (m²)
|2,2
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|158
|Kaal, sh pakend (kg)
|158,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1202 x 771 x 1470
Seadmed
- Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei