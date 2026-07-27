Integreeritud Longopac prügikottide hoidja kuulub Kärcheri superklassi tööstusliku tolmuimeja IVS 100/55 Lp standardvarustusse. See kõrvaldamissüsteem võimaldab peaaegu tolmuvabalt eemaldada suure koguse killustikku ja mineraalset tolmu, millega tolmuimega imelihtsalt hakkama saab. Masinal on 5,5 kW külgkanal-turbiin, 16-haruline suur tähtfilter, mis on sertifitseeritud tolmuklassile M, ning usaldusväärne ja väga efektiivne (IE2) kolmefaasiline mootor. Hoolimata suurest võimsusest saab masinat kasutada ka traditsioonilise 16-amprilise tööstuspesaga ja pidevalt. Horisontaalsel filtriraputussüsteemil on jõuseade, mis võimaldab suunatud jõuülekannet. Nii puhastatakse filter alati täiesti puhtaks, sõltumata kasutaja poolt rakendatavast jõust. Lisaseadmeid on võimalik asetada otse masinale nii, et nad ei kao kuskile. Lisaks on võimalik vajadusel kasutada kaugjuhtimispulti, millega saab seadet sisse ja välja lülitada kuni 30 m kauguselt.