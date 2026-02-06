Tööstuslik tolmuimeja IVS 100/55 M

IVS 100/55 M superklassi tööstuslik tolmuimeja on mõeldud eemaldama väga suuri tervisele kahjulikke peentolmu koguseid. M tolmuklassi sertifikaat ja 5,5 kW külgkanal-turbiin.

Sobilik nii liikuvaks kui statsionaarseks pikaajaliseks kasutuseks on meie IVS 100/55 M superklassi tööstuslik tolmuimeja sobiv väga suurte tervisele kahjulike peentolmu koguste eemaldamiseks. M tolmuklassi sertifikaadiga, energiasäästlik (IE2) tolmuimeja avaldab muljet ka oma tugeva kolmefaasilise mootori ja võimsa 5,5 kW külgkanal-turbiiniga. Tänu integreeritud rahulikule käivitusfunktsioonile saab sellega lihtsasti töötada, kasutades tavalist 16-amprist tööstuslikku pistikupesa. Maksimaalse liikuvuse jaoks on tarvikute hoiustamiseks olemas erinevad hoiuvõimalused. Suur 16-haruline tähtfilter võtab väga vähe ruumi ja seda saab edukalt puhastada horisontaalse filtrisegistiga. Käigukast tagab püsivalt optimaalset puhastustulemused, sõltumata kasutatud võimsusest, ja on seetõttu väga mugav kasutajale. Samuti muudab 100-liitrise roostevabast terasest konteineri kinnitusmehhanism selle tühjendamise kasutajale lihtsaks. Valikulise kaugjuhtimispuldiga, millega saab masinat sisse ja välja lülitada kuni 30 m kauguselt, näitab IVS 100/55 M samuti kasutajasõbralikkust.

Omadused ja tulu
Tööstuslik tolmuimeja IVS 100/55 M: Tolmuklass M
Tolmuklass M
Komplektne seade, mis on sertifitseeritud vastavalt DIN EN 60335-2-69 tolmuklassile M.
Tööstuslik tolmuimeja IVS 100/55 M: Kulumiskindel külgkanal-kompressor
Kulumiskindel külgkanal-kompressor
5,5 kW võimsuse ja sujuva käivitusega suuremate koguste tolmu ja tahkete ainete imemiseks. Tugeva imemisvõimsuse ja vähemalt 20 000 tunni kasutusea tagamiseks. Sobib mitme vahetusega tööks ja/või mitme imemispunktiga.
Tööstuslik tolmuimeja IVS 100/55 M: Manuaalne IVS-filtripuhastus
Manuaalne IVS-filtripuhastus
Vajadusel lihtne juhtimine ergonoomiliselt paigutatud hoova abil. Pikendab filtri eluiga ja vähendab seega hooldustööd. Identsed puhastustulemused, sõltumata kasutatud jõu suurusest.
Varustatud eriti suure tähefiltriga
  • Tänu spetsiaalsele kattekihile sobib ka õlise ja kleepuva tolmu jaoks.
  • Sobib ka suurte tolmukoguste puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 3
Pinge (V) 400
Sagedus (Hz) 50
Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h) 138 / 500
Vaakum (mbar/kPa) 240 / 24
Konteineri maht (l) 100
Konteineri materjal Roostevaba teras
Nimisisendvõimsus (kW) 5,5
Imemise tüüp Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter ID 70
Lisatarvik, nominaaldiameeter ID 70 ID 50
Helirõhutase (dB(A)) 77
Peafiltri tolmuklass M
Põhifiltri filtriala (m²) 2,2
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 148
Kaal, sh pakend (kg) 148,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1202 x 686 x 1465

Seadmed

  • Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
Videos
Lisatarvikud