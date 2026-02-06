Tööstuslik tolmuimeja IVS 100/55 M
IVS 100/55 M superklassi tööstuslik tolmuimeja on mõeldud eemaldama väga suuri tervisele kahjulikke peentolmu koguseid. M tolmuklassi sertifikaat ja 5,5 kW külgkanal-turbiin.
Sobilik nii liikuvaks kui statsionaarseks pikaajaliseks kasutuseks on meie IVS 100/55 M superklassi tööstuslik tolmuimeja sobiv väga suurte tervisele kahjulike peentolmu koguste eemaldamiseks. M tolmuklassi sertifikaadiga, energiasäästlik (IE2) tolmuimeja avaldab muljet ka oma tugeva kolmefaasilise mootori ja võimsa 5,5 kW külgkanal-turbiiniga. Tänu integreeritud rahulikule käivitusfunktsioonile saab sellega lihtsasti töötada, kasutades tavalist 16-amprist tööstuslikku pistikupesa. Maksimaalse liikuvuse jaoks on tarvikute hoiustamiseks olemas erinevad hoiuvõimalused. Suur 16-haruline tähtfilter võtab väga vähe ruumi ja seda saab edukalt puhastada horisontaalse filtrisegistiga. Käigukast tagab püsivalt optimaalset puhastustulemused, sõltumata kasutatud võimsusest, ja on seetõttu väga mugav kasutajale. Samuti muudab 100-liitrise roostevabast terasest konteineri kinnitusmehhanism selle tühjendamise kasutajale lihtsaks. Valikulise kaugjuhtimispuldiga, millega saab masinat sisse ja välja lülitada kuni 30 m kauguselt, näitab IVS 100/55 M samuti kasutajasõbralikkust.
Omadused ja tulu
Tolmuklass MKomplektne seade, mis on sertifitseeritud vastavalt DIN EN 60335-2-69 tolmuklassile M.
Kulumiskindel külgkanal-kompressor5,5 kW võimsuse ja sujuva käivitusega suuremate koguste tolmu ja tahkete ainete imemiseks. Tugeva imemisvõimsuse ja vähemalt 20 000 tunni kasutusea tagamiseks. Sobib mitme vahetusega tööks ja/või mitme imemispunktiga.
Manuaalne IVS-filtripuhastusVajadusel lihtne juhtimine ergonoomiliselt paigutatud hoova abil. Pikendab filtri eluiga ja vähendab seega hooldustööd. Identsed puhastustulemused, sõltumata kasutatud jõu suurusest.
Varustatud eriti suure tähefiltriga
- Tänu spetsiaalsele kattekihile sobib ka õlise ja kleepuva tolmu jaoks.
- Sobib ka suurte tolmukoguste puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|138 / 500
|Vaakum (mbar/kPa)
|240 / 24
|Konteineri maht (l)
|100
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Nimisisendvõimsus (kW)
|5,5
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 70
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 70 ID 50
|Helirõhutase (dB(A))
|77
|Peafiltri tolmuklass
|M
|Põhifiltri filtriala (m²)
|2,2
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|148
|Kaal, sh pakend (kg)
|148,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Seadmed
- Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei