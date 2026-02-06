Sobilik nii liikuvaks kui statsionaarseks pikaajaliseks kasutuseks on meie IVS 100/55 M superklassi tööstuslik tolmuimeja sobiv väga suurte tervisele kahjulike peentolmu koguste eemaldamiseks. M tolmuklassi sertifikaadiga, energiasäästlik (IE2) tolmuimeja avaldab muljet ka oma tugeva kolmefaasilise mootori ja võimsa 5,5 kW külgkanal-turbiiniga. Tänu integreeritud rahulikule käivitusfunktsioonile saab sellega lihtsasti töötada, kasutades tavalist 16-amprist tööstuslikku pistikupesa. Maksimaalse liikuvuse jaoks on tarvikute hoiustamiseks olemas erinevad hoiuvõimalused. Suur 16-haruline tähtfilter võtab väga vähe ruumi ja seda saab edukalt puhastada horisontaalse filtrisegistiga. Käigukast tagab püsivalt optimaalset puhastustulemused, sõltumata kasutatud võimsusest, ja on seetõttu väga mugav kasutajale. Samuti muudab 100-liitrise roostevabast terasest konteineri kinnitusmehhanism selle tühjendamise kasutajale lihtsaks. Valikulise kaugjuhtimispuldiga, millega saab masinat sisse ja välja lülitada kuni 30 m kauguselt, näitab IVS 100/55 M samuti kasutajasõbralikkust.