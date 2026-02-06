Tööstuslik tolmuimeja IVS 100/75 Lp
7,5 kW superklassi tööstuslik tolmuimeja IVS 100/75 Lp, mis on varustatud alternatiivse Longopac prügikotisüsteemiga. Sobib ka suure koguse raske killustiku eemaldamiseks.
Ideaalne tahkete ainete koristamiseks, nagu suur kogus killustikku ja mineraalseid tolmusid (ka pika voolikuga): superklassi tööstuslik tolmuimeja IVS 100/75 Lp integreeritud hoidikuga Longopac prügikottide jaoks. See nutikas kõrvaldamissüsteem võimaldab lisaks koristatava aine tolmuvabale eemaldamisele kasutada masinat ka eraldi kogumispaagita. Masinal on suure võimsusega pehmelt käivituv kolmefaasiline mootor (IE2), 7,5 kW külgkanal-turbiin ning suur, M-klassi tolmu jaoks sertifitseeritud tähtfilter ning see sobib pidevaks kasutamiseks. Filtri puhastamine toimub horisontaalse filtriraputussüsteemiga ning mugava jõuseadmega, et tagada suunatud jõuülekanne. Sel moel on tulemused püsivalt head isegi siis, kui kasutaja kasutab vähest jõudu. Lisatarvikuid on võimalik asetada otse masinale nii, et nad ei kao isegi masina transportimise ajal. Võimalik on kasutada ka kaugjuhtimispulti, millega saab seadet sisse ja välja lülitada kuni 30 m kauguselt.
Omadused ja tulu
Turvaline Longopac® jäätmekäitlussüsteemVõimaldab tolmuvaba utiliseerimist ja seeläbi tervisesõbralikku tööd. Erinevate imetud materjalide kogumiseks ja eraldi utiliseerimiseks. Valikuliselt saadaval väga säästvas, biolagunevas versioonis.
Kulumiskindel külgkanal-kompressor7,5 kW võimsuse ja sujuva käivitusega suuremate koguste tolmu ja tahkete ainete imemiseks. Tugeva imemisvõimsuse ja vähemalt 20 000 tunni kasutusea tagamiseks. Sobib mitme vahetusega tööks ja/või mitme imemispunktiga.
Manuaalne IVS-filtripuhastusVajadusel lihtne juhtimine ergonoomiliselt paigutatud hoova abil. Pikendab filtri eluiga ja vähendab seega hooldustööd. Identsed puhastustulemused, sõltumata kasutatud jõu suurusest.
Varustatud suure tähtfiltriga
- Tänu spetsiaalsele kattekihile sobib ka õlise ja kleepuva tolmu jaoks.
- Sobib ka suurte tolmukoguste puhastamiseks.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|148 / 536
|Vaakum (mbar/kPa)
|305 / 30,5
|Konteineri maht (l)
|100
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Nimisisendvõimsus (kW)
|7,5
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 70
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 70 ID 50
|Helirõhutase (dB(A))
|73
|Peafiltri tolmuklass
|M
|Põhifiltri filtriala (m²)
|2,2
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|173
|Kaal, sh pakend (kg)
|173,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Seadmed
- Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei