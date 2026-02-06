Ideaalne tahkete ainete koristamiseks, nagu suur kogus killustikku ja mineraalseid tolmusid (ka pika voolikuga): superklassi tööstuslik tolmuimeja IVS 100/75 Lp integreeritud hoidikuga Longopac prügikottide jaoks. See nutikas kõrvaldamissüsteem võimaldab lisaks koristatava aine tolmuvabale eemaldamisele kasutada masinat ka eraldi kogumispaagita. Masinal on suure võimsusega pehmelt käivituv kolmefaasiline mootor (IE2), 7,5 kW külgkanal-turbiin ning suur, M-klassi tolmu jaoks sertifitseeritud tähtfilter ning see sobib pidevaks kasutamiseks. Filtri puhastamine toimub horisontaalse filtriraputussüsteemiga ning mugava jõuseadmega, et tagada suunatud jõuülekanne. Sel moel on tulemused püsivalt head isegi siis, kui kasutaja kasutab vähest jõudu. Lisatarvikuid on võimalik asetada otse masinale nii, et nad ei kao isegi masina transportimise ajal. Võimalik on kasutada ka kaugjuhtimispulti, millega saab seadet sisse ja välja lülitada kuni 30 m kauguselt.