Tööstuslik tolmuimeja IVS 100/75 M

Meie superklassi valiku kõige võimsam tolmuklass M sertifikaadigatööstuslik tolmuimeja: IVS 100/75 M koos 7,5 kW külgkanal-turbiiniga masin kõige suuremate tervisele kahjulike tolmukoguste eemaldamiseks.

IVS 100/75 M on meie tolmuklass M sertifikaadiga superklassi tööstuslike tolmuimejate valiku tippmudel. Lisaks eemaldab äärmiselt võimsate komponentidega nagu 7,5 kW külgkanal-turbiiniga masin ohutult väga suurtes kogustes tervisele kahjulikku peentolmu. Suurima selle klassi kolmefaasilise mootoriga energiasäästlikul (IE2) masinal on madal käivitusvool, mis efektiivselt ennetab voolukõikumisi käivitamisel. Lisaks on masin mõeldud mobiilseks ja statsionaarseks pikaajaliseks kasutuseks ja selle varustusse kuulub korrosioonivaba roostevabast terasest 100 l mahuga konteiner ja suure 16-haruga tähtfiltriga settimismehhanism. Filtrisüsteemi puhastatakse käsitsi horisontaalse filtrisegistiga. Spetsiaalne käigukast sihipärase jõuülekandega tagab stabiilsed puhastustulemused sõltumata kasutaja poolt rakendatavast jõust. Turvaliseks transportimiseks saab tarvikuid saab hoiustada masinal, samal ajal on valikuline kaugjuhtimispult väga praktiline lisand IVS 100/75 M laiale seadmevalikule.

Omadused ja tulu
Tööstuslik tolmuimeja IVS 100/75 M: Tolmuklass M
Tolmuklass M
Komplektne seade, mis on sertifitseeritud vastavalt DIN EN 60335-2-69 tolmuklassile M.
Tööstuslik tolmuimeja IVS 100/75 M: Kulumiskindel külgkanal-kompressor
Kulumiskindel külgkanal-kompressor
7,5 kW võimsuse ja sujuva käivitusega suuremate koguste tolmu ja tahkete ainete imemiseks. Tugeva imemisvõimsuse ja vähemalt 20 000 tunni kasutusea tagamiseks. Sobib mitme vahetusega tööks ja/või mitme imemispunktiga.
Tööstuslik tolmuimeja IVS 100/75 M: Manuaalne IVS-filtripuhastus
Manuaalne IVS-filtripuhastus
Vajadusel lihtne juhtimine ergonoomiliselt paigutatud hoova abil. Pikendab filtri eluiga ja vähendab seega hooldustööd. Identsed puhastustulemused, sõltumata kasutatud jõu suurusest.
Varustatud suure tähtfiltriga
  • Tänu spetsiaalsele kattekihile sobib ka õlise ja kleepuva tolmu jaoks.
  • Sobib ka suurte tolmukoguste puhastamiseks.
  • Suured tööstuslikud rullikud tagavad maksimaalse mobiilsuse ka ebaühtlastel põrandatel ja suure koormusega.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 3
Pinge (V) 400
Sagedus (Hz) 50
Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h) 148 / 536
Vaakum (mbar/kPa) 290 / 29
Konteineri maht (l) 100
Konteineri materjal Roostevaba teras
Nimisisendvõimsus (kW) 7,5
Imemise tüüp Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter ID 70
Lisatarvik, nominaaldiameeter ID 70 ID 50
Helirõhutase (dB(A)) 73
Peafiltri tolmuklass M
Põhifiltri filtriala (m²) 2,2
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 165
Kaal, sh pakend (kg) 165,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1202 x 686 x 1465

Seadmed

  • Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
