Tööstuslik tolmuimeja IVS 100/75 M
Meie superklassi valiku kõige võimsam tolmuklass M sertifikaadigatööstuslik tolmuimeja: IVS 100/75 M koos 7,5 kW külgkanal-turbiiniga masin kõige suuremate tervisele kahjulike tolmukoguste eemaldamiseks.
IVS 100/75 M on meie tolmuklass M sertifikaadiga superklassi tööstuslike tolmuimejate valiku tippmudel. Lisaks eemaldab äärmiselt võimsate komponentidega nagu 7,5 kW külgkanal-turbiiniga masin ohutult väga suurtes kogustes tervisele kahjulikku peentolmu. Suurima selle klassi kolmefaasilise mootoriga energiasäästlikul (IE2) masinal on madal käivitusvool, mis efektiivselt ennetab voolukõikumisi käivitamisel. Lisaks on masin mõeldud mobiilseks ja statsionaarseks pikaajaliseks kasutuseks ja selle varustusse kuulub korrosioonivaba roostevabast terasest 100 l mahuga konteiner ja suure 16-haruga tähtfiltriga settimismehhanism. Filtrisüsteemi puhastatakse käsitsi horisontaalse filtrisegistiga. Spetsiaalne käigukast sihipärase jõuülekandega tagab stabiilsed puhastustulemused sõltumata kasutaja poolt rakendatavast jõust. Turvaliseks transportimiseks saab tarvikuid saab hoiustada masinal, samal ajal on valikuline kaugjuhtimispult väga praktiline lisand IVS 100/75 M laiale seadmevalikule.
Omadused ja tulu
Tolmuklass MKomplektne seade, mis on sertifitseeritud vastavalt DIN EN 60335-2-69 tolmuklassile M.
Kulumiskindel külgkanal-kompressor7,5 kW võimsuse ja sujuva käivitusega suuremate koguste tolmu ja tahkete ainete imemiseks. Tugeva imemisvõimsuse ja vähemalt 20 000 tunni kasutusea tagamiseks. Sobib mitme vahetusega tööks ja/või mitme imemispunktiga.
Manuaalne IVS-filtripuhastusVajadusel lihtne juhtimine ergonoomiliselt paigutatud hoova abil. Pikendab filtri eluiga ja vähendab seega hooldustööd. Identsed puhastustulemused, sõltumata kasutatud jõu suurusest.
Varustatud suure tähtfiltriga
- Tänu spetsiaalsele kattekihile sobib ka õlise ja kleepuva tolmu jaoks.
- Sobib ka suurte tolmukoguste puhastamiseks.
- Suured tööstuslikud rullikud tagavad maksimaalse mobiilsuse ka ebaühtlastel põrandatel ja suure koormusega.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|148 / 536
|Vaakum (mbar/kPa)
|290 / 29
|Konteineri maht (l)
|100
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Nimisisendvõimsus (kW)
|7,5
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 70
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 70 ID 50
|Helirõhutase (dB(A))
|73
|Peafiltri tolmuklass
|M
|Põhifiltri filtriala (m²)
|2,2
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|165
|Kaal, sh pakend (kg)
|165,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Seadmed
- Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei