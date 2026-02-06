IVS 100/75 M on meie tolmuklass M sertifikaadiga superklassi tööstuslike tolmuimejate valiku tippmudel. Lisaks eemaldab äärmiselt võimsate komponentidega nagu 7,5 kW külgkanal-turbiiniga masin ohutult väga suurtes kogustes tervisele kahjulikku peentolmu. Suurima selle klassi kolmefaasilise mootoriga energiasäästlikul (IE2) masinal on madal käivitusvool, mis efektiivselt ennetab voolukõikumisi käivitamisel. Lisaks on masin mõeldud mobiilseks ja statsionaarseks pikaajaliseks kasutuseks ja selle varustusse kuulub korrosioonivaba roostevabast terasest 100 l mahuga konteiner ja suure 16-haruga tähtfiltriga settimismehhanism. Filtrisüsteemi puhastatakse käsitsi horisontaalse filtrisegistiga. Spetsiaalne käigukast sihipärase jõuülekandega tagab stabiilsed puhastustulemused sõltumata kasutaja poolt rakendatavast jõust. Turvaliseks transportimiseks saab tarvikuid saab hoiustada masinal, samal ajal on valikuline kaugjuhtimispult väga praktiline lisand IVS 100/75 M laiale seadmevalikule.