IVR-L 100/24-2 on kompaktne Ringleri-tüüpi tööstuslik tolmuimeja Kärcherilt. Masinal on 100-liitrine mahuti ja see suudab edukalt koristada jämedaid aineid (nt lõikejäätmed). Tänu valikulisele metallipuru korvile on võimalik neid aineid edukalt eraldada. Voolikuühendus on väga paindlik (360°) ning tagab maksimaalse paindlikkuse ja takerdumisvaba koristamise. Täitetaset saab äravoolutoru pealt kontrollida igal ajal. Äärikkinnitusega tõsteseadised lihtsustavad masina igapäevast käitlemist isegi siis, kui see on täiesti täis. Kõrgekvaliteedilised ABS rullikud tagavad parima liikuvuse.