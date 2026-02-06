Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 100/24-2

IVR-L 100/24-2 – kompaktne tööstuslik tolmuimeja 100-liitrise mahutiga. Mugav koristamine ning kerge lõikejäätmete ja jahutus-määrdevedelike eraldamine.

IVR-L 100/24-2 on kompaktne Ringleri-tüüpi tööstuslik tolmuimeja Kärcherilt. Masinal on 100-liitrine mahuti ja see suudab edukalt koristada jämedaid aineid (nt lõikejäätmed). Tänu valikulisele metallipuru korvile on võimalik neid aineid edukalt eraldada. Voolikuühendus on väga paindlik (360°) ning tagab maksimaalse paindlikkuse ja takerdumisvaba koristamise. Täitetaset saab äravoolutoru pealt kontrollida igal ajal. Äärikkinnitusega tõsteseadised lihtsustavad masina igapäevast käitlemist isegi siis, kui see on täiesti täis. Kõrgekvaliteedilised ABS rullikud tagavad parima liikuvuse.

Omadused ja tulu
Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 100/24-2: Kõrge vastupidavus, paindlikkus ja modulaarsus
Masin ja kere on väga vastupidavad ja varustatud suure seinapaksusega. Pööratav voolikuühendus kuni 360° pööratava põlvega. Valikuliselt saadaval ületäitumise kaitse, sõela või tarvikuhoidikuga.
Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 100/24-2: Visuaalselt jälgitav täitetase
Läbipaistev voolik imetud vedelikuhulga kontrollimiseks. Voolikut kasutatakse ka lihtsaks tühjendamiseks.
Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 100/24-2: Varustatud kahe väga vaikse ventilaatorimootoriga
Võimsa imemisvõimsuse ja optimaalse puhastustulemuse tagamiseks. Turbiinid saab vastavalt vajadusele individuaalse imemisvõimsuse jaoks eraldi sisse lülitada. Väga vaikne ajamipea tagab jahutusõhu ühtlase väljapuhumise.
Varustatud kompaktse L-tolmuklassi pinnafiltriga
  • Takistab usaldusväärselt jämedate osakeste sattumist imiturbiinidesse.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h) 148 / 532
Vaakum (mbar/kPa) 230 / 23
Konteineri maht (l) 100
Konteineri materjal Metall
Nimisisendvõimsus (kW) 2,4
Imemise tüüp Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter ID 50
Lisatarvik, nominaaldiameeter ID 50 ID 40
Peafiltri tolmuklass L
Põhifiltri filtriala (m²) 0,45
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 44
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 44
Kaal, sh pakend (kg) 44,6
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 640 x 620 x 1060

Seadmed

  • Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 100/24-2
