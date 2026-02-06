Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 100/24-2
IVR-L 100/24-2 – kompaktne tööstuslik tolmuimeja 100-liitrise mahutiga. Mugav koristamine ning kerge lõikejäätmete ja jahutus-määrdevedelike eraldamine.
IVR-L 100/24-2 on kompaktne Ringleri-tüüpi tööstuslik tolmuimeja Kärcherilt. Masinal on 100-liitrine mahuti ja see suudab edukalt koristada jämedaid aineid (nt lõikejäätmed). Tänu valikulisele metallipuru korvile on võimalik neid aineid edukalt eraldada. Voolikuühendus on väga paindlik (360°) ning tagab maksimaalse paindlikkuse ja takerdumisvaba koristamise. Täitetaset saab äravoolutoru pealt kontrollida igal ajal. Äärikkinnitusega tõsteseadised lihtsustavad masina igapäevast käitlemist isegi siis, kui see on täiesti täis. Kõrgekvaliteedilised ABS rullikud tagavad parima liikuvuse.
Omadused ja tulu
Kõrge vastupidavus, paindlikkus ja modulaarsusMasin ja kere on väga vastupidavad ja varustatud suure seinapaksusega. Pööratav voolikuühendus kuni 360° pööratava põlvega. Valikuliselt saadaval ületäitumise kaitse, sõela või tarvikuhoidikuga.
Visuaalselt jälgitav täitetaseLäbipaistev voolik imetud vedelikuhulga kontrollimiseks. Voolikut kasutatakse ka lihtsaks tühjendamiseks.
Varustatud kahe väga vaikse ventilaatorimootorigaVõimsa imemisvõimsuse ja optimaalse puhastustulemuse tagamiseks. Turbiinid saab vastavalt vajadusele individuaalse imemisvõimsuse jaoks eraldi sisse lülitada. Väga vaikne ajamipea tagab jahutusõhu ühtlase väljapuhumise.
Varustatud kompaktse L-tolmuklassi pinnafiltriga
- Takistab usaldusväärselt jämedate osakeste sattumist imiturbiinidesse.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vaakum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Konteineri maht (l)
|100
|Konteineri materjal
|Metall
|Nimisisendvõimsus (kW)
|2,4
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 50
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 50 ID 40
|Peafiltri tolmuklass
|L
|Põhifiltri filtriala (m²)
|0,45
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|44
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|44
|Kaal, sh pakend (kg)
|44,6
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|640 x 620 x 1060
Seadmed
- Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei