IVR-L 100/24-2 Me on kompaktne, roostevabast terasest tööstuslik tolmuimeja, mille mahtuvus on 100 liitrit. Sellega saab koristada vedelikke ja jämedaid aineid, nagu näiteks lõikejäätmeid. Tänu valikulisele metallipuru korvile on võimalik vedelikke ja tahkeid aineid edukalt eraldada. Kvaliteetne roostevabast terasest seade teeb mudelist IVR-L 100/24-2 Me mitmekülgse tööriista väljakutset pakkuvas igapäevases tööstuses. Tolmuimejaga saab probleemideta koristada ka korrodeerivaid aineid. Voolikupead saab pöörata 360°. See võimaldab kogu masina ümbert koristada ilma, et imemisvoolik kuskile takerduks. Täitetaset saab äravoolutoru pealt kontrollida igal ajal. Kvaliteetsed ABS rullid tagavad suurepärase liikuvuse.