Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 100/24-2 Me

IVR-L 100/24-2 Me on kompaktne, roostevabast terasest tööstuslik tolmuimeja, millel on 100-liitrine mahuti korrosiivsete vedelike koristamiseks.

IVR-L 100/24-2 Me on kompaktne, roostevabast terasest tööstuslik tolmuimeja, mille mahtuvus on 100 liitrit. Sellega saab koristada vedelikke ja jämedaid aineid, nagu näiteks lõikejäätmeid. Tänu valikulisele metallipuru korvile on võimalik vedelikke ja tahkeid aineid edukalt eraldada. Kvaliteetne roostevabast terasest seade teeb mudelist IVR-L 100/24-2 Me mitmekülgse tööriista väljakutset pakkuvas igapäevases tööstuses. Tolmuimejaga saab probleemideta koristada ka korrodeerivaid aineid. Voolikupead saab pöörata 360°. See võimaldab kogu masina ümbert koristada ilma, et imemisvoolik kuskile takerduks. Täitetaset saab äravoolutoru pealt kontrollida igal ajal. Kvaliteetsed ABS rullid tagavad suurepärase liikuvuse.

Omadused ja tulu
Kvaliteetne roostevabast terasest kogumismauti
Väga lihtne puhastada Sobib korrodeeriva imetava materjali jaoks. Läbipaistev voolik täituvusnäidiku rollis ja vedelike väljutamiseks.
Kõrge vastupidavus, paindlikkus ja modulaarsus
Masin ja kere on väga vastupidavad ja varustatud suure seinapaksusega. Pööratav voolikuühendus kuni 360° pööratava põlvega. Valikuliselt saadaval ületäitumise kaitse, sõela või tarvikuhoidikuga.
Varustatud kahe väga vaikse ventilaatorimootoriga
Võimsa imemisvõimsuse ja optimaalse puhastustulemuse tagamiseks. Turbiinid saab vastavalt vajadusele individuaalse imemisvõimsuse jaoks eraldi sisse lülitada. Väga vaikne ajamipea tagab jahutusõhu ühtlase väljapuhumise.
Varustatud kompaktse L-tolmuklassi pinnafiltriga
  • Takistab usaldusväärselt jämedate osakeste sattumist imiturbiinidesse.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h) 148 / 532
Vaakum (mbar/kPa) 230 / 23
Konteineri maht (l) 100
Konteineri materjal Roostevaba teras
Nimisisendvõimsus (kW) 2,4
Imemise tüüp Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter ID 50
Lisatarvik, nominaaldiameeter ID 50 ID 40
Peafiltri tolmuklass L
Põhifiltri filtriala (m²) 0,45
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 41
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 41
Kaal, sh pakend (kg) 41,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 640 x 620 x 1060

Seadmed

  • Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 100/24-2 Me
