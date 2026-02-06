Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 100/24-2 Me
IVR-L 100/24-2 Me on kompaktne, roostevabast terasest tööstuslik tolmuimeja, millel on 100-liitrine mahuti korrosiivsete vedelike koristamiseks.
IVR-L 100/24-2 Me on kompaktne, roostevabast terasest tööstuslik tolmuimeja, mille mahtuvus on 100 liitrit. Sellega saab koristada vedelikke ja jämedaid aineid, nagu näiteks lõikejäätmeid. Tänu valikulisele metallipuru korvile on võimalik vedelikke ja tahkeid aineid edukalt eraldada. Kvaliteetne roostevabast terasest seade teeb mudelist IVR-L 100/24-2 Me mitmekülgse tööriista väljakutset pakkuvas igapäevases tööstuses. Tolmuimejaga saab probleemideta koristada ka korrodeerivaid aineid. Voolikupead saab pöörata 360°. See võimaldab kogu masina ümbert koristada ilma, et imemisvoolik kuskile takerduks. Täitetaset saab äravoolutoru pealt kontrollida igal ajal. Kvaliteetsed ABS rullid tagavad suurepärase liikuvuse.
Omadused ja tulu
Kvaliteetne roostevabast terasest kogumismautiVäga lihtne puhastada Sobib korrodeeriva imetava materjali jaoks. Läbipaistev voolik täituvusnäidiku rollis ja vedelike väljutamiseks.
Kõrge vastupidavus, paindlikkus ja modulaarsusMasin ja kere on väga vastupidavad ja varustatud suure seinapaksusega. Pööratav voolikuühendus kuni 360° pööratava põlvega. Valikuliselt saadaval ületäitumise kaitse, sõela või tarvikuhoidikuga.
Varustatud kahe väga vaikse ventilaatorimootorigaVõimsa imemisvõimsuse ja optimaalse puhastustulemuse tagamiseks. Turbiinid saab vastavalt vajadusele individuaalse imemisvõimsuse jaoks eraldi sisse lülitada. Väga vaikne ajamipea tagab jahutusõhu ühtlase väljapuhumise.
Varustatud kompaktse L-tolmuklassi pinnafiltriga
- Takistab usaldusväärselt jämedate osakeste sattumist imiturbiinidesse.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vaakum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Konteineri maht (l)
|100
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Nimisisendvõimsus (kW)
|2,4
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 50
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 50 ID 40
|Peafiltri tolmuklass
|L
|Põhifiltri filtriala (m²)
|0,45
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|41
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|41
|Kaal, sh pakend (kg)
|41,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|640 x 620 x 1060
Seadmed
- Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei