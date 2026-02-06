Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 100/24-2 Tc Dp
IVR-L 100/24-2 Tc Dp mobiilne vedeliku- ja laastutolmuimeja. Vahelduvvoolutoitega, sobib näiteks õlide, jahutusvedeliku emulsioonide või keskmiste koguste peente kergejõuliste metallilaastude jaoks.
Vahelduvvoolutoitega vedeliku- ja laastutolmuimeja IVR-L 100/24-2 Tc Dp on mõeldud keskmiste koguste õlide, jahutusvedeliku emulsioonide ja peente kergmetallilaastude imemiseks. Võimas ja vaikne kahe turbiiniga lahendus tagab 2,4 kW nimivõimsusega mobiilsele masinale suure imivõimsuse. Pestav ja vastupidav taskufilter võimaldab pidevat tööd ning valikuline sõelkorv eraldab vedelad ja tahked jäätmed. Imetud vedelikud väljutatakse 100-liitrisest mahutist väljalaskevooliku kaudu; täituvuse näidik hoiab ära ületäitumise. Integreeritud sujuvalt reguleeritava tünnipumbaga saab vedeliku väljutamist kiirendada kuni 6 meetri kõrguseni. Kallutatava šassiiga tühjendussüsteem võimaldab ohutut tühjendamist rullmehhanismi abil. Tühjendamiseks on võimalik kasutada ka tõstukit või kraanat.
Omadused ja tulu
Ergonoomiline kallutatav šassii
- Nutikas süsteem ohutuks, manuaalseks ja pingevabaks tühjendamiseks.
- Šassiisüsteem võimaldab ergonoomilist kallutatud tühjendamist rullmehhanismi abil.
- Konteineri kiire ja lihtne tühjendamine: kalluta seda tahapoole ja valmis!
Tünnipumba funktsioon
- Autonoomne tünnipump suurendab olulisel määral masina suutlikkust tagastada sisseimetud vedelikud.
- Läbipaistev voolik imetud vedelikuhulga kontrollimiseks.
Kõrge vastupidavus, paindlikkus ja modulaarsus
- Masin ja kere on väga vastupidavad ja varustatud suure seinapaksusega.
- Pööratav voolikuühendus kuni 360° pööratava põlvega.
- Valikuliselt saadaval ületäitumise kaitse, sõela või tarvikuhoidikuga.
Varustatud kahe väga vaikse ventilaatorimootoriga
- Võimsa imemisvõimsuse ja optimaalse puhastustulemuse tagamiseks.
- Turbiinid saab vastavalt vajadusele individuaalse imemisvõimsuse jaoks eraldi sisse lülitada.
- Väga vaikne ajamipea tagab jahutusõhu ühtlase väljapuhumise.
Varustatud kompaktse L-tolmuklassi pinnafiltriga
- Takistab usaldusväärselt jämedate osakeste sattumist imiturbiinidesse.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vaakum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Konteineri maht (l)
|100
|Nimisisendvõimsus (kW)
|2,4
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 50
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 50 ID 40
|Peafiltri tolmuklass
|L
|Põhifiltri filtriala (m²)
|0,45
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|57
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|57
|Kaal, sh pakend (kg)
|57,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|840 x 660 x 1320
Seadmed
- Tünnipumba funktsioon
Kasutusvaldkonnad
- Keskmiste koguste jämeda ja abrasiivse laastu jaoks
- Keskmiste koguste vedelike, näiteks õlide või jahutusvedeliku emulsioonide jaoks