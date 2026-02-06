Vahelduvvoolutoitega vedeliku- ja laastutolmuimeja IVR-L 100/24-2 Tc Dp on mõeldud keskmiste koguste õlide, jahutusvedeliku emulsioonide ja peente kergmetallilaastude imemiseks. Võimas ja vaikne kahe turbiiniga lahendus tagab 2,4 kW nimivõimsusega mobiilsele masinale suure imivõimsuse. Pestav ja vastupidav taskufilter võimaldab pidevat tööd ning valikuline sõelkorv eraldab vedelad ja tahked jäätmed. Imetud vedelikud väljutatakse 100-liitrisest mahutist väljalaskevooliku kaudu; täituvuse näidik hoiab ära ületäitumise. Integreeritud sujuvalt reguleeritava tünnipumbaga saab vedeliku väljutamist kiirendada kuni 6 meetri kõrguseni. Kallutatava šassiiga tühjendussüsteem võimaldab ohutut tühjendamist rullmehhanismi abil. Tühjendamiseks on võimalik kasutada ka tõstukit või kraanat.