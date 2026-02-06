Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 100/24-2 Tc Me
Tööstusliku tolmuimeja IVR-L 100/24-2 Tc Me roostevabast terasest versioon sobib vedelike ja tahkete ainete – muuhulgas korrodeerivate ainete – puhastamiseks ja eraldamiseks.
IVR-L 100/24-2 Tc Me on kompaktne ja eriti võimas tööstuslik tolmuimeja. Rullikud ja toitejuhe on õlikindlad, mistõttu on see vastupidav masin eriti sobilik väljakutset pakkuvas igapäevases tööstuses. Samuti on võimalik masinat tõsta tõstukiga. Tolmuimejal on 100-liitrine roostevabast terasest konteiner ja kallutatav kere – võimaldab suurepäraselt koristada suuri hulki vedelikke ja/või peamiselt tolmuvabasid tahkeid aineid, nagu näiteks lõikejäätmeid. Tänu valikulisele metallipuru korvile on võimalik vedelikke ja tahkeid aineid edukalt eraldada. Tööstusliku tolmuimeja IVR-L 100/24-2 Tc Me roostevabast terasest versioon on mitmekülgne masin. Võimaldab koristada isegi korrodeerivaid aineid ilma lisavarustuseta. 360° pööratav voolikuühendus tagab suure paindlikkuse ja takerdumisvaba koristamise. Praegust täitetaset saab äravoolutoru pealt kergesti lugeda tolmu võtmise ajal. Masinat saab tühjendada kas dreeni või kallutatava kere abil.
Omadused ja tulu
Ergonoomiline kallutatav šassiiNutikas süsteem ohutuks, manuaalseks ja pingevabaks tühjendamiseks. Šassiisüsteem võimaldab ergonoomilist kallutatud tühjendamist rullmehhanismi abil. Konteineri kiire ja lihtne tühjendamine: kalluta seda tahapoole ja valmis!
Kvaliteetne roostevabast terasest kogumismautiVäga lihtne puhastada Sobib korrodeeriva imetava materjali jaoks. Läbipaistev voolik täituvusnäidiku rollis ja vedelike väljutamiseks.
Kõrge vastupidavus, paindlikkus ja modulaarsusMasin ja kere on väga vastupidavad ja varustatud suure seinapaksusega. Pööratav voolikuühendus kuni 360° pööratava põlvega. Valikuliselt saadaval ületäitumise kaitse, sõela või tarvikuhoidikuga.
Varustatud kahe väga vaikse ventilaatorimootoriga
- Võimsa imemisvõimsuse ja optimaalse puhastustulemuse tagamiseks.
- Turbiinid saab vastavalt vajadusele individuaalse imemisvõimsuse jaoks eraldi sisse lülitada.
- Väga vaikne ajamipea tagab jahutusõhu ühtlase väljapuhumise.
Varustatud kompaktse L-tolmuklassi pinnafiltriga
- Takistab usaldusväärselt jämedate osakeste sattumist imiturbiinidesse.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vaakum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Konteineri maht (l)
|100
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Nimisisendvõimsus (kW)
|2,4
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 50
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 50 ID 40
|Peafiltri tolmuklass
|L
|Põhifiltri filtriala (m²)
|0,45
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|58,8
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|59
|Kaal, sh pakend (kg)
|59,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|640 x 620 x 1060
Seadmed
- Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei