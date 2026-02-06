IVR-L 100/24-2 Tc Me on kompaktne ja eriti võimas tööstuslik tolmuimeja. Rullikud ja toitejuhe on õlikindlad, mistõttu on see vastupidav masin eriti sobilik väljakutset pakkuvas igapäevases tööstuses. Samuti on võimalik masinat tõsta tõstukiga. Tolmuimejal on 100-liitrine roostevabast terasest konteiner ja kallutatav kere – võimaldab suurepäraselt koristada suuri hulki vedelikke ja/või peamiselt tolmuvabasid tahkeid aineid, nagu näiteks lõikejäätmeid. Tänu valikulisele metallipuru korvile on võimalik vedelikke ja tahkeid aineid edukalt eraldada. Tööstusliku tolmuimeja IVR-L 100/24-2 Tc Me roostevabast terasest versioon on mitmekülgne masin. Võimaldab koristada isegi korrodeerivaid aineid ilma lisavarustuseta. 360° pööratav voolikuühendus tagab suure paindlikkuse ja takerdumisvaba koristamise. Praegust täitetaset saab äravoolutoru pealt kergesti lugeda tolmu võtmise ajal. Masinat saab tühjendada kas dreeni või kallutatava kere abil.