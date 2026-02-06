IVR-L 100/30: vastupidav ja võimas tööstuslik tolmuimeja, mis sobib eriti hästi vedelike ja/või metallitööstuses tekkivate metallilaastude imemiseks. Töökindel konstruktsioon tagab pika kasutusea isegi töömahukal tööstuslikul kasutamisel. Mudeli IVR-L 100/30 3-käiguline külgkanal-kompressor on mõeldud vahetustega töö jaoks. Antud mudel sobib ka statsionaarseks kasutamiseks tootmises. Vedelike imemisel saab konteineri täitetaset igal ajal nõrutusvoolikult jälgida. Kogumiskonteiner on tolmuimejaga ühendatud läbi mehhanismi, mida saab kasutada ka seistes.