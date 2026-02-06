Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 100/30 Sc
IVR-L 100/30 on võimas vedelike/metallilaastude koristamiseks kasutatav tolmuimeja. Kulumiskindla külgkanal-kompressoriga. Valmistatud tööstuslikuks kasutamiseks kolmes vahetuses. Eriti pikk kasutusiga.
IVR-L 100/30: vastupidav ja võimas tööstuslik tolmuimeja, mis sobib eriti hästi vedelike ja/või metallitööstuses tekkivate metallilaastude imemiseks. Töökindel konstruktsioon tagab pika kasutusea isegi töömahukal tööstuslikul kasutamisel. Mudeli IVR-L 100/30 3-käiguline külgkanal-kompressor on mõeldud vahetustega töö jaoks. Antud mudel sobib ka statsionaarseks kasutamiseks tootmises. Vedelike imemisel saab konteineri täitetaset igal ajal nõrutusvoolikult jälgida. Kogumiskonteiner on tolmuimejaga ühendatud läbi mehhanismi, mida saab kasutada ka seistes.
Omadused ja tulu
Kulumiskindel külgkanal-kompressor
- Külgkanal-kompressor on suure imemisvõimega ja vastupidav. Need masinad on ideaalsed töötamaks mitmes vahetuses.
Visuaalselt jälgitav täitetase
- Ole alati kursis: täituvusaste on imemise ajal alati nähtav.
- Tühjendamine toimub vastavalt vajadusele täituvusvooliku kaudu.
Tugev ja usaldusväärne
- Sobib ideaalselt metallitöötlemisettevõtetele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|87,5 / 315
|Vaakum (mbar/kPa)
|260 / 26
|Konteineri maht (l)
|100
|Konteineri materjal
|Metall
|Nimisisendvõimsus (kW)
|3
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 70
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 70 ID 50
|Peafiltri tolmuklass
|L
|Põhifiltri filtriala (m²)
|0,45
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|132
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|132
|Kaal, sh pakend (kg)
|132,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|850 x 760 x 1800
Seadmed
- Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei