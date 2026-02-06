Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 100/40 Sc

IVR-L 100/40 mobiilne vedeliku- ja laastutolmuimeja, mis sobib paljudeks kasutusviisideks. Imeb usaldusväärselt ja ohutult õlisid, jahutusemulsioone ning peent ja jämedat (metalli)laastu.

IVR-L 100/40 on vedeliku- ja laastutolmuimeja, mille mahuti maht on 100 liitrit ning mis on oma 4 kW nimivõimsusega ideaalne keskmiste koguste imemiseks. Tüüpilised kasutusvaldkonnad sellele vaiksele ja hooldussõbralikule masinale on peened kergmetallilaastud, jäme laast ning õlid ja jahutusvedeliku emulsioonid. Tugev disain peab vastu ka kõige raskematele tööstustingimustele. Võimas energiatõhus külgkanalipuhur (IE2) tagab suure imivõimsuse pidevaks tööks, mida toetab vastupidav pestav taskufilter. Mugav ergonoomiline langetuskäru võimaldab mahutit tühjendada ilma ajamipead eemaldamata. Vedelikke saab väljutada täituvuse näidikuga väljalaskevooliku kaudu. Manööverdatav šassii muudab selle paindlikuks lahenduseks nii mobiilseks kui ka statsionaarseks kasutamiseks.

Omadused ja tulu
Lihtne ja ohutu tühjendamine ilma ajamipead eemaldamata
  • Langetuskäru ja veerev mahuti ergonoomiliseks tühjendamiseks.
Mugav, manuaalne ja ohutu vedelike väljutamine
  • Mahutil olev väljalaskevoolik õlide ja jahutusvedelike ohutuks väljutamiseks.
  • Täituvusnäidik väljalaskevoolikul ja seadmel, et vältida ületäitumist.
Väike töömüra
  • Vaikne töö tänu helisummutusega ajamile.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 3
Pinge (V) 400
Sagedus (Hz) 50
Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h) 137,5 / 495
Vaakum (mbar/kPa) 140 / 14
Konteineri maht (l) 100
Nimisisendvõimsus (kW) 4
Imemise tüüp Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter ID 70
Lisatarvik, nominaaldiameeter ID 70 ID 50
Peafiltri tolmuklass L
Põhifiltri filtriala (m²) 0,45
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 157
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 157
Kaal, sh pakend (kg) 157,9
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 855 x 760 x 1890
Lisatarvikud