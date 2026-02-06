Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 100/40 Sc
IVR-L 100/40 mobiilne vedeliku- ja laastutolmuimeja, mis sobib paljudeks kasutusviisideks. Imeb usaldusväärselt ja ohutult õlisid, jahutusemulsioone ning peent ja jämedat (metalli)laastu.
IVR-L 100/40 on vedeliku- ja laastutolmuimeja, mille mahuti maht on 100 liitrit ning mis on oma 4 kW nimivõimsusega ideaalne keskmiste koguste imemiseks. Tüüpilised kasutusvaldkonnad sellele vaiksele ja hooldussõbralikule masinale on peened kergmetallilaastud, jäme laast ning õlid ja jahutusvedeliku emulsioonid. Tugev disain peab vastu ka kõige raskematele tööstustingimustele. Võimas energiatõhus külgkanalipuhur (IE2) tagab suure imivõimsuse pidevaks tööks, mida toetab vastupidav pestav taskufilter. Mugav ergonoomiline langetuskäru võimaldab mahutit tühjendada ilma ajamipead eemaldamata. Vedelikke saab väljutada täituvuse näidikuga väljalaskevooliku kaudu. Manööverdatav šassii muudab selle paindlikuks lahenduseks nii mobiilseks kui ka statsionaarseks kasutamiseks.
Omadused ja tulu
Lihtne ja ohutu tühjendamine ilma ajamipead eemaldamata
- Langetuskäru ja veerev mahuti ergonoomiliseks tühjendamiseks.
Mugav, manuaalne ja ohutu vedelike väljutamine
- Mahutil olev väljalaskevoolik õlide ja jahutusvedelike ohutuks väljutamiseks.
- Täituvusnäidik väljalaskevoolikul ja seadmel, et vältida ületäitumist.
Väike töömüra
- Vaikne töö tänu helisummutusega ajamile.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|3
|Pinge (V)
|400
|Sagedus (Hz)
|50
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|137,5 / 495
|Vaakum (mbar/kPa)
|140 / 14
|Konteineri maht (l)
|100
|Nimisisendvõimsus (kW)
|4
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 70
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 70 ID 50
|Peafiltri tolmuklass
|L
|Põhifiltri filtriala (m²)
|0,45
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|157
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|157
|Kaal, sh pakend (kg)
|157,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|855 x 760 x 1890