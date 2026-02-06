IVR-L 100/40 on vedeliku- ja laastutolmuimeja, mille mahuti maht on 100 liitrit ning mis on oma 4 kW nimivõimsusega ideaalne keskmiste koguste imemiseks. Tüüpilised kasutusvaldkonnad sellele vaiksele ja hooldussõbralikule masinale on peened kergmetallilaastud, jäme laast ning õlid ja jahutusvedeliku emulsioonid. Tugev disain peab vastu ka kõige raskematele tööstustingimustele. Võimas energiatõhus külgkanalipuhur (IE2) tagab suure imivõimsuse pidevaks tööks, mida toetab vastupidav pestav taskufilter. Mugav ergonoomiline langetuskäru võimaldab mahutit tühjendada ilma ajamipead eemaldamata. Vedelikke saab väljutada täituvuse näidikuga väljalaskevooliku kaudu. Manööverdatav šassii muudab selle paindlikuks lahenduseks nii mobiilseks kui ka statsionaarseks kasutamiseks.