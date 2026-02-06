Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 120/24-2 Tc

IVR-L 120/24-2 Tc on IVR-L 120 Tc seeria baasmudel, mis on ideaalne jahutus-määrdevedelike ja lõikejäätmete koristamiseks ja eraldamiseks metalltööstuses.

IVR-L 120/24-2 Tc Ringleri tüüpi tööstuslik tolmuimeja sobib jahutus-määrdevedelike ja lõikejäätmete eraldamiseks. Mudeli tugev disain, sh õlikindlad rullikud ja toitejuhe, tähendab, et masin on väga kasulik tööriist ka kõige raskemates tööstuskeskkondades. Masinal on kallutatav kere ja 120-liitrine mahuti – ideaalne suures koguses vedelike ja/või peamiselt tolmuvabade tahkete ainete (nt lõikejäätmed) jaoks. Tänu valikulisele metallipuru korvile on võimalik vedelikke ja tahkeid aineid edukalt eraldada. 360° pööratav voolikuühendus tagab, et imemisvoolik ei takerdu kuskile. Praegust täitetaset saab äravoolutoru pealt alati kergesti lugeda. Masinat saab tühjendada kahel viisil: kas dreeni või kallutatava kere abil. Masinat saab kergesti tõsta kahveltõstukiga.

Omadused ja tulu
Uus jõuülekandepea suurendab ohutust, mugavust ja võimsust
  • Ajamipea väike kaal tagab lihtsama käsitsemise transpordil, tühjendamisel ja hooldusel.
  • Suurem tööohutus transportimisel tänu kaablihoiukohale seadme peas.
  • Integreeritud väljalaskeõhu kate takistab mustuse sattumist mootoriruumi.
360° tööraadius
  • Pöörlev imemisvooliku kinnitus võimaldab koristada kõikidest suundadest. Pöörlev imemisvoolik, mis ei takerdu.
Praktiline kallutatav raam
  • Konteineri kiire ja lihtne tühjendamine: kalluta seda tahapoole ja valmis!
Õlikindel
  • Õlikindlad rullikud ja toitejuhe tagavad äärmiselt hea vastupidavuse ja mobiilsuse — seda isegi nõudlikes tingimustes.
Tugev ja usaldusväärne
  • Sobib ideaalselt metallitöötlemisettevõtetele.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h) 148 / 532
Vaakum (mbar/kPa) 235 / 23
Konteineri maht (l) 120
Konteineri materjal Metall
Nimisisendvõimsus (kW) 2,4
Imemise tüüp Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter ID 50
Lisatarvik, nominaaldiameeter ID 50 ID 40
Peafiltri tolmuklass L
Põhifiltri filtriala (m²) 0,45
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 66
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 68
Kaal, sh pakend (kg) 68,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 740 x 620 x 1180

Seadmed

  • Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
