Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 120/24-2 Tc
IVR-L 120/24-2 Tc on IVR-L 120 Tc seeria baasmudel, mis on ideaalne jahutus-määrdevedelike ja lõikejäätmete koristamiseks ja eraldamiseks metalltööstuses.
IVR-L 120/24-2 Tc Ringleri tüüpi tööstuslik tolmuimeja sobib jahutus-määrdevedelike ja lõikejäätmete eraldamiseks. Mudeli tugev disain, sh õlikindlad rullikud ja toitejuhe, tähendab, et masin on väga kasulik tööriist ka kõige raskemates tööstuskeskkondades. Masinal on kallutatav kere ja 120-liitrine mahuti – ideaalne suures koguses vedelike ja/või peamiselt tolmuvabade tahkete ainete (nt lõikejäätmed) jaoks. Tänu valikulisele metallipuru korvile on võimalik vedelikke ja tahkeid aineid edukalt eraldada. 360° pööratav voolikuühendus tagab, et imemisvoolik ei takerdu kuskile. Praegust täitetaset saab äravoolutoru pealt alati kergesti lugeda. Masinat saab tühjendada kahel viisil: kas dreeni või kallutatava kere abil. Masinat saab kergesti tõsta kahveltõstukiga.
Omadused ja tulu
Uus jõuülekandepea suurendab ohutust, mugavust ja võimsust
- Ajamipea väike kaal tagab lihtsama käsitsemise transpordil, tühjendamisel ja hooldusel.
- Suurem tööohutus transportimisel tänu kaablihoiukohale seadme peas.
- Integreeritud väljalaskeõhu kate takistab mustuse sattumist mootoriruumi.
360° tööraadius
- Pöörlev imemisvooliku kinnitus võimaldab koristada kõikidest suundadest. Pöörlev imemisvoolik, mis ei takerdu.
Praktiline kallutatav raam
- Konteineri kiire ja lihtne tühjendamine: kalluta seda tahapoole ja valmis!
Õlikindel
- Õlikindlad rullikud ja toitejuhe tagavad äärmiselt hea vastupidavuse ja mobiilsuse — seda isegi nõudlikes tingimustes.
Tugev ja usaldusväärne
- Sobib ideaalselt metallitöötlemisettevõtetele.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vaakum (mbar/kPa)
|235 / 23
|Konteineri maht (l)
|120
|Konteineri materjal
|Metall
|Nimisisendvõimsus (kW)
|2,4
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 50
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 50 ID 40
|Peafiltri tolmuklass
|L
|Põhifiltri filtriala (m²)
|0,45
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|66
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|68
|Kaal, sh pakend (kg)
|68,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|740 x 620 x 1180
Seadmed
- Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei