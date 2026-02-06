IVR-L 120/24-2 Tc Ringleri tüüpi tööstuslik tolmuimeja sobib jahutus-määrdevedelike ja lõikejäätmete eraldamiseks. Mudeli tugev disain, sh õlikindlad rullikud ja toitejuhe, tähendab, et masin on väga kasulik tööriist ka kõige raskemates tööstuskeskkondades. Masinal on kallutatav kere ja 120-liitrine mahuti – ideaalne suures koguses vedelike ja/või peamiselt tolmuvabade tahkete ainete (nt lõikejäätmed) jaoks. Tänu valikulisele metallipuru korvile on võimalik vedelikke ja tahkeid aineid edukalt eraldada. 360° pööratav voolikuühendus tagab, et imemisvoolik ei takerdu kuskile. Praegust täitetaset saab äravoolutoru pealt alati kergesti lugeda. Masinat saab tühjendada kahel viisil: kas dreeni või kallutatava kere abil. Masinat saab kergesti tõsta kahveltõstukiga.