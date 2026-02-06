Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 120/24-2 Tc Me

IVR-L 120/24-2 Tc Me tööstuslik tolmuimeja on mõeldud vedelike ja tahkete ainete koristamiseks ja eraldamiseks. Roostevabast terasest konstruktsioon võimaldab koristada isegi korrodeerivaid aineid.

Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 120/24-2 Tc Me on kompaktne masin kallutatava kerega. Sellel on 120-liitrine roostevabast terasest mahuti suurte koguste vedelike ja/või peamiselt tolmuvabade tahkete ainete (nt lõikejäätmed) jaoks. Tänu valikulisele metallipuru korvile on võimalik vedelikke ja tahkeid aineid edukalt eraldada. IVR-L 120/24-2 Tc Me suudab tänu oma roostevabast terasest konstruktsioonile koristada isegi korrodeerivaid aineid. 360° pööratav voolikuühendus tagab, et imemisvoolik ei takerdu kuskile, garanteerides seega suurepärase liikumisvabaduse. Praegust täitetaset saab äravoolutoru pealt alati kergesti lugeda. Masinat saab tühjendada kas dreeni või kallutatava kere abil. Tugev disain, sh õlikindlad rullikud ja toitejuhe, tagab pika tööea ka kõige raskemates tööstuskeskkondades. Tänu tugevale disainile on võimalik masinat tõsta tõstuki abil.

Omadused ja tulu
Kvaliteetne roostevabast terasest kogumismauti
Väga lihtne puhastada Sobib korrodeeriva imetava materjali jaoks. Läbipaistev voolik täituvusnäidiku rollis ja vedelike väljutamiseks.
Kõrge vastupidavus, paindlikkus ja modulaarsus
Masin ja kere on väga vastupidavad ja varustatud suure seinapaksusega. Pööratav voolikuühendus kuni 360° pööratava põlvega. Valikuliselt saadaval ületäitumise kaitse, sõela või tarvikuhoidikuga.
Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 120/24-2 Tc Me: Varustatud kahe väga vaikse ventilaatorimootoriga
Varustatud kahe väga vaikse ventilaatorimootoriga
Võimsa imemisvõimsuse ja optimaalse puhastustulemuse tagamiseks. Turbiinid saab vastavalt vajadusele individuaalse imemisvõimsuse jaoks eraldi sisse lülitada. Väga vaikne ajamipea tagab jahutusõhu ühtlase väljapuhumise.
Varustatud kompaktse L-tolmuklassi pinnafiltriga
  • Takistab usaldusväärselt jämedate osakeste sattumist imiturbiinidesse.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h) 148 / 532
Vaakum (mbar/kPa) 235 / 23
Konteineri maht (l) 120
Konteineri materjal Roostevaba teras
Nimisisendvõimsus (kW) 2,4
Imemise tüüp Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter ID 50
Lisatarvik, nominaaldiameeter ID 50 ID 40
Peafiltri tolmuklass L
Põhifiltri filtriala (m²) 0,45
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 65
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 65
Kaal, sh pakend (kg) 65,8
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 740 x 620 x 1180

Seadmed

  • Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
