Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 120/24-2 Tc Me
IVR-L 120/24-2 Tc Me tööstuslik tolmuimeja on mõeldud vedelike ja tahkete ainete koristamiseks ja eraldamiseks. Roostevabast terasest konstruktsioon võimaldab koristada isegi korrodeerivaid aineid.
Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 120/24-2 Tc Me on kompaktne masin kallutatava kerega. Sellel on 120-liitrine roostevabast terasest mahuti suurte koguste vedelike ja/või peamiselt tolmuvabade tahkete ainete (nt lõikejäätmed) jaoks. Tänu valikulisele metallipuru korvile on võimalik vedelikke ja tahkeid aineid edukalt eraldada. IVR-L 120/24-2 Tc Me suudab tänu oma roostevabast terasest konstruktsioonile koristada isegi korrodeerivaid aineid. 360° pööratav voolikuühendus tagab, et imemisvoolik ei takerdu kuskile, garanteerides seega suurepärase liikumisvabaduse. Praegust täitetaset saab äravoolutoru pealt alati kergesti lugeda. Masinat saab tühjendada kas dreeni või kallutatava kere abil. Tugev disain, sh õlikindlad rullikud ja toitejuhe, tagab pika tööea ka kõige raskemates tööstuskeskkondades. Tänu tugevale disainile on võimalik masinat tõsta tõstuki abil.
Omadused ja tulu
Kvaliteetne roostevabast terasest kogumismautiVäga lihtne puhastada Sobib korrodeeriva imetava materjali jaoks. Läbipaistev voolik täituvusnäidiku rollis ja vedelike väljutamiseks.
Kõrge vastupidavus, paindlikkus ja modulaarsusMasin ja kere on väga vastupidavad ja varustatud suure seinapaksusega. Pööratav voolikuühendus kuni 360° pööratava põlvega. Valikuliselt saadaval ületäitumise kaitse, sõela või tarvikuhoidikuga.
Varustatud kahe väga vaikse ventilaatorimootorigaVõimsa imemisvõimsuse ja optimaalse puhastustulemuse tagamiseks. Turbiinid saab vastavalt vajadusele individuaalse imemisvõimsuse jaoks eraldi sisse lülitada. Väga vaikne ajamipea tagab jahutusõhu ühtlase väljapuhumise.
Varustatud kompaktse L-tolmuklassi pinnafiltriga
- Takistab usaldusväärselt jämedate osakeste sattumist imiturbiinidesse.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vaakum (mbar/kPa)
|235 / 23
|Konteineri maht (l)
|120
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Nimisisendvõimsus (kW)
|2,4
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 50
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 50 ID 40
|Peafiltri tolmuklass
|L
|Põhifiltri filtriala (m²)
|0,45
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|65
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|65
|Kaal, sh pakend (kg)
|65,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|740 x 620 x 1180
Seadmed
- Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei