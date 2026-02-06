Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 120/24-2 Tc Me on kompaktne masin kallutatava kerega. Sellel on 120-liitrine roostevabast terasest mahuti suurte koguste vedelike ja/või peamiselt tolmuvabade tahkete ainete (nt lõikejäätmed) jaoks. Tänu valikulisele metallipuru korvile on võimalik vedelikke ja tahkeid aineid edukalt eraldada. IVR-L 120/24-2 Tc Me suudab tänu oma roostevabast terasest konstruktsioonile koristada isegi korrodeerivaid aineid. 360° pööratav voolikuühendus tagab, et imemisvoolik ei takerdu kuskile, garanteerides seega suurepärase liikumisvabaduse. Praegust täitetaset saab äravoolutoru pealt alati kergesti lugeda. Masinat saab tühjendada kas dreeni või kallutatava kere abil. Tugev disain, sh õlikindlad rullikud ja toitejuhe, tagab pika tööea ka kõige raskemates tööstuskeskkondades. Tänu tugevale disainile on võimalik masinat tõsta tõstuki abil.