IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp õli tolmuimeja on kompaktne tööstuslik tolmuimeja, millel on kallutatav kere ja 120-liitrine roostevabast terasest mahuti. Masinaga võib koristada nii suures koguses vedelikke kui ka peaaegu kõiki tolmuvabasid tahkeid aineid (nt metallipuru). Tänu valikulisele metallipuru korvile on võimalik vedelikke ja tahkeid aineid edukalt eraldada. IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp on tänu oma roostevabast terasest konstruktsioonile väga mitmekülgne. Võimaldab kergesti koristada isegi korrodeerivaid aineid. 360° pööratav voolikuühendus tagab, et imemisvoolik ei takerdu kuskile, suurendades seeläbi paindlikkust. Praegust täitetaset saab äravoolutoru pealt alati kergesti lugeda. Autonoomne trummelpump tagastab edukalt suurema osa koristatud vedelikust. Tugev disain, sh õlikindlad rullikud ja toitejuhe, tahab pika tööea ka kõige raskemates tööstuskeskkondades. See võimaldab ka masina tõstmist tõstukiga.