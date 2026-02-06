Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp
IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp õli tolmuimeja 120-liitrise mahuti ja autonoomse trummelpumbaga on ideaalne tahkeid aineid (nt metallist laastud) sisaldavate jahutus- või puurimisõlide koristamiseks, eraldamiseks ja tagastamiseks.
IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp õli tolmuimeja on kompaktne tööstuslik tolmuimeja, millel on kallutatav kere ja 120-liitrine roostevabast terasest mahuti. Masinaga võib koristada nii suures koguses vedelikke kui ka peaaegu kõiki tolmuvabasid tahkeid aineid (nt metallipuru). Tänu valikulisele metallipuru korvile on võimalik vedelikke ja tahkeid aineid edukalt eraldada. IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp on tänu oma roostevabast terasest konstruktsioonile väga mitmekülgne. Võimaldab kergesti koristada isegi korrodeerivaid aineid. 360° pööratav voolikuühendus tagab, et imemisvoolik ei takerdu kuskile, suurendades seeläbi paindlikkust. Praegust täitetaset saab äravoolutoru pealt alati kergesti lugeda. Autonoomne trummelpump tagastab edukalt suurema osa koristatud vedelikust. Tugev disain, sh õlikindlad rullikud ja toitejuhe, tahab pika tööea ka kõige raskemates tööstuskeskkondades. See võimaldab ka masina tõstmist tõstukiga.
Omadused ja tulu
Ergonoomiline kallutatav šassii
- Nutikas süsteem ohutuks, manuaalseks ja pingevabaks tühjendamiseks.
- Šassiisüsteem võimaldab ergonoomilist kallutatud tühjendamist rullmehhanismi abil.
- Konteineri kiire ja lihtne tühjendamine: kalluta seda tahapoole ja valmis!
Kvaliteetne roostevabast terasest kogumismauti
- Väga lihtne puhastada
- Sobib korrodeeriva imetava materjali jaoks.
- Läbipaistev voolik täituvusnäidiku rollis ja vedelike väljutamiseks.
Tünnipumba funktsioon
- Autonoomne tünnipump suurendab olulisel määral masina suutlikkust tagastada sisseimetud vedelikud.
- Läbipaistev voolik imetud vedelikuhulga kontrollimiseks.
Kõrge vastupidavus, paindlikkus ja modulaarsus
- Masin ja kere on väga vastupidavad ja varustatud suure seinapaksusega.
- Pööratav voolikuühendus kuni 360° pööratava põlvega.
- Valikuliselt saadaval ületäitumise kaitse, sõela või tarvikuhoidikuga.
Varustatud kahe väga vaikse ventilaatorimootoriga
- Võimsa imemisvõimsuse ja optimaalse puhastustulemuse tagamiseks.
- Turbiinid saab vastavalt vajadusele individuaalse imemisvõimsuse jaoks eraldi sisse lülitada.
- Väga vaikne ajamipea tagab jahutusõhu ühtlase väljapuhumise.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vaakum (mbar/kPa)
|235 / 23
|Konteineri maht (l)
|120
|Konteineri materjal
|Roostevaba teras
|Nimisisendvõimsus (kW)
|2,4
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 50
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 50 ID 40
|Peafiltri tolmuklass
|L
|Põhifiltri filtriala (m²)
|0,45
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|72
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|72
|Kaal, sh pakend (kg)
|72,8
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|745 x 710 x 1420
Seadmed
- Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
- Tünnipumba funktsioon