Võimas 2,4 kW kahe turbiiniga lahendus muudab vahelduvvoolutoitega vedeliku- ja laastutolmuimeja IVR-L 200/24-2 Tc Dp ideaalseks suurte koguste õli, jahutusemulsioonide ja laastude imemiseks. Vastupidav keevisõmblustega taskufilter on pestav ja hoiab imivõimsuse püsivalt kõrgena, samas kui valikuline sõelkorv eraldab tõhusalt vedelad ja tahked jäätmed. Kallutatava šassiiga tühjendussüsteem võimaldab ohutut tühjendamist minimaalse jõupingutusega rullmehhanismi abil. Tühjendamiseks on võimalik kasutada ka tõstukit. Vedelikud väljutatakse 200-liitrisest mahutist täituvusnäidikuga väljalaskevooliku kaudu. Integreeritud sujuvalt reguleeritav tünnipump kiirendab vedeliku väljutamist kuni 6 meetri kõrgusele. Madala mürataseme tagavad helisummutusega ajam ja tõhus summuti.