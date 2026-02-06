Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 200/24-2 Tc Dp
IVR-L 200/24-2 Tc Dp vahelduvvoolutoitega vedeliku- ja laastutolmuimeja suurte koguste õli ja laastude imemiseks. Hooldussõbralik ja vastupidav disain.
Võimas 2,4 kW kahe turbiiniga lahendus muudab vahelduvvoolutoitega vedeliku- ja laastutolmuimeja IVR-L 200/24-2 Tc Dp ideaalseks suurte koguste õli, jahutusemulsioonide ja laastude imemiseks. Vastupidav keevisõmblustega taskufilter on pestav ja hoiab imivõimsuse püsivalt kõrgena, samas kui valikuline sõelkorv eraldab tõhusalt vedelad ja tahked jäätmed. Kallutatava šassiiga tühjendussüsteem võimaldab ohutut tühjendamist minimaalse jõupingutusega rullmehhanismi abil. Tühjendamiseks on võimalik kasutada ka tõstukit. Vedelikud väljutatakse 200-liitrisest mahutist täituvusnäidikuga väljalaskevooliku kaudu. Integreeritud sujuvalt reguleeritav tünnipump kiirendab vedeliku väljutamist kuni 6 meetri kõrgusele. Madala mürataseme tagavad helisummutusega ajam ja tõhus summuti.
Omadused ja tulu
Ergonoomiline kallutatav šassiiNutikas süsteem ohutuks, manuaalseks ja pingevabaks tühjendamiseks. Šassiisüsteem võimaldab ergonoomilist kallutatud tühjendamist rullmehhanismi abil. Suurte 200-liitriste mahutite kiire ja mugav tühjendamine kallutamise teel.
Tünnipumba funktsioonAutonoomne tünnipump suurendab olulisel määral masina suutlikkust tagastada sisseimetud vedelikud. Läbipaistev voolik imetud vedelikuhulga kontrollimiseks.
Kõrge vastupidavus, paindlikkus ja modulaarsusMasin ja kere on väga vastupidavad ja varustatud suure seinapaksusega. Pööratav voolikuühendus kuni 360° pööratava põlvega. Valikuliselt saadaval ületäitumise kaitse, sõela või tarvikuhoidikuga.
Varustatud kahe väga vaikse ventilaatorimootoriga
- Võimsa imemisvõimsuse ja optimaalse puhastustulemuse tagamiseks.
- Turbiinid saab vastavalt vajadusele individuaalse imemisvõimsuse jaoks eraldi sisse lülitada.
- Väga vaikne ajamipea tagab jahutusõhu ühtlase väljapuhumise.
Varustatud kompaktse L-tolmuklassi pinnafiltriga
- Takistab usaldusväärselt jämedate osakeste sattumist imiturbiinidesse.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vaakum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Konteineri maht (l)
|200
|Nimisisendvõimsus (kW)
|2,4
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 50
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 50 ID 40
|Peafiltri tolmuklass
|L
|Põhifiltri filtriala (m²)
|0,45
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|131
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|131
|Kaal, sh pakend (kg)
|131
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1485 x 760 x 1550
Seadmed
- Tünnipumba funktsioon
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Suurte koguste vedelike, nagu õlide või jahutusvedeliku emulsioonide jaoks
- Suurte koguste metallilaastude jaoks