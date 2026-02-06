Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 200/24-2 Tc Dp

IVR-L 200/24-2 Tc Dp vahelduvvoolutoitega vedeliku- ja laastutolmuimeja suurte koguste õli ja laastude imemiseks. Hooldussõbralik ja vastupidav disain.

Võimas 2,4 kW kahe turbiiniga lahendus muudab vahelduvvoolutoitega vedeliku- ja laastutolmuimeja IVR-L 200/24-2 Tc Dp ideaalseks suurte koguste õli, jahutusemulsioonide ja laastude imemiseks. Vastupidav keevisõmblustega taskufilter on pestav ja hoiab imivõimsuse püsivalt kõrgena, samas kui valikuline sõelkorv eraldab tõhusalt vedelad ja tahked jäätmed. Kallutatava šassiiga tühjendussüsteem võimaldab ohutut tühjendamist minimaalse jõupingutusega rullmehhanismi abil. Tühjendamiseks on võimalik kasutada ka tõstukit. Vedelikud väljutatakse 200-liitrisest mahutist täituvusnäidikuga väljalaskevooliku kaudu. Integreeritud sujuvalt reguleeritav tünnipump kiirendab vedeliku väljutamist kuni 6 meetri kõrgusele. Madala mürataseme tagavad helisummutusega ajam ja tõhus summuti.

Omadused ja tulu
Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 200/24-2 Tc Dp: Ergonoomiline kallutatav šassii
Nutikas süsteem ohutuks, manuaalseks ja pingevabaks tühjendamiseks. Šassiisüsteem võimaldab ergonoomilist kallutatud tühjendamist rullmehhanismi abil. Suurte 200-liitriste mahutite kiire ja mugav tühjendamine kallutamise teel.
Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 200/24-2 Tc Dp: Tünnipumba funktsioon
Autonoomne tünnipump suurendab olulisel määral masina suutlikkust tagastada sisseimetud vedelikud. Läbipaistev voolik imetud vedelikuhulga kontrollimiseks.
Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 200/24-2 Tc Dp: Kõrge vastupidavus, paindlikkus ja modulaarsus
Masin ja kere on väga vastupidavad ja varustatud suure seinapaksusega. Pööratav voolikuühendus kuni 360° pööratava põlvega. Valikuliselt saadaval ületäitumise kaitse, sõela või tarvikuhoidikuga.
Varustatud kahe väga vaikse ventilaatorimootoriga
  • Võimsa imemisvõimsuse ja optimaalse puhastustulemuse tagamiseks.
  • Turbiinid saab vastavalt vajadusele individuaalse imemisvõimsuse jaoks eraldi sisse lülitada.
  • Väga vaikne ajamipea tagab jahutusõhu ühtlase väljapuhumise.
Varustatud kompaktse L-tolmuklassi pinnafiltriga
  • Takistab usaldusväärselt jämedate osakeste sattumist imiturbiinidesse.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h) 148 / 532
Vaakum (mbar/kPa) 230 / 23
Konteineri maht (l) 200
Nimisisendvõimsus (kW) 2,4
Imemise tüüp Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter ID 50
Lisatarvik, nominaaldiameeter ID 50 ID 40
Peafiltri tolmuklass L
Põhifiltri filtriala (m²) 0,45
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 131
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 131
Kaal, sh pakend (kg) 131
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1485 x 760 x 1550

Seadmed

  • Tünnipumba funktsioon
Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 200/24-2 Tc Dp
Kasutusvaldkonnad
  • Suurte koguste vedelike, nagu õlide või jahutusvedeliku emulsioonide jaoks
  • Suurte koguste metallilaastude jaoks
