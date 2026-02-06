Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 400/24-2 Tc

Suurte koguste jämeda metallilaastu ja vedelike (nt õlid ja jahutusvedeliku emulsioonid) imemiseks: mobiilne vedeliku- ja laastutolmuimeja IVR-L 400/24-2 Tc. 400 l mahutiga.

Mobiilse vedeliku- ja laastutolmuimeja IVR-L 400/24-2 Tc peamine eesmärk on imeda eriti suuri koguseid jämedat laastu, muda, õli ja jahutusvedeliku emulsioone. Kaks bypass-turbiini ja vastupidav pestav taskufilter tagavad suure ja püsiva imivõimsuse ilma filtri tõhususe vähenemiseta. See 2,4 kW nimivõimsusega vahelduvvoolutoitega masin avaldab muljet oma vastupidava ja hooldussõbraliku disainiga. Helisummutusega ajam ja väljalaske summuti tagavad madala mürataseme. 400-liitrist mahutit tühjendatakse minimaalse jõupingutusega kallutatava šassii ja rullmehhanismi abil või vajadusel tõstukiga. Vedelikud väljutatakse täituvusnäidikuga väljalaskevooliku kaudu.

Omadused ja tulu
Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 400/24-2 Tc: Ergonoomiline rullmehhanismiga kallutatav šassii
Nutikas süsteem ohutuks, manuaalseks ja pingevabaks tühjendamiseks. Šassiisüsteem võimaldab ergonoomilist kallutatud tühjendamist rullmehhanismi abil. Suurte 400-liitriste mahutite kiire ja mugav tühjendamine kallutamise teel.
Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 400/24-2 Tc: Mugav ja ajasäästlik tühjendusvõimalus tõstuki abil
Keevitatud tõstuki taskud võimaldavad ohutut haaramist ja transportimist.
Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 400/24-2 Tc: Visuaalselt jälgitav täitetase
Läbipaistev voolik imetud vedelikuhulga kontrollimiseks. Voolikut kasutatakse ka lihtsaks tühjendamiseks.
Varustatud kahe väga vaikse ventilaatorimootoriga
  • Võimsa imemisvõimsuse ja optimaalse puhastustulemuse tagamiseks.
  • Turbiinid saab vastavalt vajadusele individuaalse imemisvõimsuse jaoks eraldi sisse lülitada.
  • Väga vaikne ajamipea tagab jahutusõhu ühtlase väljapuhumise.
Varustatud kompaktse L-tolmuklassi pinnafiltriga
  • Takistab usaldusväärselt jämedate osakeste sattumist imiturbiinidesse.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h) 148 / 532
Vaakum (mbar/kPa) 230 / 23
Konteineri maht (l) 400
Nimisisendvõimsus (kW) 2,4
Imemise tüüp Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter ID 50
Lisatarvik, nominaaldiameeter ID 50 ID 40
Peafiltri tolmuklass L
Põhifiltri filtriala (m²) 0,45
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 180
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 187,2
Kaal, sh pakend (kg) 188,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 1730 x 805 x 1390
Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 400/24-2 Tc
Kasutusvaldkonnad
  • Suurte koguste tahkete ainete, nagu jämeda laastu, metallilaastu, liiva ja abrasiivide jaoks
  • Suurte koguste vedelike, nagu õlide või jahutusvedeliku emulsioonide jaoks
Lisatarvikud