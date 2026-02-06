Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 400/24-2 Tc
Suurte koguste jämeda metallilaastu ja vedelike (nt õlid ja jahutusvedeliku emulsioonid) imemiseks: mobiilne vedeliku- ja laastutolmuimeja IVR-L 400/24-2 Tc. 400 l mahutiga.
Mobiilse vedeliku- ja laastutolmuimeja IVR-L 400/24-2 Tc peamine eesmärk on imeda eriti suuri koguseid jämedat laastu, muda, õli ja jahutusvedeliku emulsioone. Kaks bypass-turbiini ja vastupidav pestav taskufilter tagavad suure ja püsiva imivõimsuse ilma filtri tõhususe vähenemiseta. See 2,4 kW nimivõimsusega vahelduvvoolutoitega masin avaldab muljet oma vastupidava ja hooldussõbraliku disainiga. Helisummutusega ajam ja väljalaske summuti tagavad madala mürataseme. 400-liitrist mahutit tühjendatakse minimaalse jõupingutusega kallutatava šassii ja rullmehhanismi abil või vajadusel tõstukiga. Vedelikud väljutatakse täituvusnäidikuga väljalaskevooliku kaudu.
Omadused ja tulu
Ergonoomiline rullmehhanismiga kallutatav šassiiNutikas süsteem ohutuks, manuaalseks ja pingevabaks tühjendamiseks. Šassiisüsteem võimaldab ergonoomilist kallutatud tühjendamist rullmehhanismi abil. Suurte 400-liitriste mahutite kiire ja mugav tühjendamine kallutamise teel.
Mugav ja ajasäästlik tühjendusvõimalus tõstuki abilKeevitatud tõstuki taskud võimaldavad ohutut haaramist ja transportimist.
Visuaalselt jälgitav täitetaseLäbipaistev voolik imetud vedelikuhulga kontrollimiseks. Voolikut kasutatakse ka lihtsaks tühjendamiseks.
Varustatud kahe väga vaikse ventilaatorimootoriga
- Võimsa imemisvõimsuse ja optimaalse puhastustulemuse tagamiseks.
- Turbiinid saab vastavalt vajadusele individuaalse imemisvõimsuse jaoks eraldi sisse lülitada.
- Väga vaikne ajamipea tagab jahutusõhu ühtlase väljapuhumise.
Varustatud kompaktse L-tolmuklassi pinnafiltriga
- Takistab usaldusväärselt jämedate osakeste sattumist imiturbiinidesse.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Vaakum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Konteineri maht (l)
|400
|Nimisisendvõimsus (kW)
|2,4
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 50
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 50 ID 40
|Peafiltri tolmuklass
|L
|Põhifiltri filtriala (m²)
|0,45
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|180
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|187,2
|Kaal, sh pakend (kg)
|188,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|1730 x 805 x 1390
Kasutusvaldkonnad
- Suurte koguste tahkete ainete, nagu jämeda laastu, metallilaastu, liiva ja abrasiivide jaoks
- Suurte koguste vedelike, nagu õlide või jahutusvedeliku emulsioonide jaoks