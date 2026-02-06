Mobiilse vedeliku- ja laastutolmuimeja IVR-L 400/24-2 Tc peamine eesmärk on imeda eriti suuri koguseid jämedat laastu, muda, õli ja jahutusvedeliku emulsioone. Kaks bypass-turbiini ja vastupidav pestav taskufilter tagavad suure ja püsiva imivõimsuse ilma filtri tõhususe vähenemiseta. See 2,4 kW nimivõimsusega vahelduvvoolutoitega masin avaldab muljet oma vastupidava ja hooldussõbraliku disainiga. Helisummutusega ajam ja väljalaske summuti tagavad madala mürataseme. 400-liitrist mahutit tühjendatakse minimaalse jõupingutusega kallutatava šassii ja rullmehhanismi abil või vajadusel tõstukiga. Vedelikud väljutatakse täituvusnäidikuga väljalaskevooliku kaudu.