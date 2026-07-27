Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 65/12-1
IVR-L 65/12-1 on IVR-L seeria väikseim tööstuslik tolmuimeja. See on ideaalne vedelike ja/või laastude imemiseks metallitööstuses.
1,2 kW mootorivõimsusega IVR-L 65/12-1 on algtaseme masin vedelike ja/või laastude imemiseks. See on IVR-L seeria väikseim vedelikutolmuimeja, mis sobib ideaalselt väikeste koguste vedelike ja tahkete ainete (nt jahutusvedelik, määrdeaine, vesi või õli koos metallilaastudega) imemiseks ja eraldamiseks. Laastud kogutakse laastukorvi, vedelik suunatakse väljalaskevooliku kaudu ringlusesse tagasi. Vedeliku tase on vooliku kaudu alati nähtav. 360° pöörlev voolikuühendus võimaldab mugavat imemist igas suunas. Mehaaniline täitumisandur kaitseb seadet ületäitumise eest. Ajamipea on osaliselt valmistatud ringlussevõetud materjalist.
Omadused ja tulu
Kõrge vastupidavus, paindlikkus ja modulaarsus
- Masin ja kere on väga vastupidavad ja varustatud suure seinapaksusega.
- Pööratav voolikuühendus kuni 360° pööratava põlvega.
- Valikuliselt saadaval ületäitumise kaitse, sõela või tarvikuhoidikuga.
Varustatud kompaktse L-tolmuklassi pinnafiltriga
- Takistab usaldusväärselt jämedate osakeste sattumist imiturbiinidesse.
Varustatud vaikse ventilaatormootoriga
- Väga kompaktne ja manööverdatav ventilaatormootoriga masin.
- Väga vaikne ajamipea tagab jahutusõhu ühtlase väljapuhumise.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|72 / 260
|Vaakum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Konteineri maht (l)
|65
|Konteineri materjal
|Teras
|Nimisisendvõimsus (kW)
|1,2
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 50
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 40
|Peafiltri tolmuklass
|L
|Põhifiltri filtriala (m²)
|0,25
|Helirõhutase (dB(A))
|68
|Kaabli pikkus (m)
|10
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|38
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|38,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|39,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|718 x 526 x 1000
Seadmed
- Peamine filter: Pindfilter
- Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei