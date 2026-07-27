Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 65/12-1

IVR-L 65/12-1 on IVR-L seeria väikseim tööstuslik tolmuimeja. See on ideaalne vedelike ja/või laastude imemiseks metallitööstuses.

1,2 kW mootorivõimsusega IVR-L 65/12-1 on algtaseme masin vedelike ja/või laastude imemiseks. See on IVR-L seeria väikseim vedelikutolmuimeja, mis sobib ideaalselt väikeste koguste vedelike ja tahkete ainete (nt jahutusvedelik, määrdeaine, vesi või õli koos metallilaastudega) imemiseks ja eraldamiseks. Laastud kogutakse laastukorvi, vedelik suunatakse väljalaskevooliku kaudu ringlusesse tagasi. Vedeliku tase on vooliku kaudu alati nähtav. 360° pöörlev voolikuühendus võimaldab mugavat imemist igas suunas. Mehaaniline täitumisandur kaitseb seadet ületäitumise eest. Ajamipea on osaliselt valmistatud ringlussevõetud materjalist.

Omadused ja tulu
Kõrge vastupidavus, paindlikkus ja modulaarsus
  • Masin ja kere on väga vastupidavad ja varustatud suure seinapaksusega.
  • Pööratav voolikuühendus kuni 360° pööratava põlvega.
  • Valikuliselt saadaval ületäitumise kaitse, sõela või tarvikuhoidikuga.
Varustatud kompaktse L-tolmuklassi pinnafiltriga
  • Takistab usaldusväärselt jämedate osakeste sattumist imiturbiinidesse.
Varustatud vaikse ventilaatormootoriga
  • Väga kompaktne ja manööverdatav ventilaatormootoriga masin.
  • Väga vaikne ajamipea tagab jahutusõhu ühtlase väljapuhumise.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 - 240
Sagedus (Hz) 50 - 60
Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h) 72 / 260
Vaakum (mbar/kPa) 235 / 23,5
Konteineri maht (l) 65
Konteineri materjal Teras
Nimisisendvõimsus (kW) 1,2
Imemise tüüp Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter ID 50
Lisatarvik, nominaaldiameeter ID 40
Peafiltri tolmuklass L
Põhifiltri filtriala (m²) 0,25
Helirõhutase (dB(A)) 68
Kaabli pikkus (m) 10
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 38
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 38,5
Kaal, sh pakend (kg) 39,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 718 x 526 x 1000

Seadmed

  • Peamine filter: Pindfilter
  • Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 65/12-1
Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 65/12-1
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Lisatarvikud