1,2 kW mootorivõimsusega IVR-L 65/12-1 on algtaseme masin vedelike ja/või laastude imemiseks. See on IVR-L seeria väikseim vedelikutolmuimeja, mis sobib ideaalselt väikeste koguste vedelike ja tahkete ainete (nt jahutusvedelik, määrdeaine, vesi või õli koos metallilaastudega) imemiseks ja eraldamiseks. Laastud kogutakse laastukorvi, vedelik suunatakse väljalaskevooliku kaudu ringlusesse tagasi. Vedeliku tase on vooliku kaudu alati nähtav. 360° pöörlev voolikuühendus võimaldab mugavat imemist igas suunas. Mehaaniline täitumisandur kaitseb seadet ületäitumise eest. Ajamipea on osaliselt valmistatud ringlussevõetud materjalist.