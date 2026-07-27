Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 65/12-1 Tc
Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 65/12-1 Tc on kompaktne algtaseme masin kallutatava šassiiga vedelike ja/või laastude imemiseks metallitööstuses.
Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 65/12-1 Tc sobib jahutusvedelike, määrdeainete, vee või õli imemiseks ja eraldamiseks tahketest ainetest (nt metallilaastud). Laastud kogutakse laastukorvi, vedelik tagastatakse ringlusesse väljalaskevooliku kaudu. Tühjendamiseks saab kasutada ka kallutatavat šassiid. Vedeliku tase on vooliku kaudu alati jälgitav. 360° pöörlev voolikuühendus tagab mugava töö ilma voolikute keerdu minemiseta. Mehaaniline täitumisandur kaitseb seadet ületäitumise eest. 1,2 kW võimsusega seade on kompaktne algtaseme masin. Ajamipea on osaliselt valmistatud ringlussevõetud materjalist.
Omadused ja tulu
Ergonoomiline kallutatav šassii
- Nutikas süsteem ohutuks, manuaalseks ja pingevabaks tühjendamiseks.
- Šassiisüsteem võimaldab ergonoomilist kallutatud tühjendamist rullmehhanismi abil.
- Konteineri kiire ja lihtne tühjendamine: kalluta seda tahapoole ja valmis!
Kõrge vastupidavus, paindlikkus ja modulaarsus
- Masin ja kere on väga vastupidavad ja varustatud suure seinapaksusega.
- Pööratav voolikuühendus kuni 360° pööratava põlvega.
- Valikuliselt saadaval ületäitumise kaitse, sõela või tarvikuhoidikuga.
Varustatud vaikse ventilaatormootoriga
- Väga kompaktne ja manööverdatav ventilaatormootoriga masin.
- Väga vaikne ajamipea tagab jahutusõhu ühtlase väljapuhumise.
Varustatud kompaktse L-tolmuklassi pinnafiltriga
- Takistab usaldusväärselt jämedate osakeste sattumist imiturbiinidesse.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|72 / 260
|Vaakum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Konteineri maht (l)
|65
|Konteineri materjal
|Teras
|Nimisisendvõimsus (kW)
|1,2
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 50
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 40
|Peafiltri tolmuklass
|L
|Põhifiltri filtriala (m²)
|0,25
|Helirõhutase (dB(A))
|68
|Kaabli pikkus (m)
|10
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|40
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|43,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|44,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|737 x 532 x 1100
Seadmed
- Peamine filter: Pindfilter
- Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei