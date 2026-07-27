Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 65/12-1 Tc sobib jahutusvedelike, määrdeainete, vee või õli imemiseks ja eraldamiseks tahketest ainetest (nt metallilaastud). Laastud kogutakse laastukorvi, vedelik tagastatakse ringlusesse väljalaskevooliku kaudu. Tühjendamiseks saab kasutada ka kallutatavat šassiid. Vedeliku tase on vooliku kaudu alati jälgitav. 360° pöörlev voolikuühendus tagab mugava töö ilma voolikute keerdu minemiseta. Mehaaniline täitumisandur kaitseb seadet ületäitumise eest. 1,2 kW võimsusega seade on kompaktne algtaseme masin. Ajamipea on osaliselt valmistatud ringlussevõetud materjalist.