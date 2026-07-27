Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 65/24-2 kit

Ideaalne metallitööstusele: kompaktne tööstusliku tolmuimeja komplekt IVR-L 65/24-2 sobib vedelike ja tahkete ainete (nt laastud) imemiseks ja eraldamiseks.

Tööstusliku tolmuimeja komplekt IVR-L 65/24-2, millel on kaks erakordselt vaikset puhurmootorit, avaldab muljet väikeste koguste vedelike ja tahkete ainete (nt õlid, jahutusemulsioonid või jäme abrasiivne laast) imemisel ja eraldamisel. See tähendab, et IVR-L 65/24-2 sobib paljudeks rakendusteks, eriti metallitööstuses. Kompaktne ruumisäästlik disain ja vastupidav šassii muudab seadme transportimise lihtsaks. Standardvarustusse kuuluvad otsik, 3-meetrine PU-voolik, DN 50 käepide ja 20-liitrine roostevabast terasest (V2A) sõelkorv. Ajamipea on osaliselt valmistatud ringlussevõetud materjalist.

Omadused ja tulu
Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 65/24-2 kit: Komplektis on sõelkorv
Komplektis on sõelkorv
Võimaldab imetud tahkete ainete lihtsat utiliseerimist. Võimaldab imetud vedelike taaskasutamist. Väga vaikne ajamipea tagab jahutusõhu ühtlase väljapuhumise.
Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 65/24-2 kit: Kõrge vastupidavus, paindlikkus ja modulaarsus
Kõrge vastupidavus, paindlikkus ja modulaarsus
Masin ja kere on väga vastupidavad ja varustatud suure seinapaksusega. Pööratav voolikuühendus kuni 360° pööratava põlvega.
Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 65/24-2 kit: Varustatud kahe väga vaikse ventilaatorimootoriga
Varustatud kahe väga vaikse ventilaatorimootoriga
Võimsa imemisvõimsuse ja optimaalse puhastustulemuse tagamiseks. Turbiinid saab vastavalt vajadusele individuaalse imemisvõimsuse jaoks eraldi sisse lülitada. Väga vaikne ajamipea tagab jahutusõhu ühtlase väljapuhumise.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Faaside arv (Ph) 1
Pinge (V) 220 - 240
Sagedus (Hz) 50 - 60
Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h) 144 / 520
Vaakum (mbar/kPa) 235 / 23,5
Konteineri maht (l) 65
Konteineri materjal Teras
Nimisisendvõimsus (kW) 2,4
Imemise tüüp Elektriline
Konnektor, nominaaldiameeter ID 50
Lisatarvik, nominaaldiameeter ID 50
Peafiltri tolmuklass L
Põhifiltri filtriala (m²) 0,25
Helirõhutase (dB(A)) 68
Kaabli pikkus (m) 10
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 46
Kaal ( lisatarvikutega) (kg) 46,5
Kaal, sh pakend (kg) 47,1
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 718 x 526 x 1251

Seadmed

  • Peamine filter: Pindfilter
  • Lisatarvikud kuuluvad komplekti: jah
Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 65/24-2 kit
Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 65/24-2 kit
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Väikeste koguste jämeda ja abrasiivse laastu jaoks
  • Väikeste koguste vedelike, näiteks õlide või jahutusvedeliku emulsioonide jaoks
Lisatarvikud