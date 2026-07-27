Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 65/24-2 kit
Ideaalne metallitööstusele: kompaktne tööstusliku tolmuimeja komplekt IVR-L 65/24-2 sobib vedelike ja tahkete ainete (nt laastud) imemiseks ja eraldamiseks.
Tööstusliku tolmuimeja komplekt IVR-L 65/24-2, millel on kaks erakordselt vaikset puhurmootorit, avaldab muljet väikeste koguste vedelike ja tahkete ainete (nt õlid, jahutusemulsioonid või jäme abrasiivne laast) imemisel ja eraldamisel. See tähendab, et IVR-L 65/24-2 sobib paljudeks rakendusteks, eriti metallitööstuses. Kompaktne ruumisäästlik disain ja vastupidav šassii muudab seadme transportimise lihtsaks. Standardvarustusse kuuluvad otsik, 3-meetrine PU-voolik, DN 50 käepide ja 20-liitrine roostevabast terasest (V2A) sõelkorv. Ajamipea on osaliselt valmistatud ringlussevõetud materjalist.
Omadused ja tulu
Komplektis on sõelkorvVõimaldab imetud tahkete ainete lihtsat utiliseerimist. Võimaldab imetud vedelike taaskasutamist. Väga vaikne ajamipea tagab jahutusõhu ühtlase väljapuhumise.
Kõrge vastupidavus, paindlikkus ja modulaarsusMasin ja kere on väga vastupidavad ja varustatud suure seinapaksusega. Pööratav voolikuühendus kuni 360° pööratava põlvega.
Varustatud kahe väga vaikse ventilaatorimootorigaVõimsa imemisvõimsuse ja optimaalse puhastustulemuse tagamiseks. Turbiinid saab vastavalt vajadusele individuaalse imemisvõimsuse jaoks eraldi sisse lülitada. Väga vaikne ajamipea tagab jahutusõhu ühtlase väljapuhumise.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|144 / 520
|Vaakum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Konteineri maht (l)
|65
|Konteineri materjal
|Teras
|Nimisisendvõimsus (kW)
|2,4
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 50
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 50
|Peafiltri tolmuklass
|L
|Põhifiltri filtriala (m²)
|0,25
|Helirõhutase (dB(A))
|68
|Kaabli pikkus (m)
|10
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|46
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|46,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|47,1
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|718 x 526 x 1251
Seadmed
- Peamine filter: Pindfilter
- Lisatarvikud kuuluvad komplekti: jah
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Väikeste koguste jämeda ja abrasiivse laastu jaoks
- Väikeste koguste vedelike, näiteks õlide või jahutusvedeliku emulsioonide jaoks