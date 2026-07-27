Tööstusliku tolmuimeja komplekt IVR-L 65/24-2, millel on kaks erakordselt vaikset puhurmootorit, avaldab muljet väikeste koguste vedelike ja tahkete ainete (nt õlid, jahutusemulsioonid või jäme abrasiivne laast) imemisel ja eraldamisel. See tähendab, et IVR-L 65/24-2 sobib paljudeks rakendusteks, eriti metallitööstuses. Kompaktne ruumisäästlik disain ja vastupidav šassii muudab seadme transportimise lihtsaks. Standardvarustusse kuuluvad otsik, 3-meetrine PU-voolik, DN 50 käepide ja 20-liitrine roostevabast terasest (V2A) sõelkorv. Ajamipea on osaliselt valmistatud ringlussevõetud materjalist.