Vastupidav pestav taskufilter ja võimas 2,4 kW kahe turbiiniga lahendus on mobiilse vedeliku- ja laastutolmuimeja IVR-L 65/24-2 Tc peamised omadused. Koos tagavad need pideva töö ja suure imivõimsuse ilma filtri jõudluse vähenemiseta. See muudab masina ideaalseks keskmiste koguste metallilaastude, õli või jahutusvedeliku emulsioonide imemiseks. Valikuline sõelkorv tagab tahkete ja vedelate komponentide tõhusa eraldamise. Vedelikke saab utiliseerida eraldi, eemaldades 65-liitrise mahuti väljalaskevooliku. Alternatiivina saab kasutada kallutatavat šassiid mahuti tühjendamiseks rullmehhanismi abil. Vahelduvvoolutoitega ja hooldussõbralik masin vastab tööstuslikele põhinõuetele. Helisummutusega ajam ja summuti tagavad madala mürataseme. Ajamipea on osaliselt valmistatud ringlussevõetud materjalist.