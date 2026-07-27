Tööstuslik tolmuimeja IVR-L 65/24-2 Tc
Vastupidav vedeliku- ja laastutolmuimeja IVR-L 65/24-2 Tc vahelduvvooluga töötamiseks. Sobib muuhulgas keskmiste koguste õli ja metallilaastude imemiseks.
Vastupidav pestav taskufilter ja võimas 2,4 kW kahe turbiiniga lahendus on mobiilse vedeliku- ja laastutolmuimeja IVR-L 65/24-2 Tc peamised omadused. Koos tagavad need pideva töö ja suure imivõimsuse ilma filtri jõudluse vähenemiseta. See muudab masina ideaalseks keskmiste koguste metallilaastude, õli või jahutusvedeliku emulsioonide imemiseks. Valikuline sõelkorv tagab tahkete ja vedelate komponentide tõhusa eraldamise. Vedelikke saab utiliseerida eraldi, eemaldades 65-liitrise mahuti väljalaskevooliku. Alternatiivina saab kasutada kallutatavat šassiid mahuti tühjendamiseks rullmehhanismi abil. Vahelduvvoolutoitega ja hooldussõbralik masin vastab tööstuslikele põhinõuetele. Helisummutusega ajam ja summuti tagavad madala mürataseme. Ajamipea on osaliselt valmistatud ringlussevõetud materjalist.
Omadused ja tulu
Ergonoomiline kallutatav šassii
- Nutikas süsteem ohutuks, manuaalseks ja pingevabaks tühjendamiseks.
- Šassiisüsteem võimaldab ergonoomilist kallutatud tühjendamist rullmehhanismi abil.
- Konteineri kiire ja lihtne tühjendamine: kalluta seda tahapoole ja valmis!
Kõrge vastupidavus, paindlikkus ja modulaarsus
- Masin ja kere on väga vastupidavad ja varustatud suure seinapaksusega.
- Pööratav voolikuühendus kuni 360° pööratava põlvega.
- Valikuliselt saadaval ületäitumise kaitse, sõela või tarvikuhoidikuga.
Varustatud kahe väga vaikse ventilaatorimootoriga
- Võimsa imemisvõimsuse ja optimaalse puhastustulemuse tagamiseks.
- Turbiinid saab vastavalt vajadusele individuaalse imemisvõimsuse jaoks eraldi sisse lülitada.
- Väga vaikne ajamipea tagab jahutusõhu ühtlase väljapuhumise.
Varustatud kompaktse L-tolmuklassi pinnafiltriga
- Takistab usaldusväärselt jämedate osakeste sattumist imiturbiinidesse.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Faaside arv (Ph)
|1
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Õhuvoolu hulk (l/s/m³/h)
|144 / 520
|Vaakum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Konteineri maht (l)
|65
|Konteineri materjal
|Teras
|Nimisisendvõimsus (kW)
|2,4
|Imemise tüüp
|Elektriline
|Konnektor, nominaaldiameeter
|ID 50
|Lisatarvik, nominaaldiameeter
|ID 50
|Peafiltri tolmuklass
|L
|Põhifiltri filtriala (m²)
|0,25
|Helirõhutase (dB(A))
|68
|Kaabli pikkus (m)
|10
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|42,6
|Kaal ( lisatarvikutega) (kg)
|43,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|43,7
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|737 x 532 x 1326
Seadmed
- Peamine filter: Pindfilter
- Lisatarvikud kuuluvad komplekti: ei
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Kasutusvaldkonnad
- Keskmiste koguste jämeda ja abrasiivse laastu jaoks
- Keskmiste koguste vedelike, näiteks õlide või jahutusvedeliku emulsioonide jaoks