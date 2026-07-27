Meie akutoitega kuivtolmuimeja T 10/1 Bp silmapaistev imemisvõimsus ja madal müratase (vaid 57 dB(A)) toovad suurt kasu nii hotellindus- ja toitlustussektorile kui ka jaemüüjatele ja puhastusettevõtetele. Tolmuimeja on valmistatud jätkusuutlikult 45 protsendi ulatuses ringlussevõetud materjalist¹⁾ ning avaldab muljet oma suurepärase puhastuskvaliteedi, vastupidavuse ja esmaklassilise hinna-kvaliteedi suhtega. Tänu võimsatele 36 V Kärcher Battery Power+ akudele saavutab tolmuimeja suurepärased puhastustulemused. 10-liitrise mahutavusega T 10/1 Bp on kompaktne, ümberminekukindel ja hästi manööverdatav. Kokkuklapitav kandesang võimaldab seadet transportida ergonoomiliselt ja keha lähedal. Tänu integreeritud tarvikute hoiukohale on kaasasolev vuugiotsik T 10/1 Bp küljes alati käepärast. Lisavarustusena on võimalik juurde osta ülitõhus HEPA 14 filter. Palun pidage tellimisel meeles, et selle masinaversiooni puhul tuleb aku ja ühilduv kiirlaadija tellida eraldi.