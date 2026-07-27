T 10/1 Bp
Robustne, võimas ja ergonoomilise disainiga: akutoitega kuivtolmuimeja T 10/1 Bp on valmistatud jätkusuutlikult 45% ulatuses ringlussevõetud materjalist¹⁾ ning on võrreldav võrgutoitega kuivtolmuimejatega.
Meie akutoitega kuivtolmuimeja T 10/1 Bp silmapaistev imemisvõimsus ja madal müratase (vaid 57 dB(A)) toovad suurt kasu nii hotellindus- ja toitlustussektorile kui ka jaemüüjatele ja puhastusettevõtetele. Tolmuimeja on valmistatud jätkusuutlikult 45 protsendi ulatuses ringlussevõetud materjalist¹⁾ ning avaldab muljet oma suurepärase puhastuskvaliteedi, vastupidavuse ja esmaklassilise hinna-kvaliteedi suhtega. Tänu võimsatele 36 V Kärcher Battery Power+ akudele saavutab tolmuimeja suurepärased puhastustulemused. 10-liitrise mahutavusega T 10/1 Bp on kompaktne, ümberminekukindel ja hästi manööverdatav. Kokkuklapitav kandesang võimaldab seadet transportida ergonoomiliselt ja keha lähedal. Tänu integreeritud tarvikute hoiukohale on kaasasolev vuugiotsik T 10/1 Bp küljes alati käepärast. Lisavarustusena on võimalik juurde osta ülitõhus HEPA 14 filter. Palun pidage tellimisel meeles, et selle masinaversiooni puhul tuleb aku ja ühilduv kiirlaadija tellida eraldi.
Omadused ja tulu
Jätkusuutlik ja vastupidav: 45% ulatuses taaskasutatud materjalidTootmine: toormaterjalide ja energia vähendatud kasutus. Väiksem CO₂ heide tänu ringlussevõetud materjalist tootmisele.
Režiim eco!efficiencyIdeaalne töötamiseks müratundlikes piirkondades. Vähendab mürataset ja mürasaastet. Pikendab aku tööaega.
Ergonoomiline, kompaktne ja kasutajasõbralik disainErgonoomiline transport: saab kanda keha lähedal Ergonoomiline paind ja mugav kandesang Ruumisäästlik ja nutikas: lihtne ja kiire hoiustamine
Madal müratase vaid 57 dB(A)
- Ideaalne kasutamiseks müratundlikes piirkondades.
- Vähendatud mürasaaste isegi ööse
- Vähendab riske, nagu stress või kuulmiskahjustused
Kerge
- Vaevatu transport, isegi ühe käega
- Lihtne kanda üle astmete ja treppide
Paindlikkus Kärcheri 36 V platvormiga
- Ühildub: kõik 36 V Kärcher Battery Power+/Power akud.
- Aku tööaja praktiline kuvamine.
- Võimas aku on kiire ja lihtne vahetada.
Kasutajasõbralik käsitsemine
- Piiratud väljaande must akutoitega kuivtolmuimeja 45% ringlussevõetud plastikust¹⁾
- Kiire ja lihtne käsitsemine jalaga või käega
- Praktiline parkimisasend korrapäraseks hoiustamiseks
Väga tõhusat HEPA 14 filtrit saab tellida lisavarustusena
- Jätkusuutlik tänu vähendatud energiatarbimisele.
- Kõrge filtreerimis- ja eraldusaste: 99,995%
Permanentne põhifiltrikorv
- Vastupidav, robustne ja jätkusuutlik.
- Valmistatud tugevdatud fliisist.
- Käsitsi 30 °C juures pestav ja korduvkasutatav.
Tarvikute integreeritud hoiukoht
- Pragudeotsikut saab mugavalt hoiustada masina peas
- Ruumisäästlik hoiustamine, alati käepärast.
- Masina ja lisatarvikute turvaline ja mugav transport
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Aku platvorm
|36 V Aku platvorm
|Konteineri maht (l)
|10
|Konteineri materjal
|Plastik koos taaskasutatud materjaliga
|Helirõhutase (dB(A))
|57
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|40
|Nimijõudlus (W)
|500
|Vaakum (mbar/kPa)
|223 / 22
|Vaja minevate akude arv (tk.)
|1
|Aku jõudlus ühe laadimisega (m²)
|u. 150 (7,5 Ah)
|Aku tööaeg ühe laadimisega (/min)
|Režiim eco!efficiency: / max. 66 (7,5 Ah) Tugev režiim: / max. 31 (7,5 Ah) Režiim eco!efficiency: / max. 50 (6,0 Ah) Tugev režiim: / max. 22 (6,0 Ah)
|Aku laadimisaeg (min)
|58 / 81
|Väljundi võimsus (A)
|6
|Pinge (akulaadija toiteallikas) (V)
|100 - 240
|Sagedus (akulaadija toiteallikas) (Hz)
|50 - 60
|Värvus
|Antratsiit
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|6,8
|Kaal, sh pakend (kg)
|8,3
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|440 x 250 x 355
Scope of supply
- Versioon: Aku ja laadija ei kuulu komplekti
- Imemisvooliku pikkus: 2 m
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 505 mm
- Torude materjal: Teras, kroomitud
- Põlv: Antistaatiline, õhuvoolu reguleerimisega
- Vahetusotsik põrandate puhastamiseks
- Pragude puhastamise otsik
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Mootori kaitsefilter
- Alaline filtreerimiskorv: Fliis
Seadmed
- Režiim eco!efficiency
- Kokkupandav ergonoomiline kandekäepide
- Tarvikute integreeritud hoiukoht
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne kasutada hotellide, toitlustusasutuste, jaemüügipindade puhastamiseks ja puhastusteenuste pakkumiseks
- Kõvakattega põrandad
- Vaibad
Lisatarvikud
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