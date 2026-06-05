Kuivtolmuimeja T 10/1 Adv
Ultra-vaikne ja vastupidav T 10/1 Adv kuivtolmuimeja on jätkusuutlikult toodetud 45% ulatuses ringlussevõetud materjalist¹⁾ ning pakub silmapaistvat imemisvõimsust, ergonoomilist disaini ja laia lisatarvikute valikut.
Meie T 10/1 Adv kuivtolmuimejat iseloomustab jätkusuutlikkus, esmaklassiline imemisvõimsus, vastupidavus, lai valik lisatarvikuid ja muljetavaldav hinna ja kvaliteedi suhe. Tänu 45% ulatuses ringlussevõetud materjali¹⁾ sisaldusele säästetakse ressursse ja vähendatakse energiakulu kohe tootmise alguses. Kuna T 10/1 Adv töötab suure imemisvõimsusega vaid 52 dB(A) juures, sobib see suurepäraselt päevaseks puhastamiseks ja müratundlikesse kohtadesse. See on kompaktne, kallutamisvastane ja manööverdatav ning selle paagi maht on 10 liitrit. Tolmuimejat saab transportida ergonoomiliselt tänu mugavale ja kokkuklapitavale kandesangale. Lisaks on see vastupidav ja tugev, nagu ka selle šassii, korpus, põrkeraud ja suured rattad. Komplekti kuuluvad pragude- ja pehme mööbli otsikud, mida saab hoida alati käeulatuses T 10/1 Adv küljes. T 10/1 Adv tarnekomplekt sisaldab eriti laia valikut lisatarvikuid: imemisvoolikut, antistaatilist paindet, kerget ja reguleeritava kõrgusega alumiiniumist teleskoop-imitoru, lülitatavat põrandaotsikut, parketiotsikut, pragudeotsikut ja pehme mööbli otsikut.
Omadused ja tulu
Jätkusuutlik ja vastupidav: 45% ulatuses taaskasutatud materjalidTootmine: vähendatud tooraine ja energia kasutamine Ringlussevõetud materjalide kasutamine vähendab CO₂-heitmeid
Ülimalt vaikne: praktiliselt hääletu töö, vaid 52 dB(A)Ideaalne päevaseks puhastamiseks Vähendatud mürasaaste isegi ööse Vähendab riske, nagu stress või kuulmiskahjustused
Ergonoomiline, kompaktne ja kasutajasõbralik disainErgonoomiline transport: saab kanda keha lähedal Ergonoomiline paind ja mugav kandesang Ruumisäästlik ja nutikas: lihtne ja kiire hoiustamine
Pistikühendusega toitejuhe
- Lihtne ja kiire toitejuhtme vahetus isegi ilma eelneva teadmiseta
- Puhastusprotsessi saab sujuvalt jätkata
- Väldib või vähendab teeninduskulusid
Manuaalne juhtmehoidik
- Toitejuhet saab hetkega hoiustada
- Aegasäästev: juhtme hoiustamine vaid mõne sekundiga
- Toitejuhe ei lähe sassi ja on alati keritud
Kerge
- Vaevatu transport, isegi ühe käega
- Lihtne kanda üle astmete ja treppide
Kasutajasõbralik käsitsemine
- Suur sisse-/väljalülitusnupp
- Kiire ja lihtne käsitsemine jalaga või käega
- Praktiline parkimisasend korrapäraseks hoiustamiseks
Permanentne põhifiltrikorv
- Vastupidav, robustne ja jätkusuutlik
- Valmistatud fliisist
- Käsitsi pestav 30 °C juures ja korduvkasutatav
Laiaulatuslik lisatarvikute valik
- Põrandaotsik, parketiotsik, pragudeotsik ja pehme mööbli otsik
- Kvaliteetne filtrikorv ja fliisist tolmukott
- Reguleeritava kõrgusega, kerge alumiiniumist teleskoop-imitoru
Tarvikute integreeritud hoiukoht
- Pragude- ja pehme mööbli otsik: hoiustatud masina peas
- Ruumisäästlik hoiustamine, alati käepärast
- Masina ja lisatarvikute turvaline ja mugav transport
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|220 - 240
|Sagedus (Hz)
|50 - 60
|Vaakum (mbar/kPa)
|185 / 18
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|40
|Nimijõudlus (W)
|585
|Konteineri maht (l)
|10
|Standardne nimilaius ( )
|ID 35
|Kaabli pikkus (m)
|12
|Helirõhutase (dB(A))
|52
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|6,6
|Kaal, sh pakend (kg)
|10
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|430 x 255 x 370
Scope of supply
- Imemisvooliku pikkus: 2 m
- Põlv: Antistaatiline, õhuvoolu reguleerimisega
- Imemistoru: 615 mm, 1007 mm
- Teleskoop toru: Alumiinium
- Vahetusotsik põrandate puhastamiseks
- Parketiotsik
- Polstriotsik
- Pragude puhastamise otsik
- Filtrikottide kogus: 1 tk.
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Mootori kaitsefilter
- Alaline filtreerimiskorv: Fliis
Seadmed
- Konteineri materjal: Plastik koos taaskasutatud materjaliga
- Nutikas kaabli tagasikerimissüsteem
- Pistikühendusega toitejuhe: Standard
- Kokkupandav ergonoomiline kandekäepide
- Tarvikute integreeritud hoiukoht
Videos
Kasutusvaldkonnad
- Ideaalne kasutada hotellide, toitlustusasutuste, jaemüügipindade puhastamiseks ja puhastusteenuste pakkumiseks
- Kõvakattega põrandad
- Vaibad
- Päevane puhastamine
Lisatarvikud
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