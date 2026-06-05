Meie T 10/1 Adv kuivtolmuimejat iseloomustab jätkusuutlikkus, esmaklassiline imemisvõimsus, vastupidavus, lai valik lisatarvikuid ja muljetavaldav hinna ja kvaliteedi suhe. Tänu 45% ulatuses ringlussevõetud materjali¹⁾ sisaldusele säästetakse ressursse ja vähendatakse energiakulu kohe tootmise alguses. Kuna T 10/1 Adv töötab suure imemisvõimsusega vaid 52 dB(A) juures, sobib see suurepäraselt päevaseks puhastamiseks ja müratundlikesse kohtadesse. See on kompaktne, kallutamisvastane ja manööverdatav ning selle paagi maht on 10 liitrit. Tolmuimejat saab transportida ergonoomiliselt tänu mugavale ja kokkuklapitavale kandesangale. Lisaks on see vastupidav ja tugev, nagu ka selle šassii, korpus, põrkeraud ja suured rattad. Komplekti kuuluvad pragude- ja pehme mööbli otsikud, mida saab hoida alati käeulatuses T 10/1 Adv küljes. T 10/1 Adv tarnekomplekt sisaldab eriti laia valikut lisatarvikuid: imemisvoolikut, antistaatilist paindet, kerget ja reguleeritava kõrgusega alumiiniumist teleskoop-imitoru, lülitatavat põrandaotsikut, parketiotsikut, pragudeotsikut ja pehme mööbli otsikut.