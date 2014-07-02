Vaipade puhastaja BRC 30/15 C

Kompaktne pihustiga vaibapuhasti väikeste pindade kiireks ja ökonoomseks puhastamiseks. Ideaalne ka plekkide eemldamiseks ja vaipade üldpuhastamiseks puhastusvahendi l-Capsolation eelpihusega. Ökonoomne pindadel, mis jäävad suurusjärku 200–800 m².

Vaibapesur BRC 30/15 sobib suurepäraselt vaipade sügavpuhastuseks, sobib väiksematele pindadele. Liikuvad harjad järgivad pinna kontuure, et tagada täiuslikud puhastustulemused. Mudel BRC 30/15 on ideaalne vaipade tavapuhastuseks puhastusvahendi l-Capsol eelpihusega või plekkide eemaldamiseks.

Omadused ja tulu
Suur puhastusvõimsus
  • Rullhari teostab sügavpuhastust
  • Liikuv rullhari ühtlustab puhastustulemust.
  • Puhastab narmaste vahelt, andes nii vaibale värske ilme.
Kompaktsed mõõtmed
  • Ideaalne 200 m2-800 m2 suurustele pindadele
  • Lihtne hoiustada
  • Lihtne transportida.
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Puhastatava pinna suurus (sügavpuhastus / "iCapsol" vahepuhastus) (m²/h) 150
Õhuvoolu hulk (l/s) 46
Vaakum (mbar/kPa) 300 / 30
Pihustusrõhk, sügavpuhastus (bar) 3,5
Pihustusmäär, sügavpuhastus (l/min) 1
Imuri töölaius (mm) 315
Puhta/musta vee paak (l) 15 / 17
Turbiini võimsus (W) 1130
Harja mootori võimsus (W) 76
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 36
Kaal, sh pakend (kg) 35,5
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 920 x 360 x 750

Scope of supply

  • Rullikute arv: 1 tk.

Seadmed

  • Töösuund: Tagasisuunas
