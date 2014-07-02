Vaipade puhastaja BRC 30/15 C
Kompaktne pihustiga vaibapuhasti väikeste pindade kiireks ja ökonoomseks puhastamiseks. Ideaalne ka plekkide eemldamiseks ja vaipade üldpuhastamiseks puhastusvahendi l-Capsolation eelpihusega. Ökonoomne pindadel, mis jäävad suurusjärku 200–800 m².
Vaibapesur BRC 30/15 sobib suurepäraselt vaipade sügavpuhastuseks, sobib väiksematele pindadele. Liikuvad harjad järgivad pinna kontuure, et tagada täiuslikud puhastustulemused. Mudel BRC 30/15 on ideaalne vaipade tavapuhastuseks puhastusvahendi l-Capsol eelpihusega või plekkide eemaldamiseks.
Omadused ja tulu
Suur puhastusvõimsus
- Rullhari teostab sügavpuhastust
- Liikuv rullhari ühtlustab puhastustulemust.
- Puhastab narmaste vahelt, andes nii vaibale värske ilme.
Kompaktsed mõõtmed
- Ideaalne 200 m2-800 m2 suurustele pindadele
- Lihtne hoiustada
- Lihtne transportida.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Puhastatava pinna suurus (sügavpuhastus / "iCapsol" vahepuhastus) (m²/h)
|150
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|46
|Vaakum (mbar/kPa)
|300 / 30
|Pihustusrõhk, sügavpuhastus (bar)
|3,5
|Pihustusmäär, sügavpuhastus (l/min)
|1
|Imuri töölaius (mm)
|315
|Puhta/musta vee paak (l)
|15 / 17
|Turbiini võimsus (W)
|1130
|Harja mootori võimsus (W)
|76
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|36
|Kaal, sh pakend (kg)
|35,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|920 x 360 x 750
Scope of supply
- Rullikute arv: 1 tk.
Seadmed
- Töösuund: Tagasisuunas