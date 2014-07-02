Vaipade puhastaja BRC 30/15 C

Kompaktne pihustiga vaibapuhasti väikeste pindade kiireks ja ökonoomseks puhastamiseks. Ideaalne ka plekkide eemldamiseks ja vaipade üldpuhastamiseks puhastusvahendi l-Capsolation eelpihusega. Ökonoomne pindadel, mis jäävad suurusjärku 200–800 m².