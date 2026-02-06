Võrreldes traditsiooniliste pihustamismasinatega võimaldab BRC 40/22 C vaibapuhasti teil töötada kuni 30% kiiremini, garanteerides sügavpuhastuse. Seda lihtsustab kerge manööverdusvõime ja alati edasisuunas liikumise põhimõte, et vältida mittevajalikke tühje sõite. Vahepeal korjab integreeritud pühkimismahuti põrandal oleva prügi nagu karvad või lahtised vaibakiud kindlalt üles. Masin on ideaalne vaiba sügavpuhastuseks väikese ja keskmise mõõduga kuni 1000 m² pindadel ja seda saab paindlikult kasutada vaiba spreipuhastuseks või selle hoolduspuhastuseks. Kasutades iCapsol RM 768 vaibapuhastusvahendit, mida me soovitame kasutada hoolduspuhastusel, on vaiba kuivamise aeg vähendatud poolele tunnile, muutes selle ideaalseks puhastusmeetodiks paljukäidavatel vaipadega kaetud pindadel. Lisaks lihtsustab ja kiirendab puhastusotsik, millel on vaibapuhastushari ja mida saab pöörata roolirattaga, märkimisväärselt väga raskesti ligipääsetavate pindade puhastamist.