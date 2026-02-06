Vaipade puhastaja BRC 40/22 C
Kompaktne BRC 40/22 C vaibapuhasti vaipadega kaetud 250-1000 m² pindade ökonoomseks ja kiireks spreipuhastuseks või hoolduspuhastamiseks.
Võrreldes traditsiooniliste pihustamismasinatega võimaldab BRC 40/22 C vaibapuhasti teil töötada kuni 30% kiiremini, garanteerides sügavpuhastuse. Seda lihtsustab kerge manööverdusvõime ja alati edasisuunas liikumise põhimõte, et vältida mittevajalikke tühje sõite. Vahepeal korjab integreeritud pühkimismahuti põrandal oleva prügi nagu karvad või lahtised vaibakiud kindlalt üles. Masin on ideaalne vaiba sügavpuhastuseks väikese ja keskmise mõõduga kuni 1000 m² pindadel ja seda saab paindlikult kasutada vaiba spreipuhastuseks või selle hoolduspuhastuseks. Kasutades iCapsol RM 768 vaibapuhastusvahendit, mida me soovitame kasutada hoolduspuhastusel, on vaiba kuivamise aeg vähendatud poolele tunnile, muutes selle ideaalseks puhastusmeetodiks paljukäidavatel vaipadega kaetud pindadel. Lisaks lihtsustab ja kiirendab puhastusotsik, millel on vaibapuhastushari ja mida saab pöörata roolirattaga, märkimisväärselt väga raskesti ligipääsetavate pindade puhastamist.
Omadused ja tulu
200° pööratav puhastusotsikVaiba rullikhari toetab põhjalikku puhastust. Äärmiselt lihtne manööverdada isegi kitsastel pindadel.
Vaipade sügav- ja hoolduspuhastuseksNii vaipade sügavpuhastuseks kui hoolduspuhastuse toiminguteks. Vaipade sügavpuhastamine puhastusrulliga toetab vaibakiudude puhastamist.
Valikuline käsiotsikNurkade puhastamiseks või toolide ja patjade spreipuhastus.
Integreeritud pühkemahuti
- Korjab kindlalt üles põrandal olevad lahtised vaibakiud, karvad ja muu prügi.
- Vähendab kaabitsaummistusi ja vähendab seeläbi hoolduskulusid.
Ainult edasisuunas liikumine
- Mittevajalike tühjade jooksude ennetamine.
- Kuni 30% suurem pinnakasutus kui traditsioonilistel spreipuhastuse masinatel.
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Puhastatava pinna suurus (sügavpuhastus / "iCapsol" vahepuhastus) (m²/h)
|500 / 900
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|47
|Vaakum (mbar/kPa)
|290 / 29
|Pihustusrõhk, vahepuhastus (bar)
|3,5
|Pihustusrõhk, sügavpuhastus (bar)
|7
|Pihustusmäär, vahepuhastus (l/min)
|0,38
|Pihustusmäär, sügavpuhastus (l/min)
|2,5
|Imuri töölaius (cm)
|48
|Puhta/musta vee paak (l)
|22 / 19
|Turbiini võimsus (W)
|1200
|Harja mootori võimsus (W)
|400
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|44,5
|Kaal, sh pakend (kg)
|50,5
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|889 x 470 x 1118
Scope of supply
- Rullikute arv: 1 tk.
- Rullhari: 1 tk.
Seadmed
- Töösuund: Edasisuunas
- iCapsol režiim