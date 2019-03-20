TOLMUÄRASTUS

Mis on ehitustolm?

Ehitustolm on üldnimetus seda tüüpi tolmu kirjeldamiseks, mida tavaliselt kohtab ehituse valdkonnas töötades. Lisaks sellele, et selline tolm on paras tüütus, võib see kokku kogumata jäämisel hingamist tugevalt mõjutada, kahjustada tervist ning pikaajalisel kokkupuutel võib teatud tüüpi tolm põhjustada ka pöördumatuid kopsuhaigusi või isegi surma.

Me teame, et igapäevaelus on hõljub meie ümber õhus peeneid tolmuosakesi, näiteks inimeste naharakke, tekstiilikiude ja isegi põlenud meteoriidiosakesi, kuid ehitustöölised puutuvad ehitusplatsidel kokku oluliselt suurema koguse palju ekstreemsema tolmuga.

Tavaliselt on kolme peamist tüüpi, mis tekivad lõikamisel, viilimisel, lihvimisel või muul viisil nende materjalide töötlemisel: