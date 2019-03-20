TOLMUÄRASTUS
Ära lase oma kopsudel filtrina toimida: Kärcheri uued märg- ja kuivimemiseks ette nähtud ohutustolmuimejatel on täiustatud filtritehnoloogia, mis aitab tolmu kontrolli all hoida ning kaitseb teid ja kõiki teisi teie ümber.
Mis on ehitustolm?
Ehitustolm on üldnimetus seda tüüpi tolmu kirjeldamiseks, mida tavaliselt kohtab ehituse valdkonnas töötades. Lisaks sellele, et selline tolm on paras tüütus, võib see kokku kogumata jäämisel hingamist tugevalt mõjutada, kahjustada tervist ning pikaajalisel kokkupuutel võib teatud tüüpi tolm põhjustada ka pöördumatuid kopsuhaigusi või isegi surma.
Me teame, et igapäevaelus on hõljub meie ümber õhus peeneid tolmuosakesi, näiteks inimeste naharakke, tekstiilikiude ja isegi põlenud meteoriidiosakesi, kuid ehitustöölised puutuvad ehitusplatsidel kokku oluliselt suurema koguse palju ekstreemsema tolmuga.
Tavaliselt on kolme peamist tüüpi, mis tekivad lõikamisel, viilimisel, lihvimisel või muul viisil nende materjalide töötlemisel:
Ränidioksiidi tolm
Betoon, telliskivid, plaadid, mört ja liivakivi (tuntud ka kui respiratoorne kristalliline ränidioksiid ehk RCS)
Puidutolm
Okas- ja lehtpuupuit ning puidupõhised tooted nagu MDF ja vineer
Madalama toksilisusega tolm
Kips (nt kipsplaadis), lubjakivi, marmor ja dolomiit
Terviseohud
Terviseohu tekkimiseks võib õhus olla vaid väike kogus ränidioksiidi tolmu. Kahjulikud osakesed ei ole inimesele silmaga nähtavad, mis tähendab, et paljud töötajad ei teagi, et nad sellist ohtlikku ainet sisse hinganud on. Tolmu sissehingamine võib raskelt kahjustada kopse, neere ja hingamisteid, põhjustada raskeid haigusi, sh kopsuvähki, silikoosi, kroonilist obstruktiivset kopsuhaigust (KOK) ja astmat – ning võib mõnel juhul osutuda surmavaks.
Tolmuses keskkonnas ilma kaitsevahenditeta töötamisel hingab inimene 95% tolmust jälle välja, kuid 5% kahjulikku peentolmu jääb kopsudesse.
Ränidioksiidi tolm jääb kopsudesse, põhjustades põletikku ja suurendab kopsukahjustuste ja armide tekke võimalust. See võib siseneda ka vereringesse ja mõjutada teisi organeid nagu aju, süda ja luud, mille tulemusena on diagnoosiks tihti silikoos.
Silikoos on pöördumatu, progressiivne, invaliidistav ja tihti fataalne kopsuhaigus, mida põhjustab pikaajaline kokkupuude respiratoorse kristallilise ränidioksiidi tolmuga – tavaline mineraal, mida leidub ehitusplatsil paljudes materjalides, sh betoonis, kivis, liivas ja graniidis.
Meie kopsud lihtsalt ei ole loodud tegelemiseks peene tolmuga, selle suurte kogustega veelgi vähem. Suured kogused võivad olla äärmiselt ohtlikud, mistõttu krooniline kopsuhaigus ongi üks kõige sagedasemaid registreeritud terviseprobleeme. Ravikulude kogusumma moodustab mitu miljardit eurot. Kui kalliks teie oma tervist peate?
Millist liiki tolmu te sisse hingate?
- Kvartsi- ja asbestitolm
- on eriti ohtlik, sest see on kantserogeenne.
- on eriti ohtlik, sest see on kantserogeenne.
- Toksiline või kantserogeenne tolm
- mis pärineb pliist, kaadmiumist, vanaadiumist või mangaanist, ei kahjusta ainult teie kopse, vaid mõjutab ka teisi organeid, nagu teie maks ja põrn. Sellist liiki tolm tekib lisaks muudele töödele ka näiteks keevitamisel.
- mis pärineb pliist, kaadmiumist, vanaadiumist või mangaanist, ei kahjusta ainult teie kopse, vaid mõjutab ka teisi organeid, nagu teie maks ja põrn. Sellist liiki tolm tekib lisaks muudele töödele ka näiteks keevitamisel.
- Puidutolm
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(näiteks tamme- ja pöögitolm) võib kaugemas perspektiivis põhjustada ninavähki.
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- Allergeenne tolm
- pärineb tavaliselt taimedelt või loomadelt ning seda esineb puhastustööde ajal hoonetes või hoonetel, mis on saastunud näiteks linnu väljaheidetega. Ka hallituseosed või mikroorganismid võivad põhjustada allergilisi reaktsioone.
- pärineb tavaliselt taimedelt või loomadelt ning seda esineb puhastustööde ajal hoonetes või hoonetel, mis on saastunud näiteks linnu väljaheidetega. Ka hallituseosed või mikroorganismid võivad põhjustada allergilisi reaktsioone.
- Fibrinogeenne tolm
- põhjustab armkoe moodustumist ning muudab progresseeruvalt teie kopsukoe koostist pärast sagedasi pikemaajalisi kokkupuuteperioode. Pneumokonioos, mida teatakse ka kopsutolmustusena ning mida põhjustavad kvarts ja asbest, on üks kõige sagedamini esinevaid kutsehaigusi.
Ohutus- see onTact
Soovime ehitusvaldkonnas töötavaid inimesi kaitsta peene tolmu poolt põhjustatavate ohtude eest. Selle tulemusena oleme välja töötanud tolmuimejate seeria, mis on võimelised imema nii märga kui kuiva mustust – tänu tööriista kinnituskohale on võimalus seda teha kohe tolmu tekkimiskohas. Tänu uusima põlvkonna Tact H ja M klasside märg- ja kuivtolmuimejatele saame tolmuärastuse viia järgmisele tasemele.
Mis on Tact? Õhutõmbega filtripuhastustehnoloogia
Mitmete funktsionaalsete omadustega, sealhulgas Kärcheri uue anduriga juhitava automaatse filtripuhastussüsteemiga (Tact) varustatud Kärcheri profiseeria märg- ja kuivtolmuimejad tuvastavad ise, millal tuleb kurdfiltrit puhastada, misjärel pööratakse õhuvool kiirelt vastupidiseks, et puhuda õhku läbi filtri, võimaldades kasutajal teostada tööd katkestustega ja ilma imivõimsust kaotamata. See revolutsiooniline süsteem võimaldab imeda enneolematus koguses tolmu ilma filtrit puhastamata ja tagab ka väikeste tolmukoguste korral oluliselt väiksema mürataseme.
Tänu oma äärmiselt tõhusale filtripuhastussüsteemile sobivad need võimsad Tact-süsteemiga tolmuimejad nii tava- kui ka ohtliku tolmu imemiseks. Nende ainulaadselt pikk kasutusiga kestab seni, kuni on filtreeritud 180 kg peent tolmu (A-kategooria mineraaltolmu), mis tähendab, et filtrit saab kasutada pikemate perioodide vältel, mis tagab katkestusteta töö, püsivalt kõrge imemisvõimsuse ja parema kaitse tolmu eest.
Tolmu klassid
EN 60335-2-69 / IEC 60335-2-69
Tolmu klass
L
Maksimaalne läbitavuse aste
≤ 1.0 %
Seletus
- Tolm, mille töökeskkonna ohtlike ainete kokkupuute piirnorm (OEL-väärtus) on > 1 mg/m³
Tekkimine
- Lubjatolm
- Kipskrohvitolm
Tolmu klass
M
Maksimaalne läbitavuse aste
< 0.1 %
Seletus
- Tolm, mille OEL-väärtus on ≥ 0,1 mg/m³
- Puidutolm kuni max 1200 W/50 l
Tekkimine
- Puidutolm (pöök, tamm)
- Värvitolmuosakesed
- Keraamilise materjali tolm
- Plastitolm
Tolmu klass
H
Maksimaalne läbitavuse aste
< 0.005 %
Seletus
- Tolm, mille OEL-väärtus on < 0,1 mg/m³
- Kantserogeenne tolm (osa 35 GEStoffV [ohtlike ainete määrus])
- Patogeenne tolm
Tekkimine
- Kantserogeenne tolm (plii, süsi, koobalt, nikkel, tõrv, vask, kaadmium jms)
- Hallitus, bakterid
- Eosed
- Formaldehüüd
Tolmu klass
Erinõuetele vastav asbest*
Maksimaalne läbitavuse aste
< 0.005 %
Seletus
- Asbesti sisaldav tolm
Tekkimine
- Energiasalvestusega elektriküttest või soojusekraanidest pärinev asbestitolm
Tolmu klass
Plahvatusohtlikud tolmud (ATEX tsoon 22)
Maksimaalne läbitavuse aste
Erinõuetele vastav L-,M- või H-klassi tolm
Seletus
- Plahvatusohtliku tolmu klassid, mis liigitatakse tsooni 22
Tekkimine
- Paberitolm
- Jahutolm
- Metallitolm (nt alumiinium)
Kõige parem kaitse on alati vältimine
Tolm, mida ei tekitata esimeses kohas, ei saa ohustada kedagi. Tolmu tekkimise vältimiseks on palju erinevaid viise. Ja kui meil polegi võimalik tolmu vältida, saame me seda siiski siduda või tolmuimejaga imeda või takistada selle sisenemist meie kopsudesse, kandes kaitserõivastust ja tolmumaske.
Mida te saate tolmu vältimiseks teha?
- Eemaldage tolm tolmuimejaga kohe selle tekkimisel.
Paljud elektritööriistad on varustatud spetsiaalse avaga tolmuimeja ühendamiseks. Ühenduspesaga tolmuimejad lülituvad sisse automaatselt, kui nendega ühendatud elektritööriist käivitub. Kasutage alati sobivat filtrit.
- Valige madala tolmutasemega töömeetodid, nt märg või niiske režiim.
- Siduge tolm veega, nt lammutus- ja lihvimistöö ajal väliskeskkonnas.
- Kasutage madala tolmutasemega tooteid, nt mördigraanuleid, valmissegatud betooni ja kipskrohvi.
- Vältige tarbetut tolmu üles keerutamist. Kasutage kuivalt pühkimise ja puhurite asemel tolmuimejaid ning vaakumiga pühkimismasinaid.
- Korraldage ja kasutage ära tööga seotud terviseriskide kaardistamisi.
- Puhastage töökohti regulaarselt, õhutage tööruume piisavalt, hoidke töörõivad puhtad.
- Eemaldage jäätmed kohe ning tolmu tekitamata.
- Kontrollige regulaarselt tolmuimeja imemisvõimsust. Vajadusel puhastage filtrit või vahetage see välja. Püsivalt suure imemisvõimsuse tagamiseks kasutage automaatse filtripuhastusega tolmuimejaid.
- Kandke kaitserõivastust ja tolmumaske. Kuigi kasutate neid eriti tolmuste tööde tegemisel endastmõistetavalt, peaksite vähemalt sobivat maski kandma alati isegi siis, kui tolmu mõju on nõrgem.