Vee- ja tolmuimeja NT 75/1 Me Ec H Z22

Omadused ja tulu
Harjadeta EC-mootor
Antistaatiline süsteem
Spetsifikatsioonid

Tehnilised andmed

Pinge (V) 220 / 240
Sagedus (Hz) 50 / 60
Õhuvoolu hulk (l/s) 61
Vaakum (mbar/kPa) 220 / 22
Konteineri maht (l) 75
Nimivõimsus (W) max. 1000
Standardne nimilaius ( ) ID 40
Kaabli pikkus (m) 10
Kaabli materjal Kumm
Helirõhutase (dB(A)) 76
Värvus Hõbedane
Kaal ilma lisatarvikuteta (kg) 25,1
Kaal, sh pakend (kg) 31,9
Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm) 695 x 540 x 1012

Scope of supply

  • Ohutusfiltrikott: 1 tk.
  • Imemisvooliku pikkus: 4 m
  • Imemisvooliku tüüp: elektrijuhtivusega
  • Torude kogus: 2 tk.
  • Torude pikkus: 550 mm
  • Torude materjal: Roostevaba teras
  • Põlv: elektrijuhtivusega
  • Filtrikoti materjal: Fliis
  • Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
  • Pragude puhastamise otsik
  • Roostevabast terasest konteiner
  • Lapik kurdfilter: Kiudklaas
  • Lükkesang

Seadmed

  • Antistaatiline süsteem
  • Kaitseklass: I
  • Piduriga rullik
  • Tolmuklass: H
  • Konteineri materjal: Roostevaba teras
Videos
Kasutusvaldkonnad
  • Turva-tolmuimeja H tolmuklassi tervisele kahjulike ja/või kantserogeensete tolmuosakeste turvaliseks eemalduseks
Lisatarvikud
Leia Kärcheri puhastusseadmete varuosi ja jooniseid. Vali otsimise alustamiseks „Otsi varuosi“ või võta ühendust volitatud Kärcheri müüja või edasimüüjaga.