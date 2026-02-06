Vee- ja tolmuimeja NT 75/1 Me Ec H Z22
Omadused ja tulu
Harjadeta EC-mootor
Antistaatiline süsteem
Spetsifikatsioonid
Tehnilised andmed
|Pinge (V)
|220 / 240
|Sagedus (Hz)
|50 / 60
|Õhuvoolu hulk (l/s)
|61
|Vaakum (mbar/kPa)
|220 / 22
|Konteineri maht (l)
|75
|Nimivõimsus (W)
|max. 1000
|Standardne nimilaius ( )
|ID 40
|Kaabli pikkus (m)
|10
|Kaabli materjal
|Kumm
|Helirõhutase (dB(A))
|76
|Värvus
|Hõbedane
|Kaal ilma lisatarvikuteta (kg)
|25,1
|Kaal, sh pakend (kg)
|31,9
|Mõõdud (pikkus x laius x kõrgus) (mm)
|695 x 540 x 1012
Scope of supply
- Ohutusfiltrikott: 1 tk.
- Imemisvooliku pikkus: 4 m
- Imemisvooliku tüüp: elektrijuhtivusega
- Torude kogus: 2 tk.
- Torude pikkus: 550 mm
- Torude materjal: Roostevaba teras
- Põlv: elektrijuhtivusega
- Filtrikoti materjal: Fliis
- Märg/kuiva põranda otsiku laius: 360 mm
- Pragude puhastamise otsik
- Roostevabast terasest konteiner
- Lapik kurdfilter: Kiudklaas
- Lükkesang
Seadmed
- Antistaatiline süsteem
- Kaitseklass: I
- Piduriga rullik
- Tolmuklass: H
- Konteineri materjal: Roostevaba teras
Kasutusvaldkonnad
- Turva-tolmuimeja H tolmuklassi tervisele kahjulike ja/või kantserogeensete tolmuosakeste turvaliseks eemalduseks
Lisatarvikud
