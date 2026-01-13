Letkukela HR 25
Kätevä, tilaa säästävä letkukela kasteluletkun säilytykseen. Helpottaa ja nopeuttaa letkun käyttöönottoa. Yhteensopivia tavanomaisten pikaliittimien kanssa.
Letkukelan runko on kestävää pulverimaalattua terästä. Kompakti kela ja kevyesti toimiva kelauskampi helpottavat letkun säilytystä. Mukana kaikki tarvittava: 15 m 1/2" PrimoFlex® letku, suihkusuutin, 4 yleisliitintä ja G3/4 hanaliitin sekä seinäteline ja kiinnitysruuvit.
Ominaisuudet ja edut
Sis. seinäteline, ruuvit, 15 m 1/2" PrimoFlex® letku, puutarhasuutin, 4 yleisliitintä (3 x 2.645-003.0, 1 x 2.645-004.0) ja 3/4 hanaliitin.
- Käyttövalmis
Kompaktit mitat
- Helppo varastoida
Jauhemaalattu teräsrunko
- Luja ja ruostumaton
Tiedot
Tekniset tiedot
|Letkun pituus (m)
|15
|Letkun kapasiteetti (m)
|max. 15 (1/2")
|Harjapaine (bar)
|24
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|2,8
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|3,5
|Mitat (p x l x k) (mm)
|265 x 300 x 305
Kytkettäessä tuotteet vesijohtoverkkoon, sinun on noudatettava EN 1717 standardin vaatimuksia. Kysy tarvittaessa lisätietoja asiantuntijalta.
Käyttökohteet
- Isojen puutarhojen kasteluun
- Erityisesti koristekasvien ja kukkapenkin kasteluun
- Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen