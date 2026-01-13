Letkukelan runko on kestävää pulverimaalattua terästä. Kompakti kela ja kevyesti toimiva kelauskampi helpottavat letkun säilytystä. Mukana kaikki tarvittava: 15 m 1/2" PrimoFlex® letku, suihkusuutin, 4 yleisliitintä ja G3/4 hanaliitin sekä seinäteline ja kiinnitysruuvit.