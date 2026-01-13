Letkuteline

Kätevä, tilaasäästävä ja siisti tapa säilyttää kasteluletku. Helpottaa ja nopeuttaa letkun käyttöönottoa ja säilytystä.

Kestävä ja helposti seinään kiinnitettävä letkuteline, jossa letku pysyy järjestyksessä.

Ominaisuudet ja edut
Practical and space-saving with store-room for spray guns and roses
  • Helppo varastoida
Tiedot

Tekniset tiedot

Letkun kapasiteetti (m) max. 35 (1/2") / max. 25 (5/8") / max. 20 (3/4")
Väri musta
Paino (kg) 0,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,2
Mitat (p x l x k) (mm) 160 x 250 x 180
Käyttökohteet
  • Erityisesti koristekasvien ja kukkapenkin kasteluun
  • Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen