Letkusarja 1/2", 20 m
Laadukas perussetti puutarhan kasteluun: 20 m 1/2" vakioletku, kastelupistooli, G3/4 hanaliitin ja G1/2 supistin, yleisliitin sekä yleisliitin Aqua Stop sulkijalla.
Laadukas perussetti puutarhan kasteluun: 20 m 1/2" vakioletku, kastelupistooli, G3/4 hanaliitin ja G1/2 supistin, yleisliitin ja yleisliitin Aqua Stop sulkijalla. Kärcherin kasteluletkut ovat pitkäikäisiä, joustavia ja kestävät käyttöä kiertymistä.
Ominaisuudet ja edut
20 m 1/2" puutarhaletku
- Sopii peruskäyttöön puutarhassa.
Click-toiminto
- Sopii yhteen kaikkien tunnettujen tuotemerkkien kanssa
Kastelupistooli, säädettävä suihku
- Ruiskutuskuviota voidaan muuttaa kovasta pehmeään
Yleisletkuliitin 2.645-191.0
- Sopii yhteen kaikkien tunnettujen tuotemerkkien kanssa
Tiedot
Tekniset tiedot
|Halkaisija
|1/2″
|Letkun pituus (m)
|20
|Kierteen koko
|G3/4
|Väri
|Keltainen
|Paino (kg)
|2,2
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|2,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|360 x 360 x 100
Kytkettäessä tuotteet vesijohtoverkkoon, sinun on noudatettava EN 1717 standardin vaatimuksia. Kysy tarvittaessa lisätietoja asiantuntijalta.
Käyttökohteet
- Erityisesti koristekasvien ja kukkapenkin kasteluun
- Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen