Letkusarja 1/2", 20 m

Laadukas perussetti puutarhan kasteluun: 20 m 1/2" vakioletku, kastelupistooli, G3/4 hanaliitin ja G1/2 supistin, yleisliitin ja yleisliitin Aqua Stop sulkijalla. Kärcherin kasteluletkut ovat pitkäikäisiä, joustavia ja kestävät käyttöä kiertymistä.

Ominaisuudet ja edut
20 m 1/2" puutarhaletku
  • Sopii peruskäyttöön puutarhassa.
Click-toiminto
  • Sopii yhteen kaikkien tunnettujen tuotemerkkien kanssa
Kastelupistooli, säädettävä suihku
  • Ruiskutuskuviota voidaan muuttaa kovasta pehmeään
Yleisletkuliitin 2.645-191.0
  • Sopii yhteen kaikkien tunnettujen tuotemerkkien kanssa
Tiedot

Tekniset tiedot

Halkaisija 1/2″
Letkun pituus (m) 20
Kierteen koko G3/4
Väri Keltainen
Paino (kg) 2,2
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 2,3
Mitat (p x l x k) (mm) 360 x 360 x 100

Kytkettäessä tuotteet vesijohtoverkkoon, sinun on noudatettava EN 1717 standardin vaatimuksia. Kysy tarvittaessa lisätietoja asiantuntijalta.

Käyttökohteet
  • Erityisesti koristekasvien ja kukkapenkin kasteluun
  • Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen