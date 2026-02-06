PrimoFlex Plus 1/2" letku - 20 m
Laadukas PrimoFlex® puutarhaletku vaativaan käyttöön. Vahvistettu rakenne verkkopunoksella, paineenkesto 45 bar. Ftalaatiton ja turvallinen materiaali.
100 % ftalaateista ja raskasmetalleista vapaat Kärcherin PrimoFlex® letkut eivät sisällä terveydelle vaarallisia aineosia. Korkealaatuiset Kärcher PrimoFlex® puutarhaletkut ovat kestäviä, joustavia ja helppoja käsitellä. PrimoFlex® Plus letkuissa on käytetty keltaisia DuPont™ Kevlar® -kuituja. Materiaali on Kärcherin puutarhaletkujen ominaispiirre ja korostaa tuotteiden korkeaa laatua ja lujuutta.
Ominaisuudet ja edut
15 v. takuu
- Taattu kestävyys
3 kerrosta
- Ei mene solmuun
Paineenkesto 45 bar.
- Taatusti kestävä ja pitkäikäinen
Erittäin kestävä ja joustava letku.
- Helppokäyttöinen
Korkea lämpötilankesto -20 ... +65°C
- Taatusti kestävä ja pitkäikäinen
Vapaa raskasmetalleista.
- Terveydelle vaaraton
Punosvahvistettu, sisältää keltaista DuPontTM Kevlar® -kuitua
- Pitkäikäinen ja laadukas.
Välikerros ehkäisee levän muodostumista letkuun.
- Taattu kestävyys
Tiedot
Tekniset tiedot
|Halkaisija
|1/2″
|Letkun pituus (m)
|20
|Väri
|Keltainen
|Paino (kg)
|2,7
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|2,7
|Mitat (p x l x k) (mm)
|275 x 275 x 110
DuPont™ ja Kevlar® ovat E.I. du Pont de Nemours and Company:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Käyttökohteet
- Isojen puutarhojen kasteluun
- Erityisesti koristekasvien ja kukkapenkin kasteluun
- Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen