PrimoFlex Plus 1/2" letku - 20 m

Laadukas PrimoFlex® puutarhaletku vaativaan käyttöön. Vahvistettu rakenne verkkopunoksella, paineenkesto 45 bar. Ftalaatiton ja turvallinen materiaali.

100 % ftalaateista ja raskasmetalleista vapaat Kärcherin PrimoFlex® letkut eivät sisällä terveydelle vaarallisia aineosia. Korkealaatuiset Kärcher PrimoFlex® puutarhaletkut ovat kestäviä, joustavia ja helppoja käsitellä. PrimoFlex® Plus letkuissa on käytetty keltaisia DuPont™ Kevlar® -kuituja. Materiaali on Kärcherin puutarhaletkujen ominaispiirre ja korostaa tuotteiden korkeaa laatua ja lujuutta.

Ominaisuudet ja edut
15 v. takuu
  • Taattu kestävyys
3 kerrosta
  • Ei mene solmuun
Paineenkesto 45 bar.
  • Taatusti kestävä ja pitkäikäinen
Erittäin kestävä ja joustava letku.
  • Helppokäyttöinen
Korkea lämpötilankesto -20 ... +65°C
  • Taatusti kestävä ja pitkäikäinen
Vapaa raskasmetalleista.
  • Terveydelle vaaraton
Punosvahvistettu, sisältää keltaista DuPontTM Kevlar® -kuitua
  • Pitkäikäinen ja laadukas.
Välikerros ehkäisee levän muodostumista letkuun.
  • Taattu kestävyys
Tiedot

Tekniset tiedot

Halkaisija 1/2″
Letkun pituus (m) 20
Väri Keltainen
Paino (kg) 2,7
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 2,7
Mitat (p x l x k) (mm) 275 x 275 x 110

DuPont™ ja Kevlar® ovat E.I. du Pont de Nemours and Company:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Käyttökohteet
  • Isojen puutarhojen kasteluun
  • Erityisesti koristekasvien ja kukkapenkin kasteluun
  • Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen