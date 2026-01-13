Hanaliitin G¾, jossa G½ supistusadapteri

Hana- ja letkuliitännät saattavat joskus aiheuttaa pulmia. Ratkaisu löytyy laajasta valikoimastamme, jossa on erilaisia liittimiä letkujen liittämiseen, korjaamiseen ja jatkamiseen. Kaikki yleisliittimet ovat yhteensopivia ½“ – 5/8“ – ¾“ letkujen ja tavanomaisten pikaliittimien kanssa.