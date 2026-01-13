Hanaliitin G¾, jossa G½ supistusadapteri
Hana- ja letkuliitännät saattavat joskus aiheuttaa pulmia. Ratkaisu löytyy laajasta valikoimastamme, jossa on erilaisia liittimiä letkujen liittämiseen, korjaamiseen ja jatkamiseen. Kaikki yleisliittimet ovat yhteensopivia ½“ – 5/8“ – ¾“ letkujen ja tavanomaisten pikaliittimien kanssa.
Kestävä supistusadapteri mahdollistaa kahden kierrekoon liittämisen.
Ominaisuudet ja edut
Erittäin vahva
- Taatusti kestävä ja pitkäikäinen
Tiedot
Tekniset tiedot
|Kierteen koko
|G3/4 + G1/2
|Väri
|musta
|Mitat (p x l x k) (mm)
|48 x 33 x 33
Kytkettäessä tuotteet vesijohtoverkkoon, sinun on noudatettava EN 1717 standardin vaatimuksia. Kysy tarvittaessa lisätietoja asiantuntijalta.
Käyttökohteet
- Isojen puutarhojen kasteluun
- Erityisesti koristekasvien ja kukkapenkin kasteluun
- Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen