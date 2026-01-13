Hanaliitin G¾, jossa G½ supistusadapteri

Hana- ja letkuliitännät saattavat joskus aiheuttaa pulmia. Ratkaisu löytyy laajasta valikoimastamme, jossa on erilaisia liittimiä letkujen liittämiseen, korjaamiseen ja jatkamiseen. Kaikki yleisliittimet ovat yhteensopivia ½“ – 5/8“ – ¾“ letkujen ja tavanomaisten pikaliittimien kanssa.

Kestävä supistusadapteri mahdollistaa kahden kierrekoon liittämisen.

Ominaisuudet ja edut
Erittäin vahva
  • Taatusti kestävä ja pitkäikäinen
Tiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko G3/4 + G1/2
Väri musta
Mitat (p x l x k) (mm) 48 x 33 x 33

Kytkettäessä tuotteet vesijohtoverkkoon, sinun on noudatettava EN 1717 standardin vaatimuksia. Kysy tarvittaessa lisätietoja asiantuntijalta.

Käyttökohteet
  • Isojen puutarhojen kasteluun
  • Erityisesti koristekasvien ja kukkapenkin kasteluun
  • Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen