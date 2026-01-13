Messinki hanaliitin G1 ja G3/4 ja supistajaadapteri
Brass Line messinkiliittimet ovat ehdotonta huippuluokkaa, mitä tulee kestävyyteen ja toimivuuteen.
Kätevä kumirengas helpottaa käsittelyä ja liittämistä. Yhteensopiva G3 ja G1/2 hanoihin. Yhteensopiva tavanomaisten pikaliittimien kanssa.
Ominaisuudet ja edut
High-quality tap connection made of brass
- Kestävyys ja luotettavuus
Käytännöllinen kumirengas kahvassa
- Helppo käsitellä ja parempi kiinnitys
Tiedot
Tekniset tiedot
|Kierteen koko
|G3/4 + G1/2
|Väri
|messinki
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|44 x 37 x 37
Käyttökohteet
- Isojen puutarhojen kasteluun
- Erityisesti koristekasvien ja kukkapenkin kasteluun
- Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen