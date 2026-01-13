Messinki hanaliitin G1 ja G3/4 ja supistajaadapteri

Brass Line messinkiliittimet ovat ehdotonta huippuluokkaa, mitä tulee kestävyyteen ja toimivuuteen.

Kätevä kumirengas helpottaa käsittelyä ja liittämistä. Yhteensopiva G3 ja G1/2 hanoihin. Yhteensopiva tavanomaisten pikaliittimien kanssa.

Ominaisuudet ja edut
High-quality tap connection made of brass
  • Kestävyys ja luotettavuus
Käytännöllinen kumirengas kahvassa
  • Helppo käsitellä ja parempi kiinnitys
Tiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko G3/4 + G1/2
Väri messinki
Paino (kg) 0,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,1
Mitat (p x l x k) (mm) 44 x 37 x 37
Käyttökohteet
  • Isojen puutarhojen kasteluun
  • Erityisesti koristekasvien ja kukkapenkin kasteluun
  • Puutarhalaitteiden ja työkalujen puhdistukseen